О чем говорят портреты? На вернисаже работ скульптора Леонида Тарабуко

17.06.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Художественном музее, что в Брестской крепости, 16 июня открылась персональная выставка скульптуры «Портрет как связь времен» Леонида Тарабуко – члена Белорусского Союза художников.

В отличие от центра Бреста, куда легко стекаются зрители будь то на разномастные шоу или, напротив, на весомые биенале-триенале подлинного искусства, – под своды Художественного музея в далекой крепости добираются немногие.

Но, как сказал академик Лев Алимов на вернисаже персональной выставки Леонида Тарабуко: «Камерный музей, камерная выставка, камерный зритель – я рад присутствовать не ней. Все работы разные по пластике, автор не штампует то лучшее, что наработал, а ищет новые повороты, решения, образы».

Сам скульптор во время представления 14-ти своих работ кратко и емко прокомментировал несколько направлений своих исканий в пластике.

Это барельефы исторических личностей – из античности, Петра I, Бенвенутто Челлини, сама форма ведет к аналогиям, связывает имена и времена. К истории примыкают белорусские именитые наставники-скульпторы – Бембель, Аникейчик, Артимович, у которых учился Леонид Тарабуко.

И надо отметить, что эти имена связаны с Брестской крепостью, где в знаменитых пластических образах «Звезды», «Жажды» и других воплощен подвиг защитников.

Судьба привела Леонида Тарабуко в Брест, где вот уже 11 лет он живет и творит. В его персональной выставке – своеобразном избранном – отдана дань и военной теме: скульптурный портрет одного из первых Героев Советского Союза витебского уроженца Михаила Сильницкого, который в 1941 году девятнадцатилетним парнишкой воевал не на жизнь, а на смерть. И действительно, перед нами спокойный, выразительный образ сущности героя – внутренне подкрепленного, прокаленного мужества.

Ряд бюстов победителей продолжает ветеран Фадеич, учительница Данилова, которые после войны своим мирным трудом восстанавливали жизнь.

Сегодняшний день скульптор отражает в более обобщенных пластических формах: это символический крест-Христос и «Копилка», они в определенной полемике.

Автор рассказал о своем понимании тактильной скульптуры, ведь пластику можно не только видеть, но и осязать, что подтвердил опыт общения с незрячими.

Леонид Тарабуко полтора десятилетия преподавал в Витебском технологическом университете, это большая школа обмена энергией и идеями с молодежью.

Поздравил коллегу с весомой и значимой выставкой Николай Кузьмич – председатель Брестской областной организации Союза художников Беларуси. Он отметил в скульптурных портретах тонкое проникновение автора в психологию его героев.

Про высокую пластическую грамотность Леонида Тарабуко, которая помогает ему находить нестандартные выразительные решения, говорил Лев Алимов.

Товарищи по цеху признались, что в такой полноте и многогранности скульптор Тарабуко стал для них открытием. Как и для журналиста Николая Александрова.

На вернисаже рядом со скульптором были его жена и сынок – те, кто дает радость и вдохновляет. И пусть дело жизни продолжается плодотворной работой.