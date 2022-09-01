Атмосферная акварель Ольги Данилюк

01.09.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Еще в августе на Второй Спас в главном выставочном зале ООКЦ Бреста открылась выставка акварели хорошо известной художницы-землячки Ольги Данилюк (родом она из Жабинки).
Мы смогли попасть на выставку «Сиреневые сны» только в последний день августа и рады, что не пропустили масштабную персональную экспозицию, в которой дышит живая и чуткая душа нашей даровитой современницы.
Известна она коллегам-профессионалам по участию в выставках и акварели, и батика. По пленэрным работам. А многим известна как Олюшка Винтер в Фейсбуке, где выставляет и живопись, и свои креативные поделки-украшения. Кстати, Ольга активный участник разнообразных кирмашей, где ее оригинальная продукция пользуется спросом. Удивительно много идей и решений находит эта деятельная художница в любых сферах художественного творчества!
На выставке акварели десятки цветочных композиций и пейзажей создали атмосферу непрерывного цветения, прямо-таки психоделического погружения в аромат наших садов и цветников, в сиреневый туман любимых кустарников.
Я не стану перечислять работы, про них уже рассказано в многочисленных публикациях. Лучше представлю свой стихотворный отклик на выставку «Сиреневые сны».
***
Черемуховый аромат,
Сиреневые сны –
С весны идет цветов парад,
Душистый пир весны.
В траве фиалок взгляд лилов,
Анютиных глазков,
И маргариток яркий зов,
Ромашек, васильков.
Отважно первым абрикос
Цветет – и алыча.
Их первый свежий медонос
Для пчел – Полесья Чар.
Пионы, ирисы, сирень
Свои несут тона.
Жасмином пахнет летний день,
Матейкой ночь нежна.
Мне всех цветов не перечесть,
Благодарю я всех,
Они о вечной жизни весть,
Пусть короток их век.
Вобрала лето, и весну,
И осень акварель.
Зимою на нее взгляну –
И запоет свирель.
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