Учительница первая моя… Антонине Григорьевне Литвиновой – 80!

25.04.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Сегодня, 25 апреля 2022 года, большой и красивый юбилей у первой учительницы многих поколений выпускников Брестской средней школы №1, а позже и до сих пор Брестской гимназии №1 – Антонины Григорьевны Литвиновой.

В середине 1990-х получил начальное образование в этой гимназии наш сын Глеб, и тогда был заложен прочный фундамент его знаний и интерес к развитию и творчеству, который привел сына к креативной профессии и работе, широкому спектру участия в общественной жизни.

Тогда, с первого класса, родители первоклашек были вовлечены в учебный и воспитательный процесс, а если точнее, в радость совместного постижения законов природы и человека, простых правил речи и арифметики и непростых человеческих отношений и любви. А это происходило в классе, где было место и музыке, стихам, песне, и на прогулках по осени или зиме, и даже в бассейне вместе с наставницей, и на новогодних праздничных затеях совместно с родителями и гитарой.

Тогда, кажется, во втором классе, был юбилей у Антонины Григорьевны, и мы с сыном спели под гитару сочиненную песенку:

Двадцать пятого апреля

Незабудки голубели,

Незабудки голубели среди нас.

С восхищеньем мы глядели

И с восторгом мы глядели

На причину юбилея в этот раз.

И когда большие будем,

Не забудем, не забудем…

Останавливаю перепев, чтобы подтвердить: и через три десятка лет мы помним и любим голубые, как незабудки, светлые, как небо в солнечный день, ясные и теплые глаза первой учительницы.

На расставание после четвертого класса я тогда написала статью именно с таким названием – «Учительница первая моя,,,» – она была опубликована в газете «Брестский курьер (сама я работала тогда, в 1990-х, в системе облтелерадио).

В статье я и себя причислила к ученицам первой учительницы сына, так много нового опыта довелось приобрести параллельно со школьной учебой.

После начальной школы жизнь преподала много других уроков, далеко не позитивных, приходилось много работать профессионально и нести груз семейный, дочерний – ниточка связи с Антониной Григорьевной истончала, но не прервалась. А она всегда следила за своими воспитанниками, ее не забывали и они, и их родители, коллеги.

Первая наставница многих поколений, она и сама всю жизнь учится и постигает новое. Читает много и прозы, и поэзии – Пушкин, Тютчев, Блок, Есенин, Цветаева… Стихи учат ее сердце оставаться чутким и искренним. Вот сейчас добралась до Шекспира, на которого раньше не хватило времени.

И природа, цветы, забота обо всем, посаженном на даче, дает отдачу не только урожаем и красотой, но и размышлениями о своем месте в этом удивительном мире.

Ясный разум, светлая душа, чистое сердце – такие богатства у замечательной нашей современницы Антонины Григорьевны Литвиновой.

Стихами Маяковского произнесем здравицу в честь любимой наставницы-юбиляра:

– Лет до ста расти

Вам без старости!

Здоровья на все Ваши годы!