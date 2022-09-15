Церковный музей под покровительством Александра Невского

15.09.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото Геннадия ЛЕВЧУКА

На престольном празднике Александро-Невского собора в Пружанах 12 сентября довелось побывать на Божественной литургии, разделить праздничную радость его прихода и познакомиться с уникальным церковным музеем, созданным настоятелем храма о. Михаилом Носко, Благочинным церквей Пружанского округа, кандидатом Богословия.

Михаил Носко служит в этом пружанском храме с 2006 года, в чине настоятеля – с 2008 года. О достойном его служении говорят и люди, и должности, и награды.

И столько же лет священнослужитель собирает исторические документы, фотографии, церковную утварь былых лет и другие артефакты, которые из персональной коллекции выросли в уникальный музей.

Музейная экспозиция разместилась на большой пространственной площадке на втором этаже воскресной школы и была открыта, когда отмечалось 150-летие Александро-Невского собора Пружан.

Но до этого о. Михаилом еще десяток лет велся сбор, изучение и оформление экспонатов в личном пространстве.

Центровым экспонатом церковного музея смотрится распятие Иисуса Христа – деревянная скульптура местных резчиков, возможно, XVII-XVIII в.в.

Этот образ одним из первых попал в поле зрения тогда еще молодого Михаила Носко, был им спасен от уничтожения вместе с чердачным мусором, и положил начало мечте о церковном музее.

Далее 20 лет собирания среди местных верующих фотографий по истории храма, его клира, исследование книг и семейных записей, реставрация сбереженной старой церковной утвари, хоругвей, риз для икон, венцов, купели военного времени, облачения церковных служителей, подсвечников, даже языков от изъятых колоколов – дали результатом богатую насыщенность нового церковного музея.

Удивительный экспонат из времени Первой мировой войны – деревянный футляр для церковной утвари из воинской походной церкви.

Показывая музейные экспонаты, о. Михаил одновременно рассказывал об истории храма от постройки в 1866 году и даже за 22 года до его возведения (нашел на чердаке «обыски брачные» 1844 года). Ярко рассказывал о плеяде замечательных пружанских священнослужителей: Николай Жукович, Владимир Пилинкевич, Феодор Дмитриюк, Фома Клюка, Антоний Белевец…

От посетителей музея, среди которых были уроженцы Пружанщины, приехавшие из других стран, потянулись новые ниточки к былому. Так, один из них, из Кракова, узнал свою бабушку на одной из фотографий учеников церковной школы. А другой гость из Ханты-Мансийска, что приехал к пружанской родне и побывал в церковном музее, подарил два саженца кедра, и они украсили церковный двор.

Мы тоже привезли с собой из Бреста и подарили о. Михаилу Носко две исторические книги Николая Александрова – «Брест-Литовск в огне Первой мировой войны» и «Храм души народного батюшки Евгения Парфенюка».

За время пребывания в соборе Александра Невского и церковном музее успели посмотреть далеко не все, чем они славны и богаты, а потому сразу поняли: надо еще не раз побывать в Пружанах, чтобы составить более полное представление о святынях и истории храма.

Надежда и на то, что настоятель собора Александра Невского о. Михаил Носко, он же кандидат Богословия, историк и музейщик, донесет свои знания и открытия до жаждущих и в виде публикаций в церковных изданиях, и в виде авторской монографии или книг других форматов.

Молимся об этом словами из тропаря благоверного князя Александра Невского: «…и приими моления их, умножая жито людем плодоносием земли твоея, грады владычествия твоего ограждая молением…»