Известная «Глебовка» из Минска одарила Брест выставкой «3/4 стагоддзя»

19.06.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото с сайта Брестской областной организации СХ РБ

Молодые художники-выпускники художественного училища им. А.Глебова посвятили выставку 75-летию альма матер.

В Бресте, в Малом зале или магазине «Скарбнiца», рядом с Большим выставочным залом ООКЦ, малозамеченной прошла презентация значительного события: из Минска в Брест преподаватели и воспитанники Государственного художественного училища им. А Глебова привезли лучшие дипломные работы выпускников.

Это делает честь нашему областному центру, который не раз принимал выставки живописи, графики, скульптуры, дизайна республиканского масштаба и достойно участвовал в них с брестскими профессионалами.

Ведь и среди брестских художников есть былые воспитанники училища, у которых преподавателями были большие мастера изобразительного искусства Беларуси: Михаил Савицкий, Леонид Щемелев, Василий Шерангович и другие.

Представленные работы 15-ти участников в разных жанрах и техниках – живопись, графика, резьба по дереву, скульптура, при очевидной яркой индивидуальности каждого автора, рисуют широкую картину восприятия молодыми авторами мира, связи с историей родной земли, с их предшественниками и современниками. И выражения постигнутого через свои художественные образы.

Можно прийти в «Скарбницу» на ул. Советской, где Малый зал (не перепутайте с Большим залом!) и своими глазами найти подтверждение талантливости наших молодых художников. Лет до ста расти им без старости!