Выставка «Евреи Бреста» в память 80-летия трагедии гетто

14.10.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В середине октября осень нежно раскрасила деревья и кустарники вокруг мемориального знака на пересечении брестских тихих улочек в историческом центре. У этого знака с минорой всегда живые цветы – в память о 34 тысячах еврейского населения всех возрастов – от детей до стариков, расстрелянных в войну немецкими оккупантами в Бресте и его окрестностях.

Накануне скорбного юбилея в областном центре, в доме напротив мемориального знака, открылась выставка «Евреи Бреста» по материалам Музея городской еврейской общины «Бриск». А это очень значимые коллекции документов, таких, как, например, «Анкета узника Брестского гетто», «Книга учета и выдачи паспортов узникам гетто», Карта гетто, расположенных в Брестской области, письма, воспоминания случайно уцелевших евреев (таких было 19 человек из 34 тысяч погибших). Это фотографии еврейских семей, а также бывших еврейских зданий, синагог, школ, мацев – могильных плит.

Свидетельствами неизбывной памяти потомков на выставке стали картины брестского художника Леонтия Довбуша из серии «Живи и помни», тематические рисунки юных художников.

После презентации выставки «Евреи Бреста» церемония переместилась на улицу, к мемориальному знаку, который был установлен недалеко от первого места расстрела узников Брестского гетто. Здесь прошел траурный митинг с возложением цветов от властей и общественных организаций, дипломатических представительств. В траурной церемонии принял участие временный поверенный в делах Израиля в Беларуси Цви Миркин.

В ближайшие дни памятная акция продолжится в Березовском районе, где в местечке «Бронная гора» 15 октября 1942 года были расстреляны свезенные туда узники еврейских гетто.