«Весна духовная» от Всехсвятского мужского хора из Минска

24.03.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Впервые в Бресте 23 марта, на третьей неделе Великого Поста, с программой Великопостных песнопений из цикла вечеров «Весна духовная» выступил Всехсвятский мужской хор из Минска.

Это уникальный проект, который во время поста оказывает своим пением духовную поддержку идущим путем покаяния и очищения.

Первым выступление Всехсвятского хора с программой Великопостных песнопений сердечно и многолюдно принял православный Гомель, и это поддержало церковный хор в его миссии. В Бресте от песнопения к песнопению, к духовным стихам слушатели горячо приветствовали чудесный хоровой коллектив.

Ныне широко известный в Беларуси и за ее пределами мужской хор прихода в честь Всех Святых был основан в Минске в 2013 году. Это в основе молодежный коллектив профессиональных музыкантов, который возглавляет регент Дмитрий Токмаков – выпускник Санкт-Петербургской консерватории, преподаватель Белорусской государственной Академии музыки. Он и солист хора, и автор обработок известных произведений, он и композитор.

Хор – лауреат международных вокальных фестивалей, обладатель Гран-при известного фестиваля «Коложский благовест», а его регент Дмитрий Токмаков – звания «Лучший солист фестиваля».

Но отменное образование и профессионализм не все решает в судьбе церковного хора, здесь важна именно одухотворенность, понимание того, что голос – это инструмент, который человеку даровал Господь. Именно с его помощью хористы славят Творца и несут радость людям, настраивают верующих на молитву и пробуждают душу, направляя ее к покаянию и очищению.

Всю гамму чувств и слезный катарсис испытали прихожане на Вечере «Весна духовная», что прошел в верхнем храме брестского собора Воскресения Христова.

Песнопения из богослужебного репертуара «Се время покаяния», «На реках Вавилонских», композиции Чеснокова, Архангельского, Бондаренко, псалмы, «Иисусова молитва», «Заутренняя песнь» Свиридова – каждое из них и других, не названных мной произведений, было исполнено проникновенно, порой с тонкостью, порой с мощью вокала — это потрясало и звало на путь спасения.

Духовные стихи «Грешный человече», «Плачет Богородица у Креста», «Колокольный звон» иеромонаха Романа, народная песня «Три ангела» проникали в сердце своей исповедальностью, филигранной обработкой, интерпретацией этих известных кантов.

И апофеозом выступления Всехсвятского праздничного мужского хора прозвучал сербский гимн «Наша вера православна».

Несомненно, на других концертных сценах было бы не менее выразительное звучание замечательных певчих из Минска, однако я свидетель того, что в брестском храме «Духовная весна» действительно была живая и потрясающая. Спасибо хору и всем, кто помог ее увидеть, услышать и почувствовать в соборе Воскресения Господня!