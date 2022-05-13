Древнее Берестье Петра Лысенко – 40 лет существования в формате Археологического музея

13.05.23022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В этом уникальном музее с 12 мая появилась мемориальная выставка, посвященная археологу Петру Лысенко (1931 — 2020).

Открытие древнего детинца ремесленного посада Берестья X—XIII столетий – на территории нынешней Брестской крепости, ее Госпитального острова – произошло в 1968 году в результате многолетних научных исследований и экспедиционных поисков археолога Петра Лысенко. Именно его стараниями на месте раскопок в 1972 году был открыт и уникальный Археологический музей «Берестье».

Об уникальности данного исторического объекта – он был единственный такой в Советском Союзе, да и в Европе нет ему аналога по богатству артефактов и сохранности строений – говорили на открытии выставки «Археолог. Раскоп. Музей», посвященной 40-летию деятельности Археологического музея «Берестье» и его первопроходцу и основателю Петру Лысенко, доктору исторических наук, профессору, лауреату Государственной премии РБ.

Помимо уникальности исторического содержания, это и единственный объект по музеефикации дерева, и оригинальное архитектурное сооружение над открытым раскопом. Разумеется, местные власти и Беларусь стараются поддерживать 40-летний музей в достойном состоянии, вот и ремонт был сделан к 1000-летию Бреста, и новый путеводитель выпущен.

Все характеристики указывают на то, что Археологический музей «Берестье» должен быть внесен в Список культурных ценностей ЮНЕСКО – и на этом акцентировала свое выступление на презентации выставки вдова археолога Петра Лысенко – Наталья Дубицкая, историк и соратница, которая продолжает дело супруга, добивавшегося достойного международного статуса Археологическому музею «Берестье».

Наталья Николаевна приехала на культурную акцию в Брест с сыном Федором Лысенко, помощником отца, также историком.

Она назвала главным делом Петра Лысенко именно Археологический музей «Берестье» древнего восточнославянского православного города – при существовании других весомых и высоко оцененных его научных трудов, открытий и проектов о земле древнего Турова, Пинска, Минска. Все авторские исследования и открытия, научно защищенные и напечатанные в виде 13 монографий, еще и увидели свет в виде научно-популярных изданий, среди них книга «Открытие Берестья» – она лежит под стеклом на музейной выставке, как и одна из последних книг из подготовленного трехтомника, выпущенная при жизни Петра Федоровича – «Материальная культура городов Туровской земли».

Если бы на выставке представили хотя бы библиографию изданных Петром Лысенко книг, а тем паче, журнальных изданий, например, альманаха, который выпускало культурно-просветительское общество им. Кирилла Туровского, возглавляемое археологом, то посетители были бы потрясены его творческим багажом.

Раскопав в Турове основание епархиального храма (Туровская православная епархия создана в числе первых на наших землях), археолог Лысенко еще и нашел древние свинцовые иконки, среди них святого Кирилла Туровского, которым предстоит, как и «живым» крестам, быть введенными в общенациональный список ценностей.

Петр Федорович вместе с сыном Федором воссоздал из современных материалов копию Туровского Креста – аналогичную Кресту Евфросиньи Полоцкой. Труды археолога ценил Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.

В этом материале невозможно описать все дела ученого и патриота Петра Лысенко, «большое видится на расстоянье».

На презентации выставки в Археологическом музее «Берестье» выступил брестчанин Виктор Кораблев, который еще в отрочестве участвовал в раскопках древнего Берестья и вопреки запрету ухитрился сделать снимки с места событий. Он подарил фотораспечатки заведующему музейным филиалом БрОКМ Роману Сычу.

А вот другой участник исторических раскопок Петра Лысенко в Брестской крепости Анатолий Гладыщук, ныне профессор Брестского государственного Технического университета, кандидат физико-математических наук, рассказал о них и Археологе в своей трилогии «Замок Берестейский». А на музейной презентации сообщил, что во время раскопок катался на мотоцикле, что выставлен сейчас в мемориальной экспозиции. И был участником открытия Археологического музея «Берестье» в 1972 году.

На выставке «Археолог. Раскоп. Музей» представлены и другие личные вещи Петра Лысенко, его фотографии, рукописи, документы. Это замечательно дополняет основную экспозицию «Берестья».