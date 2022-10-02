Первый учитель Володи Ульянова служил в Брест-Литовске в Ревельском полку более полутора десятков лет

02.10.1922 Николай АЛЕКСАЕДРОВ

История ходит прелюбопытнейшими путями. В моем «Фамильное древе Бреста» содержится справка такого содержания:

КАЛАШНИКОВ Василий Андреевич (7 (20) апреля 1855 – 26 апреля 1935) – офицер русской императорской армии. Из крестьян Горинской волости Карсунского уезда Симбирской губернии. Образование домашнее. В службу вступил 1.09.1880 по выдержании испытания при Симбирской классической гимназии во 2-е Константиновское военное училище юнкером. Выпущен подпоручиком (07.08.1882) в 7-й пехотный Ревельский полк. Поручик (24.06.1887). Штабс-капитан (01.07.1894). Капитан (22.10.1900). Подполковник (01.07.1907). Уволен в отставку по болезни с мундиром и пенсией 01.09.1907. После отставки проживал в Смоленске. Награды: Св. Станислава 3-й ст. Св. Анны 3 ст. серебряная медаль на Александровской ленте в память Царствования Императора Александра III. – Источник: Офицеры РИА.

Внесу некоторое пояснение. 7-й пехотный Ревельский полк на момент направления туда подпоручика В.А.Калашникова дислоцировался в Казани. В Брест-Литовск полк был переведен в 1890-м году. Здесь наш герой повышался в чинах, будучи ротным командиром. Похоже, что армейская служба его тяготила и он нашел благовидный предлог, чтобы расстаться с нею в 1907-м. Дальнейшие свои труды и дни он посвятил педагогическом служению, к чему лежала его душа. И прожил еще достаточно долго в Смоленске, оставив по себе добрую память.

Ну вот а теперь вернемся к годам, предшествовавшим военной карьере В.А.Калашникова. Как мне преподнесла Википедия, тогда его судьба была связана с приволжским Симбирском. В 1971 году он окончил учительские курсы при уездном училище и стал преподавателем в Симбирской чувашской учительской школе. Глянувшись инспектору народных школ И.Н.Ульянову, был приглашен в его семью домашним учителем детей. Вот как об этом уже в советские годы рассказал сам Василий Андреевич Калашников в воспоминаниях «Домашний учитель Ильича» («Огонек» № 7 от 14.02.1926 г.):

В.А.Калашников — учитель в Симбирске

«…В 1973 году я получил приглашение от Ильи Николаевича давать на дому уроки его старшим детям: дочери Ане – лет 9, и сыну Саше – лет 8…

Дети получили раннее развитие и были весьма дисциплинированы. На уроках всегда сосредоточены. Заниматься с ними мне было легко и занятно. Через год подготовки под моим руководством они хорошо сдали экзамены и поступили в гимназию.

Илья Николаевич отличался своей простотой и приветливостью с учителями и учительницами. Он всех встречал со своей светлой, радушной улыбкой, и не было случая, чтобы он не одобрил павшего духом труженика на ниве народного просвещения. Мария же Александровна во всем была солидарна с ним. Я помню, как однажды после наших вечерних занятий на учительском съезде пригласил он меня с моим маленьким хором из любителей пения к себе на чашку чая. Мы были встречены радушно хозяевами, пили чай, ели арбуз и пели песни под аккомпанемент рояля, на котором играла Мария Александровна. Мы чувствовали себя, как в родной семье, и об этих минутах у меня осталось светлое воспоминание на всю жизнь…

Помню первое впечатление, произведенное на меня Владимиром Ульяновым на первых уроках. Это было еще дитя 6 1\2 лет, но так как он выразил желание учиться у того же учителя, у которого учились его старший брат Александр и сестра Аня, то отец не хотел отказать ему брать уроки у меня.

Это было в конце лета. Володя был одет в бледно-розовую рубашку, имел вьющиеся светло-рыжие волосы и почти такого же цвета глаза. Складки его губ делали его личико серьезным. Он был весьма аккуратен на уроках, ничем не развлекался, всякое объяснение схватывал сразу. Память его была настолько замечательной, что повторений не требовалось.

Володя Ульянов

Еще могу сказать, что он удивительно хорошо, сознательно читал. Это их семейная традиция. Родители подбирали книги и руководили чтением детей…»

Для меня остается загадкой, почему с учительской стези В.А.Калашников свернул на военную. Не исключено, что он мог быть вовлечен в некую революционную фронду, и чтобы избежать решетки и этапа, слинял в армейский строй…

Более подробную информацию о нем можете найти в Википедии. Правда, там допущена ошибка относительно его службы. Указан 7-й стрелковый полк вместо 7-го пехотного Ревельского полка. В результате гиперссылка уводит не туда. Бывает…

В.А.Калашников в старости

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