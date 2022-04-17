«Душа Полесья» летает, дышит, поет. Выставка работ талантов из Пинска добралась до Бреста

17.04.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Пару дней назад в областном центре, в малом выставочном зале ООКЦ – он же салон-магазин «Скарбнiца» – открылась новая экспозиция «Душа Полесья», привезенная из древнего Пинска авторами любительского объединения «Полесские мастера» ГУК «Пинский городской Дом культуры».

Всегда интересно расширить круг творческих авторов знакомством с мастерами, действующими в отдаленном центре, тем паче таком, как Пинск – столица Полесья.

Потому в воскресенье заглянули на новую выставку на Советской и получили немало светлых впечатлений от работ мастеров живописи, батика, керамики, вытинанки, резьбы по дереву, деревянных и металлических музыкальных инструментов, рукодельных кукол и даже художественного валяния из шерсти.

В представленной экспозиции пинские мастера показали свои оригинальные темы, образы и даже уникальные технологии (возможно, профессионалам они известны, а мне были досель незнакомы).

Батики художницы росписи по ткани Вероники Русско полны воздуха, полета, нежных цветочных композиций. И дополняют художественное впечатление введением в сюжет картины… ткани, такой своеобразный перфоманс живописного произведения.

Рядом достойно соседствуют работы ее ученицы 15-летней Даши Цеван – батики с архитектурными пейзажами Пинска, где среди сохранившейся исторической застройки просвечивают исчезнувшие значимые здания. Они привлекли именно этой технологией, которая создает эффект наполнения историей.

Символы и метафоры, небесный колорит полотен Елены Воронович наверняка по-женски близки зрительницам.

Замечательно сделаны дышащие стариной разнообразные музыкальные инструменты из дерева и металла из коллекция Сергея Хацкевича. Их названия звучит, как народная поэзия: чаротка, пан-флейта, сурма, варган, пимак. А рядом лежат листы со стихами, и это дополняет атмосферу выставки особым флером.

Столешница с валяными домашними ботиками, головными уборами и украшениями Галины Корзун останавливает взгляд мастерством и выдумкой.

Городские пейзажи Александра Рысакова – выразительная живопись с импрессионистским мазком. Другая техника и мягкий колорит у пейзажей Виктора Сагановича.

Хотелось бы сказать добрые слова о каждом авторе выставки, но лучше посмотреть ее своими глазами. И даже приобрести что-то из глянувшихся работ.

Спасибо Пинску за творчество!