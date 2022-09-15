300 книг из России – подарок ко Дню библиотек Беларуси

15.10.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

15 сентября в Бресте, в городской библиотеке им. Пушкина, состоялась торжественная передача книг в библиотечный фонд от Дома русского зарубежья имени Солженицына в Москве. Книги привез кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына, поэт и бард Виктор Леонидов, известный также как собиратель и публикатор творческого наследия русских литераторов-эмигрантов.

Три сотни уникальных книг – проза и поэзия, документалистика и мемуары, издания энциклопедического и научного характера – были переданы «Пушкинке» в присутствии городских властей и библиотекарей, отмечавших свой профессиональный праздник. В мероприятии принял участие Генеральный консул РФ в Бресте Олег Мурашов.

А днем раньше, 14 сентября, привезший книги поэт и бард Виктор Леонидов провел в брестской библиотеке встречу с читателями, рассказал о своих трудах по возвращению на Родину имен поэтов Николая Туроверова, Раисы Блох, Владимира Смоленского, Ивана Савина, живших в эмиграции во Франции.

Эти труды начались с приглашения историка еще в 1989 году Дмитрием Лихачевым в Советский фонд культуры – для работы по возвращению творческого багажа Русского зарубежья. Затем в этом русле у Виктора Леонидова были 30 лет сотрудничества с издательствами, журналами, киностудиями, телевидением, где выходили его статьи, фильмы с его участием о забытых поэтах, их книги.

Рассказ гость перемежал чтением стихов и исполнением авторских песен, которые Виктор Леонидов писал для кинофильмов и телепрограмм, посвященных Русскому зарубежью. Шесть лет Виктор Леонидов работал в Доме Цветаевой, он и приехал в Брест после поездки в Елабугу на дни памяти Марины Цветаевой.

Бард пел свои композиции и песни на стихи других поэтов, в том числе любимого им Владимира Высоцкого. С его сыном Никитой и Музеем Высоцкого в Москве он поддерживает контакты. Поэтому после завершения творческой встречи в библиотеке, где брестчане поделились с ним информацией о брестских корнях рода Высоцкого и о Музее Владимира Высоцкого в гостинице «Буг», состоялся визит в этот музей. Виктор Леонидов высоко оценил оригинальный музей и пообещал поделиться своими впечатлениями с Никитой Высоцким.

Спасибо нашей городской библиотеке и ее креативной заведующей Светлане Городецкой за творческую встречу, а московскому гостю – за интерес к белорусской культуре и Бресту, за стихи и песни.