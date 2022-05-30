В Бресте мусоропроводы заваривают в приказном порядке

29.05.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Пять лет тому, в 2017 году, «Брестский курьер» писал о возникшей проблеме – закрытии, заваривании мусоропроводов в многоэтажных жилых домах Бреста. Осуществляли проект коммунальные службы: они рассылали информацию, проводили опросы жильцов многоэтажек, участвовали в обсуждении проекта заваривания мусоропроводов на собраниях во дворах, предлагали настойчиво улучшить жизнь.

Так было и в случае с 14-этажными домами по ул. Интернациональной.

Тогда народ подумал и отказался, собрав большинство подписей за сохранение мусоропроводов. Преимущественно пожилое население этих многоэтажек понимало, что далеко не все смогут доносить свои мешки с отходами до предполагаемой контейнерной площадки за 300-400 метров от их домов. А зимой, переходя проезжую дорогу да и на скользких пешеходных дорожках с пакетом в одной руке, с палочкой в другой, пенсионерам, среди которых немало больных, инвалидов, такие прогулки опасны для здоровья.

Понимали жильцы и то, что увеличится сброс и слив жидких отходов в канализацию, которая от начала была слабым местом 14-этажек, где уже у парадного подъезда, в лифтах стояло зловоние от подвалов с постоянными прорывами канализации.

Добавлялось, конечно, амбрэ и от мусоропроводов, но за ними все-таки следили, периодически вывозили контейнеры с мусором, мыли, проводили дезинфекцию.

Тогда, в 2017 году, благие намерения закрыть мусоропровод временно отложили.

Но с 1 декабря 2021 года Брестское ЖКХ активизировалось и вновь стало осуществлять заваривание мусоропроводов (в октябре 2020 в Бресте действовало около тысячи таковых в 413 домах).

Эту акцию положено проводить после опроса жильцов с учетом их мнения.

Вот и у нас в 14-этажках на ул. Интернациональной весной этого года прошло собрание, на которое, к сожалению, я не попала. Но соседи рассказали, что на нем большинство собравшихся было против закрытия мусоропроводов и свои подписи отдали инженеру по работе с населением ЖЭС-4.

23 мая мы с мужем утром стали свидетелями, как по этажам ходит команда со сварочным оборудованием. Водитель спецмашины, у которого я спросила, действительно ли заваривают, ответил: «Да, заваривают в приказном порядке». На следующее утро увезли и единственный контейнер для мусора, стоявший у дома.

Соседи по дому, не бывшие в курсе дела (а таковых набралось немало), обнаружив недоступные мусоропроводы, спустились вниз с мешками отходов, но, не найдя контейнера, оставили мешки у входа в подъезд.

И так продолжалось на следующие дни. Продолжается и сейчас, когда Брест готовится провести прекрасный конкурс «Город-сад», весь убран, украшен цветами и разнообразными декоративными формами.

Правда, утренние кучи пакетов с мусором быстро куда-то исчезают. Бдительные брестчане отметили, что не допускают роста мусорных завалов бригады коммунальщиков в жилетах – дежурят поодаль во дворах. Но это значит, что они не выполняют свои главные функциональные обязанности по уборке по графику, и так нечастому, лифтов и подъездов, других общественных территорий.

Собачка не одобрила…

Недовольные жильцы обсуждали проблему заварки мусоропроводов и думали, кому жаловаться, решали собирать протестные подписи, наконец, обращались к журналистам – напишите о мнениях людей, нельзя молчать о реальном нарушении Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»!

Да, существует именно таковая государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, в которой предусматривалось заваривание мусоропроводов в многоэтажных жилых домах и устроение контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

Еще ранее, в 2007 году, в Беларуси был принят закон «Об обращении с отходами», а затем в 2012 году — Указ Президента РБ «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», которые, отходы, должны были после раздельного сбора превращаться во вторичные материальные ресурсы, а не закапываться в землю, не увеличивать свалки.

Координатором деятельности в этой сфере стало Министерство ЖКХ РБ.

Но, судя по последней массовой акции заваривания мусоропроводов в многоэтажках, без учета мнений жителей, коммунальщики стали безоговорочными исполнителями отданных им приказов, и, таким образом, нарушителями конституционных прав беларусов на комфортное жилье и благоприятную среду.

Посмотрим в корень грубой реальности с мусоропроводами: заварить-то заварили, да о чем-то позабыли.

Нет раздельного сбора отходов потребления!

Не подготовили такой набор контейнеров на ближайших площадках или не построили, как говорили на собрании, заглубленных контейнерных площадкок возле многоэтажек.

Так, в случае с ул. Интернациональной на контейнерной площадке все мешки с мусором сбрасываются повально, без сортировки.

А дворы 14-этажек еще и засоряются безответственными квартиросъемщиками ежедневно пакетами с мусором, а прохожими, что нередко идут через двор, срезая путь, на набережную или в «Ташкент», — просто всяческими упаковками-пластиком-бумажками, для которых в наших дворах нет даже элементарных мусорных урн.

Пока коммунальщики в жилетах на конкурсную неделю обеспечат порядок в Бресте, не дадут испортить картинку в центре стихийными мусорными свалками.

А дальше что? Борьба в основном с пожилыми жителями — нарушителями ведомственного решения, которое нарушает их права?