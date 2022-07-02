Семья вместе, так и душа на месте. Даже если физически ограниченна

20.06.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Начну с риторического вопроса: инвалиду-колясочнице, матери двух малых детей, так же просто растить их с мужем в однокомнатной квартире, как и обычной молодой семье? И хотя ответ однозначен – на порядок труднее, тем не менее, в Бресте семья инвалида-колясочницы Вероники Синькевич реально получает парадоксальный ответ: всем одинаково труднее. Этот риторический вопрос хочется задать тем, кому никогда не приходилось провести денек-другой в подобных условиях.

С 2013 года я знакома с Вероникой Синькевич – инвалидом с детства (ДЦП), колясочницей. Она сирота и выросла в детдомах, специнтернатах. Но живая душа ее и умная головка и в таких условиях боролась за свое право на достойную жизнь. Вероника старательно училась, потом поступила в Брестский университет им. Пушкина, закончила со специальностью педагога-психолога. К этому времени, после мытарств в заводском общежитии, в результате своей борьбы за положенное инвалидам госжилье и при поддержке местной власти, а также газеты «Брестский курьер», получила однокомнатную квартиру. В социальном Доме ветеранов на Гродненской.

Это был счастливый год – 2016-й! В обустроенной с помощью добрых людей квартире девушка-инвалид решилась на все, о чем мечтает каждый молодой человек.

Вероника вышла замуж за Павла, родила сына Матвея – здоровенького крепыша.

Пять лет молодая семья проходила школу воспитания и закалки, где муж взял на себя основную тяжесть ухода и за женой-инвалидом, и за новорожденным. Справились, на мой взгляд, на отлично – это я оценивала при посещениях новоселов, а потом издали. И вот в прошлом году меня известили о рождении второго ребенка в семье!

Дочка Мия на фото была очаровательно похожа на маму и папу сразу, ее пятилетний братик Матвей подрос до помощника в семье.

В мае ему исполнилось шесть лет, а Мие – годик. В середине июня на день рождения Вероники я отправилась в отведки. И вот маленький отчет с фотоснимками.

Встретились у подъезда дома на Гродненской – подкатил настоящий семейный поезд из двух колясок! (Матвея из садика забрали позже).

В прихожей непросто было Павлу одновременно и малышку, и маму, и гостью принимать, но все устроилось.

Годовалая Мия очень терпеливая, смышленая малышка, ей пришлась по нраву новая игрушка, и на руках у незнакомой бабушки она вела себя молодцом, как позже и у других молодых гостей.

Когда вернулся из садика Матвей, его папа усадил всех на кухне – и получился милый праздник с разговорами, угощением и тортом. Его принесли в подарок новые друзья семьи Вероники – и что это был за торт-красавец ручной работы и отменного вкуса!

Проходят годы, но не теряется связь Вероники, а теперь и всей ее семьи с добрыми людьми, которые помогали инвалиду с детства, а теперь, если сами не могут подъехать, передают заботу о ставшем близким человеке и ее семье своим друзьям. Так расширяется для людей с ограничениями круг общения с миром, укрепляется вера в добро.

…Еще в2017 году, когда отмечали годик Матвею, я писала в статье в «БК» о том, что когда малыш подрастет, ему бы желательно иметь свой уголок к школе, то есть, семье надо бы расширить жилплощадь до двух комнат. Семья Вероники и стала в общую очередь молодых семей на жилье. Все семьи равны, все одинаково нуждаются – таков закон, я правильно понимаю?

Однако рождение в прошлом году дочки кардинально обострило ситуацию в семье.

Теперь 34 квадратных метра общей жилой площади явно мало для мамы-инвалида и одновременно для роста и развития двух разнополых детей, один из которых скоро пойдет в школу.

В комнате в 12 м квадратных – двухъярусная кровать, для мамы с папой и двух детей, манеж для малышки и все остальное. В ванной комнате, совмещенный с туалетом, нет ванны – там душ с приспособлениями для инвалида.

Когда-то в 2015 году на приеме у главы администрации Московского района Бреста Александра Рогачука, который и предоставил жилье девушке-инвалиду, я стала свидетелем его слов о непременной заботе о нашей неординарной, с трудной судьбой землячке. О том, что при социализации девушки (а речь шла о работе и даже замужестве) власть поможет ей дальше держать удар.

Пока Вероника держит этот удар с помощью мужа, семьи, друзей.

Она счастлива, как всякий обычный человек, этими святыми дарами.

Но, разумеется, осознает, что ее детям приходится тяжелее других, и, сама испытав горькие уроки сиротства, обделенности, беззащитности, хотела бы дать им полноту семейного нормального счастья.

И это вполне достижимо минимальными средствами – надо бы только поменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную. В Доме ветеранов на ул. Гродненской есть такие квартиры, там проживают по двое человек – семьи ветеранов войны и труда. К таковым категориям добавляются инвалиды. И уж коли в этом социальном доме нашлось место для одной девушки-инвалида, так что мешает расширить жилье для семьи инвалида-матери с двумя малолетними детьми?

Эта семья своим образом жизни помогает нам, благополучным, задуматься о главных ценностях бытия.