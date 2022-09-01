Атмосферная акварель Ольги Данилюк

01.09.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Еще в августе на Второй Спас в главном выставочном зале ООКЦ Бреста открылась выставка акварели хорошо известной художницы-землячки Ольги Данилюк (родом она из Жабинки).

Мы смогли попасть на выставку «Сиреневые сны» только в последний день августа и рады, что не пропустили масштабную персональную экспозицию, в которой дышит живая и чуткая душа нашей даровитой современницы.

Известна она коллегам-профессионалам по участию в выставках и акварели, и батика. По пленэрным работам. А многим известна как Олюшка Винтер в Фейсбуке, где выставляет и живопись, и свои креативные поделки-украшения. Кстати, Ольга активный участник разнообразных кирмашей, где ее оригинальная продукция пользуется спросом. Удивительно много идей и решений находит эта деятельная художница в любых сферах художественного творчества!

На выставке акварели десятки цветочных композиций и пейзажей создали атмосферу непрерывного цветения, прямо-таки психоделического погружения в аромат наших садов и цветников, в сиреневый туман любимых кустарников.

Я не стану перечислять работы, про них уже рассказано в многочисленных публикациях. Лучше представлю свой стихотворный отклик на выставку «Сиреневые сны».

***

Черемуховый аромат,

Сиреневые сны –

С весны идет цветов парад,

Душистый пир весны.

В траве фиалок взгляд лилов,

Анютиных глазков,

И маргариток яркий зов,

Ромашек, васильков.

Отважно первым абрикос

Цветет – и алыча.

Их первый свежий медонос

Для пчел – Полесья Чар.

Пионы, ирисы, сирень

Свои несут тона.

Жасмином пахнет летний день,

Матейкой ночь нежна.

Мне всех цветов не перечесть,

Благодарю я всех,

Они о вечной жизни весть,

Пусть короток их век.

Вобрала лето, и весну,

И осень акварель.

Зимою на нее взгляну –

И запоет свирель.