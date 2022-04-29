Земля и Небо Владимира Ясковича – к его 70-летию

29.04.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ
Сегодня – 70-летие со дня рождения Владимира Ясковича, замечательного поэта и журналиста, безвременно ушедшего из жизни в 2017 году. Мне с ним довелось рука об руку работать еще в областной газете «Заря». Затем в перестроечные годы он трудился собкором в газете «Знамя юности», далее – пошел нелегкими путями предпринимательства. А уже в нынешнем веке в нем ярко и беспокойно проявился поэтический дар, увенчавшийся двумя книгами стихов высокой пробы. К последней из них я написал предисловие, которое считаю уместным воспроизвести здесь к юбилейной дате, сопроводив его стихами Владимира Ясковича.
«Неполное собрание признаний» – в этом названии свода стихов Владимира Ясковича есть своего рода лирический, интимный посыл, которому однако же и объемность, и высоту придает подзаголовок: «Новая книга о Любви, Надежде, Вере». То есть это не просто лирика, продиктованная земным чувством, но и определенная философия жизни, где сердце и слух поэта открыты для «божественного глагола». Отсюда и «обратная связь» – живой отклик поэта на трепетные реалии пространства и времени.
Удивляться обыденному, находить в нем праздничные краски – свойство поэта Ясковича:
Нынче праздник у нас: автолавка прием
Стеклотары ведет. Поскребем по сусекам?..
Или:
Ночная станция Муляровка,
Бачок и кружка на цепи…
Душа наивная, доярочка,
Спи на моих коленях, спи…
Вообще интонации его стихов многообразны – в диапазоне от нежного пиано, как в предыдущих строках, до звучного форте:
Осиянная мотошлемом,
Улыбаешься озорно
И взахлеб пьешь под звонким небом
Скорость – молодости вино…
Другое важное свойство поэзии Владимира Ясковича – сострадательность и милосердие к тем, кто обитает рядом с ним и несет свой крест забот и тягот:
От отчаянья за датчанина
Вышла замуж соседка Лида…
Или:
Они двужильные старатели,
Моей страны предприниматели…
Но наряду с этим муза Ясковича не чуждается набатной публицистичности с нотами гнева и нетерпимости к тирании, лжи, предательству, приспособленчеству. В этом отношении наиболее характерны стихи: «Отпусти мой народ, фараон!», «Задыхаюсь в капкане обмана…», «Развялося халуёў…», «Стаю, азіраюся: дзе мой народ?..»
Крепко сбиты, ладно скроены строки Ясковича, звуча как афоризмы:
Рожденный в холодной и дикой стране,
Я с первого вздоха живу на войне…
И в целом эта книга коллеги радует уверенным мастерством, открытой искренностью, многообразием точных деталей, образов и красок. Недаром автор так выразил свое кредо:
Со мной только Слово, живущее вечно,
Оно и мотор мой, и аэродром…
…В подборку вошли три последних завершенных стихотворения поэта, оставшихся в блокнотах, которые Владимир вел в больничных палатах. Рукописи предоставлены супругой Владимира — Лидией. Дополняю их созвучными произведениями прошлых лет из редакционного портфеля.
Владимир ЯСКОВИЧ. Благослови жену поэта, Господь. Стихи прощания
Мольба
Лидке
Боюсь зимы,
боюсь ненастья,
боюсь внезапных холодов…
Моя квартирка – остров счастья,
я жить затворником готов
на этом островке, согретом
улыбкой солнечной твоей.
Благослови жену поэта,
Господь, и дай терпенья ей
в уделе непростом – смиряться,
когда скрипит перо в ночи,
и ей, сердечной, не дозваться
того, кто рядом, хоть кричи…
26 декабря 2016 г.,
утро, 08-09.00
* * *
Без сожаления оставлю,
когда придёт последний час,
пронзающую небо стаю
грачей
и золотой запас
раздумий мудрецов о жизни,
которая стремглав текла.
Но в солнечной иной отчизне
мне будет не хватать тепла
твоей руки, твоих объятий,
глубин таких родных очей,
и потому мне потерять их
всего больнее и страшней…
15 января 2017 г.
Стихи прежних лет
Лодочник
После праздника большого
Вырастатет резко спрос
На работника речного
И услугу “перевоз”.
По монетке, по монетке –
Вот и полон кошелёк.
Скоро вместо лодки ветхой
Он прикупит катерок.
Ждать недолго: День Победы
Иль Дожинки отойдут,
И, весельем разогреты,
Души плату понесут.
Припоздавшую дождётся,
Не откажет никому…
А назад опять придётся
Возвращаться одному.
* * *
Тебе уже немало лет,
А ты ещё прекрасным болен
И зажигаешься, как свет,
Касанием её ладоней.
Я это счастьем назову –
Пусть избежит земного тлена
Звезда, упавшая в траву,
Примятую её коленом.
Сияет радуга над полем,
Где рог вчера ещё трубил…
Не я, не я – своею болью
Другой всё это заслужил.
Не я…
***
Не парься, кардиолог,
И рук не разводи,
Ещё послужит долго
Мотор в моей груди.
И вряд ли обороты
Захочет сбавить он:
У нас полно работы
До будущих времён.
***
Уходя по дороге – последней,
Ведущей на небо,
Ни воды ключевой в дальний путь
Не возьму я, ни хлеба,
Ни рубахи покраше
На смену одёжке дорожной,
Даже Книгу всех книг
В этот путь взять, увы, невозможно.
Покидая пределы земные
В свой час неизбежный,
Я не буду плутать, заблудившись
В просторах безбрежных.
Мне давно, как маяк,
Указал путь небесный Спаситель:
Вот — дорога домой,
Вот — порог, вот — святая обитель…
Но войду я в неё всё равно
Не с пустыми руками —
Будет сердце моё на ладонях
Сиять, словно пламя.
Я тружусь день и ночь,
От пороков его очищая,
Мне бы только успеть,
Ведь работе конца нет и края…
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