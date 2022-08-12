Драматическая одиссея семьи аптекаря Клебеко

КЛЕБЕКО Альфонс (Klebeko Alfons), сын Антония и Анели (7 июля 1892 д. Павловичи близ Ивье – 23 августа 1952) – аптекарь, фармацевт (диплом 1930). До 1930 руководил ж-д. аптекой в Вильне. С 1931 был владельцем аптеки в Бресте-над-Бугом. После Второй мировой войны войны владел аптекой в Гданьске до ее национализации. Жена: Мария ур. Мястковская (Marią Miastkowską), р. 1899, брак в 1921, погибла 9 сентября 1939 в один из налетов немецкой авиации. Сын: Хенрик 1922, дочь: Мария 1927.

Далее — из воспоминаний дочери Марии о трагедии семьи во Вторую мировую войну:

«9 сентября 1939, когда мне было 12 лет, дом, в котором мы жили, был разбомблен; мать погибла, держа меня за руку, немало людей было убито и ранено. В следующие годы ютилась где придется, не имея своего дома. Отец женился на другой женщине. В 1942-44 я работала на молочном заводе. В начале 1944, будучи без средств для жизни, выехала к родственникам в Варшаву. Поселилась у сестры мамы Юдиты Антчаковой. Бывала также у другой тетки Халины Кавецкой, мужа которой россияне убили в Катыни. Обе тетки хотели иметь у себя девочку и трактовали меня как «талисман».

Во время восстания, в первые дни августа, вместе с другими жителями района, которые уцелели в том ужасе, я была вывезена в лагерь Освенцим, а оттуда в лагерь Флоссенбург в Баварии, где трудилась невольницей на фабрике. В результате холода и недоедания у меня развились многочисленные внутренние заболевания, которые, как установили врачи после освобождения, могли стать причиной смерти, если бы это состояние продлилось еще несколько недель. В то же время в результате переживаний, связанных со смертью матери и несчастьями войны, у меня развился тяжелый невроз, усугубленный лагерными переездами».

На фото: Альфонс и Мария Клебеко, 1922 год

На фото: Альфонс и Мария Клебеко, 1939 год