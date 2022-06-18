Брестская крепость завершает показ выставки «Память народа. Великая Отечественная война в искусстве»

17.06.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Я специально вынесла в заголовок название этой замечательной выставки из собраний Национального художественного музея РБ – оно говорит о сущности новой экспозиции в брестском «Музее войны – территории мира». Работает выставка с 5 мая, а мы, грешные, добрались только 16 июня. И были поражены богатством холстов и скульптурных работ корифеев белорусского изобразительного искусства. Это надо видеть в подлинниках! Выставка закроется 24 июня, еще неделю можно ее посещать.

…Добравшись до Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой, хочется не только прогуляться, надышаться, насмотреться на ее памятные места – хотя и этого хватает душе под завязку. Но обязательно выбираешь музей, один из трех, где всегда есть что посмотреть, часто – на обновленной экспозиции.

Побывав на открытии выставки замечательного скульптора Леонида Тарабуко в Художественном музее, по настоятельной рекомендации Ларисы Бибик зашли в «Музей войны – территория мира». Взгляд на войну разных поколений дал то состояние, когда в сравнении высекается искра.

Поразил реализм больших полотен – «Дети войны» Михаила Савицкого, «Солдаты» Абрама Заборова, невероятный воздух лесной, партизанской были Щемелева, его же колоритная живопись «Труженики муз», а по контрасту – «Товарищи», почти черно-белая, как фотография, работа Николая Селещука.

В красных кирпичных простенках – меньшие по размеру картины, но также военной прописки, среди них полотна с руинами Брестской крепости Петра Данелии.

И прекрасный скульптурный портрет писателя Сергея Смирнова, защитника защитников Брестской твердыни, композиция Вадима Жбанова «Весна Победы».

Жаль, нет визуальной рекламы этой выставки, какой-нибудь растяжки перед крепостью или над входом в музей – чтобы она вписалась в прогулки вольных посетителей.