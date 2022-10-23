Газете «Духовный вестник» – 25 лет!

Это юбилейное событие действительно достойно аплодисментов. Адресую их создателю сего печатного издания и его бессменному редактору Геннадию Левчуку, тянущему такой непростой воз столь много лет. Когда-то, на 10-летие «Духовного вестника», мы разместили у себя в «Брестском курьере» («БК» № 42 (868) от 18 октября 2007 г.) интервью с Геннадием Ивановичем под названием «Радостно, что газета востребована». Решил воспроизвести его, поскольку кормчий газеты за все эти годы ничуть не изменил своим заявленным принципам и ведет газету твердо и уверенно курсом в будущее.

– Геннадий Иванович, вопрос, что называется, «в лоб»: о чем ваша газета?

– О вере и Церкви. А вообще-то на титульной стороне «Духовного вестника» написано: «Православная информационно-просветительская газета». Первое слово, по-видимому, продолжает смущать какую-то часть наших граждан – по утвержденно негласному советскому стереотипу, мол, если издание религиозное, то «охмуряет» людей. Зря так думают. Содержание газеты направлено на людей не столько религиозных, воцерковленных, сколько на тех, кто задается извечным вопросом: кто я, для чего живу? Добавим к этому еще такой: почему у меня жизнь как-то не совсем складывается, почему я ею, в общем-то, недоволен? И еще: а в чем причина этого? Еще: а есть возможность ее гармонизировать или это рок, судьба, и ничего не изменить? И множество других повседневных и вечных вопросов, которые постоянно задаем себе мы – все вместе и по отдельности. Если сделать сравнение, то наша газета – как начальное и среднее звено общеобразовательной школы. Для тех, кто давно интересуется серьезной богословской литературой, кто серьезно изучает Священное Писание, святоотеческих авторов – конечно, для них наша газета слишком проста. Она информационно-просветительская.

– Подача материала, оформление страниц… Все сделано со вкусом. Содержание статей сочетается с хорошо выполненными фотографиями. Это откуда?

– Не знаю. Любил и люблю литературу и историю, фотографией занимался с восьмого класса. А закончил физико-математический факультет Брестского пединститута. Первое дало тягу к ручке и бумаге, второе – чувство расстояния, меры, порядка… В общем, чем бы ни занимался человек, всё пригодится в дальнейшей жизни. Совершенно неожиданно пригодится. Это отступление. Точно могу сказать, что первые учителя в оформлении – это журналисты «Брестского курьера». Самый первый урок Сергея Семашкевича (тогда отв. секретаря «БК»): «Не жалей места на фотографии». Точно: часто «говорящая» фотография с небольшим стихотворением или изречением дает больший эффект, чем статья на полосу. А совет фотокора «БК» Юры Макарчука: «Фотографируй всё и не задавайся вопросом «зачем?», потом разберешься». Правда, однажды пришло письмо, в котором так и сказано: «Не делайте из газеты фотоальбом». Дело вкуса. А шеф (Н. Александров), не зная того, учит меня терпению. Ира Морозова как сверстала первый номер газеты, так и дошла до юбилея. Очень много подсказала начинающему и бестолковому по размещению материалов на страницах газеты. Но больше всего учат завистники и недоброжелатели. Серьезно! Совсем недавно уразумел, за что нужно любить «врагов своих». Потрясающе просто: только они в порыве гнева или раздражительности (читай: откровенности) скажут о тебе все, что думают. А со стороны ведь виднее! А друзья-приятели? Они правды полной не скажут: зачем портить отношения? Поэтому, когда тебя ругают – слушай, когда хвалят – беги.

– А это хорошо или плохо, что редактор религиозной газеты – светский человек?

– Меня также одно время этот вопрос волновал. Один батюшка успокоил простым изречением (см. выше): «Со стороны виднее». То есть ты общаешься с людьми, ты знаешь больше, что интересует, что волнует их на данный момент, ты более подвижен в своих дальнейших действиях по подбору материала. Это хорошо. Что касается «плохо», то, конечно, если ты дерзнешь взяться за тему, в которой совсем не разбираешься, то ничего хорошего из этого не получится. А чтобы не получилось плохо, для этого всегда можно и, главное, нужно пойти за советом к нашим священникам. Всегда открыт для совета и разговора и правящий архиерей – владыка Иоанн, епископ Брестский и Кобринский. Порой пожурит по-отечески. Но запомнишь надолго. Здорово в любых жизненных ситуациях, когда тебя есть кому остановить, притормозить. Не будь этого – можешь наломать дров, если самоуверенность или самонадеянность к этому постучат. Этим двум подругам воли давать нельзя.

– Геннадий Иванович, а сложные моменты были в работе?

– А где их нет? Можно угадать по номеру газеты. Читается номер легко – значит, он делался легко, на одном дыхании. Читается тяжеловато – значит, что-то шло не так. Но, в основном, любимая работа доставляет радость. Ничего нового, да?

– Вы – добрый человек?

– Кому как. Всё относительно. Отвечу «да» – совру, отвечу «нет» – снова совру. Так что – вам сказать правду или придумать что-нибудь? Но это шутка. Печальная. Бываю очень жестким и даже нервным. Из-за чего потом долго переживаю. Вообще – доброжелательный, с юмором, общительный. Но, по мере возможности, стараюсь избегать общения с высокомерными людьми: они ведь слушают только себя, а не собеседника. Их не пробьешь, а пробивать никого не хочется. Хочется общаться с людьми, которые хотят тебя понять, а ты – их. Ненавижу ложь. Именно ненавижу. Ложь видна, вернее, слышна, поскольку у лгущего человека меняются тембр голоса и интонации. С людьми, которые постоянно лгут, скучно. Есть ложь другого рода: человек дает обещания, но с завидной регулярностью их не выполняет. Еще одна ложь, когда на просьбу дается стандартный ответ: у меня нет времени. Желания, как правило, нет откликнуться на просьбу, а не времени. Чехов в свое время сказал (упрощу немного): «Нет времени только у бездельника». Вот когда вижу, что мой знакомый злоупотребляет этими видами лжи, тогда бываю жестким и нервным. Не могу привыкнуть. Правда, нужно напомнить себе такие слова преподобного Амвросия Оптинского: «Никто не должен оправдывать свою раздражительность. Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться». Исходя из этого – ваш собеседник очень торопливый, с малым потенциалом терпения человек. Да и других недостатков хватает.

– Геннадий Иванович, а что такое счастье?

– Знаю. Мир в душе. Три раза по-настоящему это испытывал: два раза после исповеди, а один раз – не помню почему… К сожалению, ненадолго – час и меньше. Но чувство потрясающее: легко, весь мир добр, мил, хорош, и все люди такие же. Удивительное чувство счастья. Настоящего. Такое, помню, в детстве иногда случалось. А как его достичь и сохранить? Это не ко мне.

– От каких материалов Вы воздерживаетесь?

– Мы всегда против материалов, которые бы провоцировали межконфессиональную нетерпимость, вызывали бы такие негативные чувства, как гнев, ненависть, неприятие чужого мнения, другой точки зрения и т. д. Вместо этого в газете были, есть и будут публиковаться поучения святых отцов, примеры из жизни подвижников благочестия, жизнеутверждающий опыт наших современников – то есть все то, что может каким-либо образом поддержать нашего читателя, воодушевить его, не дать впасть в уныние, тоску.

– Как собирается материал?

– Туго. Постоянно пишущих мало. Сейчас и раньше – интересные письма читателей. Постоянно, кто пишет, – это Владислав Лупаков, талантливый и разносторонний учитель химии из Бреста, Галина Гордеева, кстати, в прошлом – учитель физики. А, в основном, наши читатели. Когда ощущается острая нехватка материала (а это постоянно) – интернет или соответствующие тематике перепечатки из других изданий.

– Чувство гордости за газету есть?

– Радостно, что газета востребована. Что до гордости, то: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее» (Ис. 10,15).