«Оставьте художнику поле и рощу…» Юбилейная выставка живописи и графики Владимира Тулупова

17.09.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

С февраля 2021 года, когда ему стукнуло 70, собирался презентовать свою персональную выставку Владимир Дмитриевич, да все обстоятельства коронные мешали. Зато теперь, в сентябре 2022 года, авторская экспозиция в выставочном зале ООКЦ Бреста накопила и явила такую мощь, что поразила и коллег, и любителей изобразительного искусства!

85 работ – от больших полотен маслом 1970-2000 годов из коллекции областного краеведческого музея до десятков акварельных листов, а также пастели, сангина, акрил – все краски, жанры и техники талантливого мастера создали праздничную атмосферу, плодоносную полноту его творчества.

Уроженец Бреста после учебы в Ростове-на-Дону и Витебске, все свои знания и талант отдавал не только личному творчеству, но и передавал ученикам. С 1998 по 2011 года Владимир Тулупов работал в Брестской ДХШ, а следующий десяток лет – в Школе искусств в Клейниках.

Он постоянно участвовал в значительных областных и других выставках, проводил персональные выставки. В 1997 году стал членом Союза художников РБ.

В 2011 году на 60-летие художника состоялась его персональная выставка в стенах редакции газеты «Брестский курьер». Но что замечательно, здесь же наставник провел серию выставок своих даровитых учеников.

На персональной выставке в этом сентябре было солнечное настроение, люди от души благодарили Владимира Дмитриевича за его чудесные работы, за наставничество, за человечность.

Сам солнечный художник, наставник, божий человек, как назвали его коллеги, для своих зрителей добавил еще и полновесный концерт от Клейниковской школы искусств, где он работает последние 11 лет.

Как чутко отозвался коллектив школы на праздник художника, какое показал высокое исполнительское мастерство!

С детской радостью Владимир Дмитриевич сам вел программу, читал с любовью подобранные стихи, а педагоги-музыканты и дети, их воспитанники, пели и играли на народных цимбалах, и на клавишных, и на саксофоне, и на ударных.

Я не случайно вынесла в название стихотворную строку Николая Александрова. Он пришел на презентацию выставки Владимира Тулупова со своей книгой стихов «Вечерняя пристань», вышедшей годом ранее, которую и подарил художнику с поэтической душой. Этими стихами и закончу свой отклик:

Оставьте художнику поле и рощу,

И пламенем чистым горящий мороз,

И тонкую – искрами с неба – порошу,

И ветви на солнце сквозящих берез.

Отдайте ему без залогов и скидок

Рябиновый куст в облетевшем саду,

И в инее сизые крылья калиток,

И небо, примерзшее к тонкому льду.

Он вам возвратит бескорыстно сторицей

Серебряный сумрак над снежной стрехой,

И ветку ночную с нахохленной птицей,

И острую россыпь огней за рекой…