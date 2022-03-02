Трагедия семьи Парфенюк в годы войны

02.03.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Предлагаемый ниже текст – фрагмент из подготовленной к изданию книги «Храм души народного батюшки Евгения Парфенюка».

Фото сверху: о. Евгений Парфенюк с родителями у могилы брата Анатолия Парфенюка и сестры Лидии

…В 1940 году старший Парфенюк – о. Стефан был назначен настоятелем церкви Святого Архангела Михаила в д. Остромечево Брестского района. Думаю, в этом ему посодействовал Брестский благочинный, настоятель Свято-Симеоновского собора о. Стефан Жуковский. Приход был многолюдный, храм благолепный, вместительный, намоленный прежними славными батюшками Львом Романским, Лукианом Таримой и другими. Здесь о. Стефан пройдет свой крестный путь до 1959 года, почти до самой кончины.

В Остромечево с отцом Стефаном. Фото из фондов Брестского областного краеведческого музея

Неизбежная фраза: а потом была война…

Ровно через месяц после ее начала 20-летнему Евгению был выписан такой документ:

«22.VII.1941 г. Удостоверение.

Дано сие жителю села Остромечево Брестского уезда, сыну священника Евгению Стефановичу Парфенюку в том, что он назначается временно исполняющим обязанности псаломщика в Остромечевский приход впредь до особого распоряжения Епархиальной Власти.

Брестский Благочинный, Протоиерей С. Жуковский».

Шквал германского наступления в первые же дни повредил обстрелами церковь в Остромечево. На фоне жутких смертей и разрушений беда была не столь велика. С сыном Евгением, вернувшимся из Бреста, отладили, залатали прорехи. И службы продолжили. Евгений стал псаломщиком при отце – голос хороший имел, чинопоследование знал, хором певчих руководил. Попутно осваивал все премудрости Богослужения.

Свято-Михайловская церковь в с. Остромечево. Современный вид

А жилось под оккупацией нелегко. Немцы лютовали страшно. К сорок второму году стало нарастать партизанское сопротивление, к которому примкнул и старший сын о. Стефана Парфенюка – Анатолий. Осенним днем 4 ноября 1942 года он был схвачен немецкой жандармерией и расстрелян возле родительского дома на глазах семьи. Евгений бросился к нему и получил от немца крепкий удар прикладом по ноге.

В телефильме «А теперь суди…», когда-то снятом российским телевидением, о. Евгений так рассказывал о незабытом ужасе гибели брата (съемка велась на месте трагедии):

«Анатолий появился у нас в Остромечево, сказал папе, что ненадолго заглянул, скоро уйдет. И, как видите, долго и не побыл. Вот в этом месте против сарайчика как раз произошла казнь брата – расстрел. Было распоряжение сразу закопать его в чистом поле и разровнять. Чтобы никто никогда не знал, где его могила. Приехал комендант жандармерии. Он увидел папу в рясе с крестом, маму, конечно, в таком страшном расстройстве. И сказал: «Учитывая, что это сын священника, разрешите похоронить по их чину». Вот тогда мы смогли забрать его, занести в дом, обмыть, переодеть и похоронить возле храма».

Через полгода – еще одно горе обрушилось на семью Парфенюков: при родах умерла Лидия, любимая дочь о. Стефана. Вот как судьба подгадала: погодками с братом на свет пришли, погодками ушли…

В вышеназванном фильме есть поразительный эпизод, как седой старец о. Евгений зачитывает справку о брате из книги «Память» и на словах «За связь с партизанами расстрелян», голос его сдавленно пресекается, глаза наполняются слезами, и он едва произносит: «Читайте сами…» Эта боль за брата да и других погибших в той войне жила в нем до конца дней.

Продолжим слушать о. Евгения, погружаясь в даль времени:

«В начале 1943 года я был назначен в Свято-Симеоновский собор в Бресте, где служил в должности псаломщика-регента до момента освобождения города, до прихода сюда советской армии. В годы оккупации часть молодежи была увезена отсюда на работы в Германию и потому большого количества браков не было. Но крещения производились, раз люди рождались. Совершали и погребения, и посещения на домах по приглашению верующих людей. То есть эта сторона жизни церкви сохраняла свои традиции даже в тех неблагоприятных условиях…»

Добавлю о погребениях. Два из них особо застряли жгучими осколками в памяти о. Евгения. В январе 1943-го он сослужил настоятелю Свято-Симеоновского собора о. Стефану Жуковскому при отпевании на Тришинском кладбище останков протоиерея, настоятеля церкви Илии пророка с. Великорита о. Сергея Матусевича, убитого немцами и почти полностью сожженного в сарае. Затем в марте того же года сопровождал псалмопением погибшего в тюрьме гестапо Василия Пантелевича, адвоката, замечательного регента хора при Свято-Николаевской (Братской) церкви…