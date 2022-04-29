Земля и Небо Владимира Ясковича – к его 70-летию

29.04.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сегодня – 70-летие со дня рождения Владимира Ясковича, замечательного поэта и журналиста, безвременно ушедшего из жизни в 2017 году. Мне с ним довелось рука об руку работать еще в областной газете «Заря». Затем в перестроечные годы он трудился собкором в газете «Знамя юности», далее – пошел нелегкими путями предпринимательства. А уже в нынешнем веке в нем ярко и беспокойно проявился поэтический дар, увенчавшийся двумя книгами стихов высокой пробы. К последней из них я написал предисловие, которое считаю уместным воспроизвести здесь к юбилейной дате, сопроводив его стихами Владимира Ясковича.

«Неполное собрание признаний» – в этом названии свода стихов Владимира Ясковича есть своего рода лирический, интимный посыл, которому однако же и объемность, и высоту придает подзаголовок: «Новая книга о Любви, Надежде, Вере». То есть это не просто лирика, продиктованная земным чувством, но и определенная философия жизни, где сердце и слух поэта открыты для «божественного глагола». Отсюда и «обратная связь» – живой отклик поэта на трепетные реалии пространства и времени.

Удивляться обыденному, находить в нем праздничные краски – свойство поэта Ясковича:

Нынче праздник у нас: автолавка прием

Стеклотары ведет. Поскребем по сусекам?..

Или:

Ночная станция Муляровка,

Бачок и кружка на цепи…

Душа наивная, доярочка,

Спи на моих коленях, спи…

Вообще интонации его стихов многообразны – в диапазоне от нежного пиано, как в предыдущих строках, до звучного форте:

Осиянная мотошлемом,

Улыбаешься озорно

И взахлеб пьешь под звонким небом

Скорость – молодости вино…

Другое важное свойство поэзии Владимира Ясковича – сострадательность и милосердие к тем, кто обитает рядом с ним и несет свой крест забот и тягот:

От отчаянья за датчанина

Вышла замуж соседка Лида…

Или:

Они двужильные старатели,

Моей страны предприниматели…

Но наряду с этим муза Ясковича не чуждается набатной публицистичности с нотами гнева и нетерпимости к тирании, лжи, предательству, приспособленчеству. В этом отношении наиболее характерны стихи: «Отпусти мой народ, фараон!», «Задыхаюсь в капкане обмана…», «Развялося халуёў…», «Стаю, азіраюся: дзе мой народ?..»

Крепко сбиты, ладно скроены строки Ясковича, звуча как афоризмы:

Рожденный в холодной и дикой стране,

Я с первого вздоха живу на войне…

И в целом эта книга коллеги радует уверенным мастерством, открытой искренностью, многообразием точных деталей, образов и красок. Недаром автор так выразил свое кредо:

Со мной только Слово, живущее вечно,

Оно и мотор мой, и аэродром…

…В подборку вошли три последних завершенных стихотворения поэта, оставшихся в блокнотах, которые Владимир вел в больничных палатах. Рукописи предоставлены супругой Владимира — Лидией. Дополняю их созвучными произведениями прошлых лет из редакционного портфеля.

Владимир ЯСКОВИЧ. Благослови жену поэта, Господь. Стихи прощания

Мольба

Лидке

Боюсь зимы,

боюсь ненастья,

боюсь внезапных холодов…

Моя квартирка – остров счастья,

я жить затворником готов

на этом островке, согретом

улыбкой солнечной твоей.

Благослови жену поэта,

Господь, и дай терпенья ей

в уделе непростом – смиряться,

когда скрипит перо в ночи,

и ей, сердечной, не дозваться

того, кто рядом, хоть кричи…

26 декабря 2016 г.,

утро, 08-09.00

* * *

Без сожаления оставлю,

когда придёт последний час,

пронзающую небо стаю

грачей

и золотой запас

раздумий мудрецов о жизни,

которая стремглав текла.

Но в солнечной иной отчизне

мне будет не хватать тепла

твоей руки, твоих объятий,

глубин таких родных очей,

и потому мне потерять их

всего больнее и страшней…

15 января 2017 г.

Стихи прежних лет

Лодочник

После праздника большого

Вырастатет резко спрос

На работника речного

И услугу “перевоз”.

По монетке, по монетке –

Вот и полон кошелёк.

Скоро вместо лодки ветхой

Он прикупит катерок.

Ждать недолго: День Победы

Иль Дожинки отойдут,

И, весельем разогреты,

Души плату понесут.

Припоздавшую дождётся,

Не откажет никому…

А назад опять придётся

Возвращаться одному.

* * *

Тебе уже немало лет,

А ты ещё прекрасным болен

И зажигаешься, как свет,

Касанием её ладоней.

Я это счастьем назову –

Пусть избежит земного тлена

Звезда, упавшая в траву,

Примятую её коленом.

Сияет радуга над полем,

Где рог вчера ещё трубил…

Не я, не я – своею болью

Другой всё это заслужил.

Не я…

***

Не парься, кардиолог,

И рук не разводи,

Ещё послужит долго

Мотор в моей груди.

И вряд ли обороты

Захочет сбавить он:

У нас полно работы

До будущих времён.

***

Уходя по дороге – последней,

Ведущей на небо,

Ни воды ключевой в дальний путь

Не возьму я, ни хлеба,

Ни рубахи покраше

На смену одёжке дорожной,

Даже Книгу всех книг

В этот путь взять, увы, невозможно.

Покидая пределы земные

В свой час неизбежный,

Я не буду плутать, заблудившись

В просторах безбрежных.

Мне давно, как маяк,

Указал путь небесный Спаситель:

Вот — дорога домой,

Вот — порог, вот — святая обитель…

Но войду я в неё всё равно

Не с пустыми руками —

Будет сердце моё на ладонях

Сиять, словно пламя.

Я тружусь день и ночь,

От пороков его очищая,

Мне бы только успеть,

Ведь работе конца нет и края…