Дом Пантелевича и его обитатели. Новое из архивов

03.06.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ. Фото из домашнего архива семьи Пантелевич-Станиславяк

Этот небольшой зеленый дом в Бресте на ул. Гоголя, 33 знаком многим горожанам. Его построил в 1932 году по проекту известного петербургского и брестского архитектора Николая Котовича адвокат, один из активистов русского движения в Бресте-над-Бугом в межвоенные годы, регент хора при Свято-Николаевской (Братской) церкви Василий Дмитриевич Пантелевич (20 января 1889 м. Кодень, Польша – 28 марта 1943 Брест).

Родившийся по ту сторону Буга в многодетной семье священника, он окончил Холмскую духовную семинарию и юридический факультет Варшавского университета. В Первую мировую войну служил в императорской армии, в период гражданской смуты – в белой. Его жена Мария Тихоновна Мищенко, также дочь священника, одолела путь беженства из Коденя в Россию с младенцем-сыном Леонтием (Лёсиком). Холод и голод странствия на возу крепко подорвали ее здоровье и вскоре она умерла, оставив годовалого сынишку на попечение бабушки и няни.

Свадебная фотография Василия Пантелевича и Александры Мищенко, сделанная в ателье Матяса Заблуда в Брест-Литовске

Овдовевший В.Д.Пантелевич с сыном Лёсиком и матерью жены – Иоанной Михайловной Мищенко, урожденной Вахович

Василий Дмитриевич с оставшимся семейством вернулся в начале 20-х в уже польский Брест и здесь занялся адвокатской практикой, совмещая ее с регентством в Братской церкви. Одна из его хористок Елена Васильевна Даркович (род. 22.05.1905 в Ковеле), окончившая Русскую гимназию и обладающая прекрасным голосом, в ноябре 1928 г. стала его женой. Отец Елены – Василий Матвеевич Даркович, казначей 149-го пехотного Черноморского полка, участвовал в Первой мировой, был награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами. В 1918 г. погиб, служа в Белой армии. До войны он проживал с семьею в собственном доме по ул. Машевской, в августе 1915-го сгоревшем.

Елена и Василий — певчая пара…

Они же – в постановке оперы «Евгений Онегин» на брестской сцене. Надо полагать, Елена – Татьяна, а Василий Дмитриевич – Гремин

По семейному преданию, Елена Васильевна стала инициатором строительства дома на ул. Костюшко, 15 (ныне Гоголя, 33). Ранее этот участок принадлежал Янкелю и Песе Померанец. Вероятно, пожар августа 1915-го уничтожил имевшиеся на этом месте строения. Создавший проект дома Николай Котович руководил и его строительством. По компетентному описанию историка брестской архитектуры Николая Власюка-старшего, «главный фасад дома имеет пятигранный эркер. Архитектурное решение уникально для «брестского» конструктивизма. Котович проектирует здание в своем особом «полесском стиле», сочетающем черты классицизма, модерна и конструктивизма. Фасад здания не пострадал от переделок и ремонтов и сохранился в аутентичном состоянии. Сохранились аутентичные окна с оригинальной фурнитурой. Двери парадного входа также, по-видимому, межвоенного периода»

А вот изначальные проектные чертежи этого здания, хранящиеся в Госархиве Брестской области:

И в качестве информационного приложения — два архивных документа:

Возможно, в гостиной этого дома сделан вот этот снимок:

По правую руку от В.Д.Пантелевича — Елена, рядом с нею ее мать Надежда Кузьминична Даркович, слева от Пантелевича сестра Елены — Сусанна.

А это рождественская ёлка в доме В.Д.Пантелевича!

С фасада мы домик знаем, а вот как он ныне выглядит с тыльной стороны, со дворика:





Может быть, в этом дворе был сделан следующий семейный снимок?..

Справа с мальчиком — взрослый сын Василия Дмитриевича — Леон (Леонтий)…

А дальше уже последовала другая история…