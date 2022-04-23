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Пасхальное послание Архиепископа Брестского и Кобринского ИоаннаОбщество

Пасхальное послание Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

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                                                                                      Пасхальное послание

Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Брестской епархии Белорусской Православной Церкви

Христос Воскресе!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые мирянечада нашей Святой Церкви! С любовью о Христе Воскресшем, от всей души, радостной и ликующей, поздравляю вас с величайшим праздникомСветлым Христовым Воскресением!

«Пасха, священная Пасха, очищение всего мира! восклицает святитель Григорий Богослов, изъясняя величие торжества. Мы получили бытие, чтобы благоденствовать. Нам вверен был рай, чтобы насладиться, нам дана была заповедь, чтобы, сохранив её, заслужить славу. Мы пали, потому что преступили закон. Мы возымели нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить. С Ним мы умерли, чтобы очиститься, с Ним воскресли, с Ним прославились…».

Мир, по вине человека отпавший от близости с Богом, покорившийся суете, тлению и смерти, ждал своего освобождения (Рим., 8:20-23). Величайшие умы изнемогали в стремлении преодолеть разделённость Неба и земли, в стремлении связать жизнь мира с жизнью Божества.

Когда же наступила полнота времен (Гал., 4: 4), Бог Сам пришел к нам, став одним из нас, вобрав, кроме греха, всё, что есть в нашей жизни человеческое тело, человеческую душу, человеческую волю, человеческие взаимоотношения. Дав жизни человеческой влиться в жизнь Божественную, Он даровал возможность обóжения, даровал возможность победы над последним врагом смертью (I Kop 15:26), даровал нам Воскресение.

«Люди осудили Бога на смерть, говорит преподобный Иустин Челийский, Своим воскресением Он их осуждает на бессмертие. За удары Он воздает объятиями, за оскорбления – благословением, за смерть – бессмертием. Никогда люди не являли себя более ненавидящими Бога, чем тогда, когда распяли Его; и никогда Бог не показывал бóльшей любви к людям, чем тогда, когда воскрес. Люди желали сделать Бога смертным, но Бог Своим воскресением соделал людей бессмертными. Воскрес распятый Бог и убил смерть. Смерти больше не существует. Бессмертие окружило человека и все его миры».

На Голгофе Господь одержал решающую победу над силами зла; как говорит апостол, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол. 2, 15). Православные христиане живут не в тени поражения — но в тени победы, победы, которая торжественно провозглашается на пасхальной Литургии: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Христос победил мир греха и неправды; Он искупил мир как творение Божие. Мы призваны сражаться, как добрые воины Иисуса Христа (ср.: 2 Тим. 2, 3) — не сомневаясь в Его окончательном торжестве.

Несмотря ни на что, Евангелие уже две тысячи лет проповедуется «всем народам», люди приходят к покаянию и вере, грешники благодатью Божией преобразуются в святых, сыны погибели обращаются в сынов света, Христос побеждает в душах множества людей — и Он неизбежно победит в масштабах всего мироздания. Да, перед концом человеческой истории тучи сгустятся, зло и богопротивление переживет свое последнее временное торжество — но только затем, чтобы быть сокрушенным уже окончательно и навсегда.

Являясь ученикам по Воскресении Своем из мертвых, Господь приветствовал их благодатным пожеланием мира. Этот драгоценный для нас духовный мир Христов неразрывно связан в нашем сознании с вожделенным миром во взаимоотношениях людей. Мы знаем, какими великими усилиями этот мир достигается. Нелегкими видятся испытания нашего времени, но на земле не бывает легких времен. И разве среди тягот современности нам не за что благодарить Всещедрого Бога?

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь… Господь близко (Флп. 4,4-5) – на эти слова трепетно откликается ныне сердце каждого верующего. Радуйтесь! Христос победил смерть, и «жизнь жительствует». Не прах земных удовольствий, а вечное счастье примите из рук Спасителя. Воскресением Христовым ярко зажжен путеводный маяк, предвозвещающий нам радостную пристань после бурь житейского плавания.

Паки и паки поздравляя всех вас, дорогие мои, с праздником Пасхи Господней, молитвенно желаю всем нам величайшей радости – взаимной любви и единения в Воскресшем Спасителе. Будем помнить и держать в сердце своем слова Господа нашего Иисуса Христа, призывающего не только святых апостолов, но и всех своих верных последователей – христиан: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5,16). Аминь.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Иоанн,

Архиепископ Брестский и Кобринский.

Пасха Христова,

2022 г., г. Брест

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