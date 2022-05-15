ЛИЦА БРЕСТА. Герой Порт-Артура Игнатий Шеметилло и его семейный круг

15.05.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сведения об этом российском офицере, служившем в Брест-Литовске, а затем погибшем в русско-японскую войну при обороне Порт-Артура, достаточно скудны. Прежде чем рассмотреть новые сведения, найденные о нем в Госархиве Брестской области (ГАБО), напомню об известных данных, ранее нами публиковавшихся.

ШЕМЕТИЛЛО Игнатий Брониславович (15 января 1863 – 17 октября 1904) – подпоручик 3-го крепостного пехотного батальона в Брест-Литовске (св. на 1889). Окончил Рижское пехотное юнкерское училище. Участник русско-японской войны в составе 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, капитан. Изобретатель «пулемета Шеметилло». Погиб при обороне Порт-Артура.

Он стал одним из героев известного романа-эпопеи писателя А.Н.Степанова «Порт-Артур». Правда, с чуть измененной фамилией – Шметилло. Вот фрагмент из этого произведения:

«…Доложив Белому обо всем происшедшем, Звонарев направился на Залитерную. Там он застал Борейко за конструированием «артурского пулемета» – приспособления, позволяющего одному человеку стрелять одновременно из десяти винтовок. Тут же находился и инициатор этого дела, стрелковый капитан.

– Шметилло, – отрекомендовался он с мягким польским акцентом.

– Игнатий Брониславович решил для использования старых китайских винтовок Манлихера соединить их вместе таким образом, чтобы один человек мог сразу стрелять из всех, – пояснил Борейко.

– Кое-что у меня при этом не получилось, и я решил обратиться к друзьям артиллеристам. Вы народ ученый, не то что мы.

– Сережа у нас настоящий инженер-механик и быстро раскумекает, что и как.

Звонарев осмотрел предложенное Шметилло приспособление. В общей деревянной раме соединялись десять параллельно расположенных винтовок. При помощи металлического стержня, касающегося всех спусковых крючков, можно было произвести одновременный выстрел из всех ружей. Но заряжать каждое из них приходилось отдельно. Встал вопрос, как добиться и одновременного действия винтовочного затвора.

Просидев до вечера, все три изобретателя добились все же одновременности заряжания. Шметилло был в полном восторге…».

А вот что об обстоятельствах гибели И.Б.Шеметилло рассказал историк Сергей Кожин в статье «Одолеть нельзя. Только взорвать» (Газета «Владивосток № 4496 (6201) от 10 апреля 2019 г.):

«В укреплении № 3 укрытий для пехоты было еще меньше. Для этих целей мог использоваться очень длинный по порт-артурским меркам подземный ход – потерна длиной почти 120 м, соединявшая казарму с головным кофром, примерно в середине ее имелся сквозной бетонный проход, обеспечивавший выход во внутренний двор. В потерне, как и в казарме, хранились снаряды к орудиям, патроны и ручные гранаты, что привело к еще одной трагедии, произошедшей 30 октября. Тогда в бетонный проход попало несколько японских снарядов, взорвались лежавшие тут же наши снаряды. В результате погибли комендант укрепления № 3 капитан Игнатий Шеметилло, подпоручик Есаулов и еще 45 солдат…»

И.Б.Шеметилло

Итак, наш герой погиб 19 октября 1904 г. А 2 декабря того же года, через считанные недели, в Брест-Литовске у него родился сын, названный Павлом и окрещенный военным священником церкви 4-го запасного кавалерийского полка Николаем Кузьминым. Восприемниками были поручик 4-го запасного кавалерийского полка Бронислав Теофилович Скаковский и жена поручика 15-го Царицынского пехотного полка Владимира Мельхиседековича Асвадурова (в ПМВ капитан) Зоя Александровна.

Сведения об этом и далее рассказываемом довелось мне на днях обнаружить в Госархиве Брестской области (ГАБО 2-1-650). Там в одном из дел хранятся выписи из метрик жены и сына И.Б.Шеметилло. Пойдем последовательно вчитываться в них. Итак…

27 января 1891 повенчаны в Тороканской церкви поручик 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона Игнатий Брониславович Шеметилло 28 лет и Ольга Александровна Масальская 18 лет. Поручителями были: по женихе — штаб-ротмистр Михаил Павлович Канторов и Евгений Васильевич Иванов; по невесте — подпоручик Казимир Людвикович Циммер (в ПМВ подполковник, пропал без вести) и подполковник Яков Иванович Петерсен, начальник Брест-Литовской крепостной военно-голубиной станции с 1888 по 1910, умерший в 1914.

Я.И.Петерсен

Бракосочетание Игнатия и Ольги совершил Тороканской церкви священник Николай Скабалланович с псаломщиком Василием Балабушевичем.

Торокань — ныне д. Именин Дрогичинского района. А церковь, именуемая в то время Тороканской Свято-Пречистенской, звала людей на молитвы в ближней д. Субботы. Тогда это была территория Кобринского уезда. Древний храм постройки конца XVIII века хорошо сохранился до наших времен.

Почему бракосочетались молодые именно в этой церкви, а не в Бресте, где служил Шеметилло? Объяснение простое. Отец невесты Ольги отставной майор Александр Иванович Масальский, из брестско-кобринской шляхты, был помещиком имения Лосинцы, входившего в приход этой церкви. Как и его жена Александра Васильевна исповедовал православие. Ольга родилась 27 июня 1872 г. Крестил ее настоятель данного храма славнейший протоиерей Иаков Балабушевич (1820-1889), прослуживший 46 лет при этой церкви после окончания Жировицкой семинарии до самой кончины.

Могила о. Иакова Балабушевича возле храма

Вдова нашего героя Ольга Александровна в последующем повторно вышла замуж и во втором браке стала носить фамилию Саленек. Есть основания полагать, что ее мужем стал Саленек Мартин Мартинович, штабс-капитан пехотного Владикавказского полка, дислоцировавшегося в Брест-Литовске. В ПМВ был подполковником, в одном из сражений получил контузию.

Интернет подсказал еще одно сближение: Шеметилло Сергей Игнатьевич, участник ПМВ, затем в Белом движении, полковник. Взят в плен, содержался в Архангельском и Пертоминском лагерях, расстрелян 19 марта 1921 под Архангельском. Старший сын? Вполне возможно, если исходить из того, что семья Шеметилло возникла в 1891 г., а сын Павел родился в 1904-м. Кто-то мог явиться на свет и до него…

Как гласят документы, Ольга Александровна, овдовев, была назначена органом Дворянской опеки опекуном сына Павла. В Брест-Литовске он пребывал до 1915 г., далее была эвакуация вглубь России, откуда он вернулся в родной город в 1918 г. На начало 20-х служил канцеляристом в железнодорожном ведомстве. О дальнейшей его судьбе нам пока что ничего не известно. К сожалению, и фотографий к найденным документам не было приложено…