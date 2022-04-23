Пасхальное послание

Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Брестской епархии Белорусской Православной Церкви

Христос Воскресе!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне – чада нашей Святой Церкви! С любовью о Христе Воскресшем, от всей души, радостной и ликующей, поздравляю вас с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением!

«Пасха, священная Пасха, очищение всего мира! – восклицает святитель Григорий Богослов, изъясняя величие торжества. – Мы получили бытие, чтобы благоденствовать. Нам вверен был рай, чтобы насладиться, нам дана была заповедь, чтобы, сохранив её, заслужить славу. Мы пали, потому что преступили закон. Мы возымели нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить. С Ним мы умерли, чтобы очиститься, с Ним воскресли, с Ним прославились…».

Мир, по вине человека отпавший от близости с Богом, покорившийся суете, тлению и смерти, ждал своего освобождения (Рим., 8:20-23). Величайшие умы изнемогали в стремлении преодолеть разделённость Неба и земли, в стремлении связать жизнь мира с жизнью Божества.

Когда же наступила полнота времен (Гал., 4: 4), Бог Сам пришел к нам, став одним из нас, вобрав, кроме греха, всё, что есть в нашей жизни – человеческое тело, человеческую душу, человеческую волю, человеческие взаимоотношения. Дав жизни человеческой влиться в жизнь Божественную, Он даровал возможность обóжения, даровал возможность победы над последним врагом – смертью (I Kop 15:26), даровал нам Воскресение.

«Люди осудили Бога на смерть, – говорит преподобный Иустин Челийский, – Своим воскресением Он их осуждает на бессмертие. За удары Он воздает объятиями, за оскорбления – благословением, за смерть – бессмертием. Никогда люди не являли себя более ненавидящими Бога, чем тогда, когда распяли Его; и никогда Бог не показывал бóльшей любви к людям, чем тогда, когда воскрес. Люди желали сделать Бога смертным, но Бог Своим воскресением соделал людей бессмертными. Воскрес распятый Бог и убил смерть. Смерти больше не существует. Бессмертие окружило человека и все его миры».

На Голгофе Господь одержал решающую победу над силами зла; как говорит апостол, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол. 2, 15). Православные христиане живут не в тени поражения — но в тени победы, победы, которая торжественно провозглашается на пасхальной Литургии: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Христос победил мир греха и неправды; Он искупил мир как творение Божие. Мы призваны сражаться, как добрые воины Иисуса Христа (ср.: 2 Тим. 2, 3) — не сомневаясь в Его окончательном торжестве.

Несмотря ни на что, Евангелие уже две тысячи лет проповедуется «всем народам», люди приходят к покаянию и вере, грешники благодатью Божией преобразуются в святых, сыны погибели обращаются в сынов света, Христос побеждает в душах множества людей — и Он неизбежно победит в масштабах всего мироздания. Да, перед концом человеческой истории тучи сгустятся, зло и богопротивление переживет свое последнее временное торжество — но только затем, чтобы быть сокрушенным уже окончательно и навсегда.

Являясь ученикам по Воскресении Своем из мертвых, Господь приветствовал их благодатным пожеланием мира. Этот драгоценный для нас духовный мир Христов неразрывно связан в нашем сознании с вожделенным миром во взаимоотношениях людей. Мы знаем, какими великими усилиями этот мир достигается. Нелегкими видятся испытания нашего времени, но на земле не бывает легких времен. И разве среди тягот современности нам не за что благодарить Всещедрого Бога?

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь… Господь близко (Флп. 4,4-5) – на эти слова трепетно откликается ныне сердце каждого верующего. Радуйтесь! Христос победил смерть, и «жизнь жительствует». Не прах земных удовольствий, а вечное счастье примите из рук Спасителя. Воскресением Христовым ярко зажжен путеводный маяк, предвозвещающий нам радостную пристань после бурь житейского плавания.

Паки и паки поздравляя всех вас, дорогие мои, с праздником Пасхи Господней, молитвенно желаю всем нам величайшей радости – взаимной любви и единения в Воскресшем Спасителе. Будем помнить и держать в сердце своем слова Господа нашего Иисуса Христа, призывающего не только святых апостолов, но и всех своих верных последователей – христиан: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5,16). Аминь.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Иоанн,

Архиепископ Брестский и Кобринский.

Пасха Христова,

2022 г., г. Брест