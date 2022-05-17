Качели судьбы Тамары Моисеенко

17.05.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

За более чем пять десятков лет актриса Тамара Моисеенко, отмечающая сегодня свой весомый юбилей, сыграла на сцене Брестского театра драмы много самых разных ролей. От характерных мальчишек (амплуа травести) – до Антигоны; от совсем юных – до бабуль. И с великолепным арсеналом воспоминаний встречает в рабочей форме свою нынешнюю дату.

Мне повезло знать Тамару в юности – мы учились в одной школе. Тогда она, небольшого росточка, но крепкая девчонка притягивала внимание своим нестандартным увлечением – мотоциклом. Естественно, в окружении пацанов.

Тамарина мама в одиночку растила двух дочек, одевала их без изысков. Помнится, что даже на форму денег не было. Тогда на школьном педсовете постановили собрать деньги и купить форму. Потом вызвали девочку и прилюдно вручили – мол, носи. Если бы помогли тактично, без афиширования, может, и пригодился бы подарок. А так ни разу Тамара не надела эту форму – что-то в ней протестовало.

Был ли кто-то в ее роду, в семье связан с театром? Да нет, не было. Отец – пограничник, мать за все работы бралась, лишь бы денег заработать. Хотя, если подумать, несмотря на все трудности, мама была веселой, говорила все прибаутками-шутками, складно. Сестра потянулась к хореографии, танцевала в ансамбле «Радость».

А о себе Тамара знала уже в старших классах, что хочет заниматься театральным делом. И все ее кульбиты на занятиях по акробатике, где получила первый взрослый разряд, — это подготовка к театру, как и увлечения волейболом, плаванием, велоспортом, наконец, мотоциклом. Это была тренировка не только тела, но и воли, характера – при очень нежной, ранимой душе.

После окончания школы Тамара поехала поступать в Москву, в «Щуку» — театральное училище. И прошла все туры – но к финалу тяжело заболела (общежития не дали, и пришлось абитуриентке ночевать на Белорусском вокзале, там и протянуло). Пока лечилась в больнице, поезд ушел. А в сентябре 1971 увидела объявление про набор во вспомогательный состав Брестского драмтеатра. Принимали главный режиссер Георгий Волков и директор Леонид Волчецкий. Тамара прочитала стишок, сделала кульбит – и ее взяли. Тогда девчонка обалдела от восторга – попасть в одну команду с великими актерами – А.П.Асториной, А.М.Самаровым, С.П.Юркевичем, Ю.И.Власовым, А.В.Кочетковой. Своим первым учителем Тамара считает Сергея Ивановича Евдошенко, он сразу ввел новенькую травести в спектакль «Неравный брак». Кстати, позже, на подъеме своей актерской карьеры, Тамара Моисеенко играла главную роль в «Антигоне» Ж.Ануя – вместе с Сергеем Ивановичем – царем Креоном.

В обновленном здании драмтеатра приглашенный режиссер Чхаидзе поставил «Фигаро» — яркий спектакль получился. Этот режиссер тогда признался: «Мне бы такую труппу – всё можно ставить!»

В Брестском драмтеатре тогда блистало среднее поколение: Гоманюк, Костальцев, Мацкевич, Синельник, Белоцерковский, Голубович. В труппе заявила о себе следующая волна талантливых выпускников минского вуза – Тамара Левчук, Михаил Метлицкий, Александр Козак.

По словам нашей героини, с Тамарой Левчук ей повезло на всю жизнь! Это такой необыкновенный, чуткий человек. И талант, и красавица, и все своими руками себе делает по жизни: шьет, готовит, дачу построила, ремонты. И двух дочек подняла. Жизнь актерская – почти цыганская, на колесах: выезды, гастроли.

Тамара Моисеенко тоже справлялась с судьбой: отдавала себя театру, но и свою семью создала, сына вырастила.

Конечно, в последние годы Тамара Моисеенко в силу возраста меньше занята на сцене. Однако она не сетует, с молодежью ладит – и с удовольствием «капустничает» на всяческих праздниках. А наши зрители продолжают помнить ее роли и любить актрису, чья судьба неразделима с нашим театром.