Город с четырьмя названиями. Воспоминания о жизни в Польше до Второй мировой войны доктора Самуэля ЧЕЙНИ

19.06.2022

Д-р Самуэль ЧЕЙНИ (Samuel CHANI) (1921-2011) родился в Бресте, иммигрировал в Австралию в 1938. Во Вторую мировую войну служил в австралийских ВВС, затем, получив медицинское образование, работал врачом в Австралии и Израиле. Автор воспоминаний о Бресте и других публикаций. Перевод данной публикации с английского на русский язык сделал Борис Филькин ("Брестский курьер"). Публикуется с некоторыми сокращениями.

…Когда я посетил Лондон в 1965 г., русское посольство отказало мне во въездной визе в Брест на том основании, что этот город «не интересен туристам и не имеет никаких мест для их размещения». Однако в сентябре 1965 г. я пересек польскую границу на моем небольшом «фиате», имея при себе разрешение на посещение Минска, и убедил офицеров на границе позволить мне провести день там, на том основании, что я родился и рос в Бресте. Вопреки информации, данной мне русским посольством в Лондоне, заявившим мне, что там нечего смотреть, так как старый город был «стерт» артобстрелами и бомбежками Второй мировой войны, я нашел город почти неповрежденным. Но это было жалкое зрелище. Здания были в заброшенном состоянии; бывшие магазины использовались под жилье; а некогда красивая синагога в центре города была теперь захудалой и использовалась как кинотеатр. Деревья, высаженные вдоль многих из улиц, разрослись и были нестриженые, скрывая неухоженные небольшие здания.

…Берестье, Брест-Литовск. Свое польское имя Brześć Nad Bugiem (Брест-над-Бугом) город приобрел в год моего рождения – то есть в 1921 г., и продолжил быть известным под этим именем до 1939 и начала Второй мировой войны.

Все же есть четвертое имя, под которым город известен как Бриск, имя, дорогое для меня и вызывающее большое волнение у евреев, которые жили в нем в течение приблизительно шести столетий. Происхождение этого еврейского имени неясно для меня, но я всегда относился к городу как к «Оживленному» (англ. brisk – живой, оживлённый; проворный – прим. «БК») и гордился тем, что являюсь «брискером\оживленным». У еврейского Бриска была большая история, давшая таких известных раввинов как Соломон Лурия и Йоэль Сиркес в более ранние периоды, три поколения семейства Соловейчик в более близкие нам времена (как раз перед последней войной), Якоб Эпштейн, великий талмудист в Еврейском Университете, Менахем Бегин и многих других ведущих религиозных, литературных и политических лидеров.

Landsmanshaften (иммигрантские клубы) в Америках, Австралии и Израиле называют Brisker Landsmanshaften, а неприметная улочка в Тель-Авиве – Рехов Бриск была названа в честь этого города – маленькая дань старой еврейской общине, давшей столь много личностей, Раввинов и Gaonim, которая теперь вымерла. Она, община, живет теперь только в воспоминаниях.

Зеэв Жаботинский в Бресте. Здесь же — Менахем Бегин и другие примечательные персоны города над Бугом

…Это было прохладной ночью в сентябре 1938 г.. Звуки копыт лошади и колес повозки отозвались эхом на пустых улицах в то время, когда наша семья уезжала на вокзал с нашим скудным имуществом. На сердце у меня было тяжело. На мгновенье волнение и предвкушение поездки в новую экзотическую землю, которая предложила бы мне свободу и возможности, были забыты. Я молча прощался с каждым зданием, каждым булыжником на улице и с моими друзьями, которые обычно уже спят к настоящему времени, почти полночи. Мне не удалось попрощаться с большинством моих друзей, так как, неделей ранее, после прощальной вечеринки, устроенной комитетом и членами «Масады», секретарем которой я был в течение почти двух лет, я подхватил флегмозную ангину (tonsillitis), которая спала только накануне нашего отъезда. Несколько близких друзей прибыли ранее вечером попрощаться. Другие не знали ни о моей болезни, ни о точном дне нашего отъезда.

В то время, как, одно за другим, здания и улицы исчезали из поля зрения, я напряженно бросал прощальный взгляд на столь знакомые места, где я родился и где провел сильнее всего сформировавшие и оказавшие на меня влияние семнадцать лет моей жизни. Когда я смогу навестить моих друзей и увидеть «мой» Бриск снова? Бриск был городом, который я любил так нежно, несмотря на его бедность и суровость неуверенного будущего, которое он предлагал мне. Из-за этой неуверенности мои современники и я посвятили себя поиску способа создать лучшее будущее для нас самих и, в наших молодых умах, мы считали себя идеалистами. Но так же, как нет никакого чистого альтруизма в этом мире, я уверен, что нет никакого немотивированного идеализма. Большинство молодежи Бриска невольно стали «идеалистами» из-за этой неуверенности в нашем будущем. Чтобы устанавливать будущее, предлагавшие нечто лучшее, чем второразрядное гражданство и увеличивающееся горе, почти каждый принадлежал к какой-либо организации, были ли это «Гордония», «Бетар», «Поалей Цион», «Бунд», «Мизрахи», «Масада» и т.д. Сочувствующие коммунистам, а таковых было много, не проявляли себя явно. За это они могли легко очутиться в близлежащем концентрационном лагере Береза-Картузская.

В наших поисках лучшего мира справедливости, свободы и терпимости, мы жаждали знания и образования. Я сформировал крепкие узы со многими моими ровесниками и более старшими, но в эту особенную сентябрьскую ночь я не представлял, что эти узы вот-вот навсегда оборвутся.

Брестский вокзал был ярко освещен и, как обычно, оживлен, служа пересечением для трех различных железнодорожных линий. Вскоре после полуночи мы сели на поезд в Варшаву. Он было полупустым, что сильно отличалось от того, что было только коротких два месяца тому назад, летом 1938, когда поезда были полны. Я пересек Польшу вдоль и поперек тем летом с теми немногими злотыми, которые я сэкономил от моего заработка репетитора по латыни. Большинство моего заработка ушло на книги и плату за школу, которая была символической, поскольку моя школа была государственной.

Вскоре после посадки на поезд я оставил своих родителей и сестру в их купе и оказался в полностью пустом купе, где я мог растянуться и уснуть. Я хотел прибыть в Варшаву свежим, с тем, чтобы смочь повторно посетить некоторые из моих любимых мест там на следующий день. Ритм звуков поезда, поздняя пора, усталость и слабость после моей недавней хвори, все это должно было отослать меня ко сну достаточно быстро. Но я не мог спать, и продолжал размышлять о большом новом изменении в моей жизни. Прошлые несколько недель были лихорадочно беспокойны, хотя события были приведены в движение за почти год до этого, когда я подговорил свою мать (мой отец ни за что не хотел слышать об этом) подать заявление в Общество помощи еврейской иммиграции (H.I.A.S) на визы в Австралию – земли, знакомой мне только из уроков географии и книги Жюль Верна, которую я читал ребенком. Теперь это все походило на одно из приключений Жюль Верна. Я с трудом пытался заснуть, но даже ритм колес паровоза не помогал. Прошлые события проходили через мой разум подобно отрывкам киноленты, и наше нынешнее длинное странствие внезапно казалось нереальным.

…Мой дедушка по отцовской линии иммигрировал в США в начале века, намереваясь сэкономить достаточно денег там, чтобы смочь перевезти свою жену и троих детей. Еврейское население в царской России было бедным, и он не мог позволить себе билеты на всю семью. Ко времени, когда он устроился и раздобыл достаточно денег, разразилась Первая мировая война.

Мой отец был призван в русскую армию и затем очутился в Киеве и других городах на Днепре. Моя мать, его подруга в то время, последовала за ним туда, и они в конечном счете женились в Екатеринославе (или Днепропетровске, как его теперь называют) только после революции, в 1917 или 1918 г.

В 1923 г. моя бабушка и две тети уехали в США, чтобы соединиться с дедушкой; однако мой отец остался в Бресте, несмотря на трудности зарабатывания на жизнь часовщиком (и причем хорошим): в городе с населением 60.000, было приблизительно 20 часовщиков и мало часов. Все же он остался. У нас имелись документы, чтобы эмигрировать в США, но с течением времени их срок действия истек, а с началом Великой Депрессии въезд в США стал трудным. В нашем случае мой отец был настроен остаться в Бриске – не из-за большой любви, которую испытывал к Польше, а из-за своей вовлеченности в общинную деятельность.

Отец Самуэля — Авраам Чейни

Он был секретарем нескольких организаций типа Handverker Ferein, Еврейского профсоюза, и секретарем Z.T.S., местного Еврейского спортивного клуба. Он был активен в левом движении Поалей Цион, ОРТ (Еврейская торговая школа), и т.д. Он наслаждался престижем своего положения. Он любил свою вовлеченность в еврейские культурные круги нашего города. Печально, но семья занимала последнее место в его мыслях и планах. Он, конечно, очень мало интересовался мной. Моей матери приходилось тяжко трудиться, чтобы обеспечить наш скудный доход (главным образом состоящий из даров из США) пошивом женского платья (ее клиентами являлись девушки-крестьянки из близлежащих деревень) и приготовлением еды для субарендаторов. У нее также было мало времени для меня. Так я научился рано в жизни быть независимым.

Бедность и «еле-еле сводить концы с концами» были частью еврейской жизни в небольших городах, где не имелось никакой промышленности. И ситуация ухудшалась с созданием нового польского государства, сформированного после полутора сотен лет существования под властью России. Новое государство, как предполагалось, было демократическим; но правители Польши, подобно таковым из других недавно созданных государств после Первой мировой войны, не имели никакого понятия о том, что такое демократия, и они, конечно, не питали ни малейшего намерения претворить в жизнь ее (демократии) принципы в соответствии с тем, что было предложено Версальским Договором и Вудро Вильсоном. Евреи были исключены полностью из всей государственной службы, а также из транспорта и принадлежащих государству производственных монополий. Уже в начале 1920-х правительство прибегло к этатизму – своего рода государственному капитализму, который национализировал табачную, алкогольную, солевую, деревообрабатывающую и другие отрасли промышленности. А ведь это были как раз те отрасли, которые евреи создали и в которых они долго занимали ведущее положение. Поскольку правительство взяло над ними контроль, еврейские служащие и рабочие были уволены.

Уличная торговля в Бресте-над-Бугом

В городе подобно Бресту, где не было фактически никакой промышленности, евреям, которые составляли 60% его населения в 60.000 человек, приходилось полагаться на мелкую торговлю и коммерцию. Местные лавочники и ремесленники – портные, пекари, мясники, сапожники, фотографы и т.д. – снабжали (обслуживали) крестьян близлежащих деревень, армию и ВВС, которые были массово сконцентрированы в Бресте. Брест был также столицей Полесского воеводства, следовательно, здесь было много польских государственных служащих-католиков, и лишь немногие из еврейских владельцев магазинов (лавочников) и ремесленников были способны сносно зарабатывать на жизнь.

У некоторых евреев во дворах были маленькие фабрички, производящие, например, мыло, косметику, конфеты и так далее. Немногие профессионалы типа докторов и юристов жили довольно сносно. У них имелись водопровод, внутренние туалеты, радио и даже телефоны – вся недосягаемая роскошь для более чем 90% еврейского населения перед Второй мировой войной.

С другой стороны, были мелкие лавочники и ремесленники, которые изо всех сил пытались сводить концы с концами. Было также много, много нищих, существовавших на милостыню. Дела шли все хуже, когда разразился всемирный экономический кризис (Великая Депрессия), и те, кто полагался на доллары, присылаемые родственниками из США, пострадали больше всего. Ни одно из всего этого, однако, не привело к нашему отъезду. Мой отец, подобно большинству других, воспринимал статус-кво, как оно есть.

Что касается меня, реальный процесс, приведший к нашему путешествию, вероятно, начался годами ранее, в моем собственном голоде и тоске. Как любопытный и с жадностью читающий подросток, я развил жажду к знаниям и впоследствии желание стать доктором. В то время я не понимал, что у побуждения к этим желаниям имелись более глубокие психологические корни. В то время это казалось нереальным сном, не только потому, что я происходил из бедной семьи (что, возможно, было преодолимо), но из-за существующего numerus clausus (еврейские квоты) в государственных средних школах и университетах. Было три частных средних школы в нашем городе, но они были мне не по средствам. Государственная средняя школа была в общем-то бесплатной, за исключением символической полугодовой платы (дважды в год). Эта школа принимала приблизительно двух еврейских мальчиков (юношей) в класс (из 40) – и это было в городе с 60%-ым еврейским населением! Ситуация была даже более парадоксальна, потому что только богатый еврейский ребенок, родители которого могли подкупить учителей, имел некоторый шанс поступить в эту «бесплатную» государственную школу.

Чистое упрямство привело к успеху. Зная, что я не мог позволить себе частную школу, я просидел три раза на вступительных экзаменах в государственную среднюю школу и провалился дважды. К третьему разу их вывело из себя мое упорство, и они позволили мне поступить. Я узнал это позже от моей учительницы по латыни. Так или иначе я стал опытным на латыни, и я был ее любимцем. Однажды она сказала: «Боже, как годы пролетели! Вот ты уже готовишься к выпускным экзаменам. А лишь несколько лет тому назад священник (католический учитель религии) во время педсовета, отбирающего поступивших в школу, твердил: «Если мы не дадим этому маленькому еврею поступить, он вернется в четвертый и в пятый раз на вступительные экзамены».

В нашем классе было два еврейских мальчика. Я был принят моими одноклассниками и не испытал никакого антисемитизма. Благодаря моему атеистическому происхождению, я легко адаптировался к нееврейской обстановке. Ни один из моих родителей не был ортодоксальным религиозным евреем. Они сочувствовали «Бунду», хотя мой отец был активистом левого Поалей Цион. Я читал много еврейской литературы в детстве, но я не знал иврита и слабо знал еврейские религиозные законы. Мое воспитание было на идише, но оно исключало еврейские традиции. Большинство своих подростковых лет, в возрасте от 12 до 17, я провел среди польских иноверцев. Мой язык дома медленно изменился от идиша к польскому, но я никогда не дрейфовал к ассимиляции. Я всегда был горд и останусь гордым своим еврейским наследием. Этой гордостью я обязан в значительной степени моему городу Бриску. Это был полностью еврейский город, а иноверцы жили в предместьях, особенно в недавно построенном пригороде, прозванном «Клерикальным». Школа предоставляла время для уроков еврейской истории один раз в неделю, куда все еврейские мальчики нашей школы, а позже также девочки, когда наша школа стала школой совместного обучения, приходили добровольно. Это пробудило мое любопытство к моей религии, которой не занимались в моем доме.

В возрасте 15 лет, используя свой собственный заработок репетитора по латыни, я нанял меламеда (еврейского учителя), который познакомил меня с еврейскими религиозными книгами. Когда спустя несколько месяцев я не мог больше позволить себе частные религиозные уроки, этот меламед, живший в крайней нужде, обремененный многими детьми, предложил давать мне бесплатные уроки. Я отказался, потому что в это время я окунулся в другие занятия. Но я никогда не забывал поступок этого кроткого, благородного святого меламеда. Так или иначе я вспоминал его незабываемой ночью сентября 1938 г., когда покидал Бриск. Я надеялся, что однажды смогу вернуться в Бриск как человек со средствами и смогу вознаградить его и других, которые были добры ко мне. Было много прекрасных людей в моем городе, преданных своей вере, благородных, несмотря на их жалкие обстоятельства. Так, в возрасте 15 лет, я смешал эмоции относительно своего национального еврейского происхождения и земли, на которой я вырос, земли, которую я научился любить через влияние польской школы и национальной романтичной польской литературы. К этой ступени моей молодой жизни я впитал почти всю пылко националистическую литературу Польши XIX и XX веков.

1930-е были в особенности тем временем, когда наблюдалась тенденция среди писателей в недавно созданных восточноевропейских государствах прославлять свою историю и романтизировать свое национальное наследие и свою сельскую местность. Это подталкивало меня путешествовать и исследовать столько Польши, сколько смогу в течение школьных каникул, несмотря на мои ограниченные финансовые ресурсы. Хотя я и был привлечен польским национализмом, в отличие от других еврейских мальчиков в моей школе я чувствовал, что отрицать мое еврейское происхождение означало быть вероотступником (перебежчиком).

В последующих несколько лет произошло несколько событий, изменивших мое мировоззрение. Смерть Маршала Пилсудского в мае 1935, человека, бывшего благосклонным диктатором и оппозиционно настроенным относительно официальной антисемитской политики, была поворотным моментом для польских евреев и для меня особенно. Реально Пилсудский не особенно беспокоился об евреях, но он признавал их потенциальный вклад в Польшу и поэтому не принимал официальную антисемитскую платформу. Подобно многим другим евреям я восхищался «Дедушкой», как его нежно называли. Я думал о нем, как о столпе справедливости в правительстве, которое иначе имело бы склонность быть испорченным. Евреи искренне оплакивали его смерть. Когда к концу 1936 г. Рыдз-Смиглы пришел к власти, стабильность польского правительства уже ослабла и разложение усилилось. Экономическое положение ухудшилось. Сейм принял антисемитское законодательство. Евреи, которые уже по закону были изгнаны из некоторых отраслей промышленности, были теперь изгнаны из профессий. Numerus clausus (квоты) превратились в numerus nullus (нули). Стало очевидно, что медицина будет закрыта для меня. Антисемитские лозунги и антисемитские статьи вползали в прессу; неоднократно призывали к бойкоту еврейских торговцев и ремесленников; некоторые из моих польских школьных друзей стали членами партии Mloda Polska (Молодая Польша), смахивавшей на Гитлерюгенд. Мы стали чужими.

В начале 1937 г. я пошел на собрание организации еврейских студентов «Mасада». Парень из другой школы, которого я обучал латыни, уговорил меня посетить её. Присутствовала приблизительно дюжина членов. На собрании выступал юрист из Варшавы, который навещал родителей в Бриске и, как я позже узнал, закончивший ту же самую польскую среднюю школу, которую я посещал, приблизительно семью или восьмью годами ранее. Он, как известно, уступал только Жаботинскому в красноречии. Мне было любопытно увидеть, будет ли он соответствовать своей репутации.

Я не был разочарован. Менахем Бегин был действительно превосходным оратором и, хотя аудитория была маленькая, он говорил с пафосом и энтузиазмом. Предмет не был нов: безнадежность нашего будущего в Польше и срочная необходимость в нашем собственном государстве в Палестине. Он говорил на польском, но при этом использовал некоторые словесные обороты на идише или немецком. Я заинтересовался и вступил в «Масаду», студенческое крыло Ревизионистской партии. Меня попросили написать для его журнала, также называвшегося «Масада». Я написал о своей дилемме еврейского мальчика в польском окружении, пытающегося самоидентифицироваться. Моя статья, простая, но искренняя, впечатлила руководителя группы, и меня попросили стать ее секретарем. Меня хвалили, а я нуждался в этом. С головой и с большим энтузиазмом окунулся я в партийную деятельность. Прочитал все, что мог, о сионизме и был особенно впечатлен докладом Жаботинского о Королевской Комиссии Пила. Вот человек с практическими ответами на наши проблемы, не одними лишь теориями и слабыми стремлениями. Я упорно трудился для организации. В результате страдали мои школьные оценки, но я показал свои таланты. К середине 1938 г. членство «Масады» увеличилось десятикратно до приблизительно 200 человек.

Поскольку я стал наполненным сионизмом и еврейским национализмом, разочарованным в моей «родине» Польше, я развивал желание эмигрировать и поселиться в Палестине. Было, однако, две проблемы: во-первых, удостоверения на въезд в Палестину было почти невозможно получить в то время, и, во-вторых, там не было никаких медицинских учебных заведений, насколько я знал, а я все еще чувствовал, что мое предназначение – это медицина.

13 мая 1937 г. – по какому-то сверхъестественному совпадению, это была вторая годовщина смерти Пилсудского – произошло еще нечто, повлиявшее на мое мировоззрение.

Один из антисемитских законов, введенных годом ранее или около того, являлся ограничением на количество рогатого скота, которое евреи могли убить в ритуальных целях – своего рода numerus clausus (квоты) на коров. Количество не было достаточным для нужд еврейской общины, которая была более чем на 80% ортодоксальной. В результате местными мясниками было осуществлено большее количество нелегального забоя животных. Естественно, полицию нужно было подкупить. В это особенное майское утро государственный служащий, которому помогал низший полицейский чин, инспектировал мясной рынок. В одном мясном магазине количество мяса выше распределенной доли было найдено и конфисковано служащим. Когда мясник среднего возраста возразил, что он уже заплатил именно этому полицейскому, тот, симулируя негодование перед правительственным инспектором, набросился: «Ах ты лживый, долбанный еврей!» – и толкнул мясника, который споткнулся и упал. Импульсивный сын мясника, видя нанесенные отцу повреждения, пырнул ножом полицейского, который впоследствии умер. Погром распространился немедленно по всему Бриску и бушевал всю ночь. Это не был стихийный бунт. Для этого он был слишком хорошо организован. В это время были агитаторы с севера Польши (из Познаньского воеводства), кто планировал как раз такую возможность. До тех пор их пропаганда, призывающая к бойкоту еврейских ремесленников и владельцев магазинов, не была очень эффективной. Но в этот день в мае 1937 г. они собрали армию из соседних крестьян и хулиганов, которые грабили каждый еврейский магазин в городе, в то время как полиция стояла рядом, чтобы защитить их. Любое сопротивление, оказываемое евреями, пресекалось полицией с применением оружия. Погром закончился только следующим утром, когда вспомогательная полиция прибыла из Варшавы. Наблюдение всего этого оставило глубокую травму и ярко запечатлелось у меня в голове. До тех пор «бойкот» и «погром» были только словами для меня.

Общей идеей погрома было то, что со своими пустыми магазинами евреи не будут способны восстановить запасы быстро и поэтому не смогут продолжать торговлю. Это предоставило бы возможность для немногих существующих польских владельцев магазинов, ремесленников и торговцев захватить контроль. План потерпел неудачу. Все польские евреи сплотились и помогли пополнять магазины в течение нескольких дней, так что торговля продолжалась как обычно. Солидарность евреев из других городов была просто великолепна.

В приблизительно то же самое время в 1937 г. было несколько других погромов в Польше, но не столь крупномасштабных, как в Бриске. Тучи над польской еврейской общиной сгущались, и мрак усугубился в следующем году.

Воздействие погрома отразилось в многочисленных заявлениях в местное отделение H.I.A.S. от евреев, желающих эмигрировать. Единственная страна, у которой ворота были открыты в то время (мир еще только начинал оправляться от Великой Депрессии, и никто не горел желанием принять иммигрантов), – была Австралия. Хотя и это было главным образом для немецких беженцев от нацизма; но Австралия, которая была очень тяжело поражена Великой Депрессией, должно быть, имела квоту, которую она могла получить. Хотя сотни евреев обращались, только приблизительно двадцати семействам из Бриска дали визы. Нам повезло быть среди них. Иммигранты должны были иметь 200 фунтов стерлингов, чтобы показать, что они смогут содержать себя некоторое время по прибытию в Австралию. 200 фунтов стерлингов были состоянием в 1938 г., и наше семейство даже не имело малой доли той суммы наличными. Наше разрешение на иммиграцию пришло 1 августа 1938 г., на мой семнадцатый день рождения. Это был горячий летний день, и я ликовал. Я знал, что в Австралии я смогу изучать медицину и позже, после окончания, иммигрировать в Палестину. Но мой отец имел бы возражения против этого, и, кроме того, у нас не было ни двухсот фунтов, ни платы за проезд. Независимо от того, сколь упорно мы пробуем направлять наши жизни или «ковать свое будущее», независимо от того, сколь мы полны решимости, мы можем терпеть неудачу. Это только говорится, что «там, где хотение, там и умение»; возможно, это так, но не всегда.

Я испытал несколько странных совпадений в моей жизни. То, которое произошло в сентябре 1938, было одним из них. Для меня не было возможным поехать в Австралию самостоятельно, но произошло следующее: в начале сентября 1938 г. Гитлер занял Судеты, западную часть Чехословакии. Это было сигналом для Польши потребовать Щецинскую область, часть Чехословакии, которая была этнически польская. Чехи, тем не менее, отказались. Польское правительство ответило объявлением всеобщей мобилизации и угрозой взять спорную область силой. Были массовые митинги по всей Польше с лозунгами – Na Prage («На Прагу») – призыв к полному вторжению в Чехословакию.

Мой отец никогда не был большим героем и, конечно, не считал себя польским патриотом. В его сорок лет он все еще был призывного возраста. А у нас действительно были документы, чтобы уехать в Австралию.

Все произошло очень стремительно. Потребовалось меньше недели, чтобы продать наш дом, и это снабдило нас деньгами на проезд и наш депозит для въезда в Австралию. Несколько дней спустя Чехословакия капитулировала и, ради мира, передала маленькую спорную область земли Польше. Но к этому времени наш дом был продан и билеты на корабль оплачены. Обратного пути для моей семьи не было. Теперь это долгое странствие на другой конец мира было предрешено. Я заснул в конечном счете – и проснулся, когда поезд въезжал в Варшаву утром…