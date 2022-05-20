Сакральная живопись и скульптура XVIII–XIX веков – вторая выставка столичного музея в брестской «Спасенке»

20.05.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В рамках Международного дня музеев 19 мая в Музее спасенных художественных ценностей Бреста открылась новая экспозиция сакральной живописи и скульптуры, привезенная из Минска, из собрания Музея древнебелорусской культуры ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы» Национальной академии наук Беларуси.

Ровно год тому назад в мае в «Спасенке» открылась первая выставка сакрального искусства Брестчины XVII – XVIII веков, привезенная также из Минска, из Национального художественного музея РБ.

Открывая нынешнюю майскую выставку, Ирина Тарима, директор брестского музея, с радостью назвала ее настоящим подарком Бресту к Международному дню музеев.

Музейный проект получил продолжение, и вот представлена новая выставка спасенных сакральных ценностей на наших землях униатского периода ВКЛ и Речи Посполитой. Эти картины и скульптуры были собраны на Брестчине и фактически спасены в советское богоборческое время музейными сотрудниками и культурологами, вывезены в столицу на исследование и реставрацию.

Во время Брестской унии в местных храмах сохранялись традиционные церковные обряды и иконостасы, но появилась и новая сакральная живопись, в которой соединились как прежние каноны, так и влияния тогочасной современности. Канонические иконы на досках заменялись именно живописными полотнами с образами Иисуса, Мадонны, святых, писанными на полотне в европейском стиле классицизма и барокко, с привнесением живописцами местного колорита.

В храмах, в католической традиции, появилось много скульптурных изображений святых из дерева – это близкая нашим резчикам народная традиция, и раскрашенные скульптуры очень самобытны и колоритны.

Особый интерес представляют сакральные картины и скульптуры с авторскими подписями, редкие иконографические сюжеты.

Этот еще малоизученный пласт сакральной живописи наверняка порадует искусствоведческими открытиями. А таковые происходят и на брестской земле, о чем в процессе презентации и экскурсии по новой экспозиции говорила Ирина Тарима, директор «Спасенки».

Так, на презентации выставки Валерий Мороз, известный брестский исследователь иконописи, рассказал о ценности и уникальности сакральной живописи данного периода и показал спасенное и пока не отреставрированное полотно.

Ирина Тарима, директор Музея спасенных ценностей Бреста, высказала слова благодарности за сотрудничество минскому Музею древнебелорусского искусства.

Показ выставки сакральной живописи и скульптуры будет действовать до середины августа.