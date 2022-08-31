Спортивный пир во время коричневой чумы

31.08.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Это фотографии из альбома немецкого военного медика доктора Шрёдера — победителя регаты в двойке на дистанциях 1000 и 2500 метров брестского водно-спортивного праздника, состоявшегося в оккупированном городе в августе 1942 года — 80 лет назад.

Совершенно мирное вроде бы спортивное мероприятие. А в трехстах-пятистах метрах от ликующих зрителей регаты — колючая проволока Брестского гетто, тысячи и тысячи обитателей которого были вывезены и уничтожены на Бронной Горе. Гетто курировал 48-летний шеф полиции майор Фридрих-Вильгельм Роде, ветеран Первой мировой войны, член партии и СА с середины 1920-х гг., член СС с 1939 г. Этот обер-палач есть на публикуемых здесь фото.

Этот альбом д-ра Шрёдера передан мною в Брестский областной краеведческий музей и ныне хранится в его фондах.