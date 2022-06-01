С 1 июня – Международного дня защиты детей, у юных брестчан появился еще один небесный покровитель – святой Стилиан

01.06.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Музее спасенных художественных ценностей Бреста 31 мая открылась первая выставка из задуманной серии «Небесные покровители детей»; она состоит из одного экспоната – иконы «Преподобный Стилиан Пафлагонский».

Древнего святого Стилиана (V век н. э.) хорошо знали и почитали в Греции и соседних христианских краях.

В юности приняв монашество, Стилиан подвижнически помогал детям, молился за них в болезнях – и они исцелялись, просил Бога даровать здоровое потомство родителям – и так оно и случалось на радость бесплодным семьям. Многие современники доверяли преподобному воспитание своих детей, он собирал под свое крыло детские группы – прообраз детского сада будущего.

В славянских землях, на Полесье (Гомельском, Черниговском и Брянском) о древнем святом узнали поздно – только в XIX веке, иконы с его образом подписывали как «Святой Устиниан» или «Устиниан-чадозаступник». А писали эти иконы местные мастера, соединяя каноны христианской иконописи с европейским стилем и с народным колоритом, интерпретируя святого как доброго, улыбающегося монаха – а разве можно помочь детям без доброты в сердце?

Именно такой стиль у выставленной в «Спасенке» иконы «Преподобный Стилиан (Устиниан) Пафлагонский» с младенцем на руках.

Напомним, что не так давно в этом брестском музее открылась выставка «Сакральная живопись и скульптура XVIII-XIX веков» из собрания столичного Музея древнебелорусской культуры, и органичное добавление к ней еще одной иконы полесского письма только обогатило экспозицию.

А для детей знакомство с добрым Стилианом, похожим на любимого доктора Айболита – это укрепление веры в доброту и Бога.

На открытие выставки одного экспоната пришли воспитанники Воскресной школы при Свято-Симеоновском соборе Бреста – детский хор «Звоночки» и театральная студия «Ангел». Под управлением взрослых руководителей милые нарядные детки (самой юной участнице Маше – четыре года) чудесно пели, разыгрывали мистерию и создали очень теплую атмосферу.

Дети одновременно впитывали свет от иконы святого с младенцем, от познавательного и эмоционального рассказа о преподобном Стилиане из уст организатора выставки Елены Купреянюк, ведущего научного сотрудника Брестского областного краеведческого музея.

Надо отдать должное ей как специалисту по возрождению и исследованию редкой иконы, которую пришлось реставрировать из фрагментов, из полураспада. Но я радуюсь ей и как по-детски светлой натуре, делящейся этим светом и с малышами, и со взрослыми посетителями высококлассных музейных проектов.

Весь июнь – первый месяц школьных каникул дети всех возрастов, школьными группами и с родителями, могут посещать две новые чудесные выставки, не говоря уже о постоянной экспозиции Музея спасенных художественных ценностей Бреста.