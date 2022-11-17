Столетние брестские дворики – достояние культурного Бреста

Двор кольцом – небом покрыто, светом огорожено. Из словаря В.Даля

В брестском Музее спасенных художественных ценностей 16 ноября открылась выставка «Уходящая натура», на которой представлены городские пейзажи с брестскими двориками известных художников и пленэрные работы молодежных творческих объединений.

17.11.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Плач по уходящей натуре

Живописных и тихих двориков все меньше и меньше в историческом центре Бреста. Малоэтажная застройка столетней давности с внутренними двориками, где росли цветники и кусты сирени-черемухи, где стояли лавочки и беседки, в которых праздновали всем миром или отдыхали и общались возрастными компаниями – такой уютный для жителей старый город стал неудобен для больших людей с властью и финансами.

Нет ведь денег на ремонт или реставрацию старины, проще отдать эту старину заможному инвестору под мнимую реконструкцию (сохраним один фасад) и строительство многоэтажек: и деньги отобьются, и современного жилья прибавится.

Вместо зеленых двориков – дворы-колодцы, заставленные авто. Где дитяти погуляти? А в машину их и везите в парки, скверы, бассейны и т. п. Бабушек и дедов – на балконы и лоджии.

Это я про социальные проблемы. А про сохранение исторической памяти, аутентичной архитектуры и ландшафта городского центра, про красоту и ментальность – пусть художники сохраняют. Ну, и для показательности оставим и благоустроим несколько чудом сохранившихся исторических домов-особнячков типа «Спасенки». Остальные – в город будущего марш!

Чтобы помнили…

Итак, у Бреста есть когорта художников, что осознанно писала старый город, запечатлевала душу города. Это Николай Чурабо – к его 100-летию серию городских пейзажей издали открыточным набором малым тиражом.

Это Леонтий Довбуш с серией о еврейском городе. Это инситный рисовальщик Владимир Губенко – «Брест моей памяти». Это ныне активно пишущие Леонид Ротько, Игорь Романчук, Ольга Данилюк и другие.

Но более всего радуют молодые художники, которые под управлением зрелых мастеров и педагогов на пленэрах пишут уголки старого Бреста.

Вот и выставка «Уходящая натура» в «Спасенке» вобрала в себя как архитектурные пейзажи наставников Игоря и Ольги Романчуков, Марины Марчук, Александра Улыбина, Ольги Данилюк, так и акварели с двух пленэров 2022 года их молодых учеников из общественного объединения «Вытокi творчасцi» и творческой мастерской «Повязь» УО «Государственный университет им. А.С. Пушкина».

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Примечательно, что ученики названных наставников сами стали преподавателями: Карина Малахова – Детской художественной школы, Юлия Герасимова и Наталья Заяц – школьные учителя изо. Они выставили свои работы и пейзажи своих учеников, которые также пришли на вернисаж. И это была наглядная живая связь трех поколений, передача культурной традиции.

Десятки замечательных пленэрных работ представили наш Брест таким теплым и душевным местом под Солнцем, со своим лицом и эстетикой, чего не заместят никакие блага. Просто высотки надо бы было вынести в другие, более свободные микрорайоны Бреста, не лишать городской центр своей истории и неповторимости.

Кстати, именно сочетание сохраненной архитектуры, застройки разных временных пластов создают оригинальность самых привлекательных городов мира.

Брестские дворики были еще и тем местом, где звучала музыка из окон – немало юных брестчан занимались в музшколах; где пели под гитару и где рождалась и современная дворовая, бардовская песня.

Вот и на вернисаже звучали фортепианные композиции в исполнении Марии Прокурат и песни под гитару – Марии Вашкевич, студенток БрГУ им. Пушкина. И это вместе со стихами создавало ту самую, почти семейную атмосферу, что была присуща брестским дворикам.

Спасибо Музею спасенных ценностей и куратору идеи «Уходящей натуры» Марине Марчук за чудесную выставку и ее презентацию.

Стоит отметить, что реализация идеи состоялась при финансовой поддержке ООО «Евразийская процессинговая компания».

Девиз выставки – смотреть и видеть, к чему хочется призвать и брестчан, посетителей «Уходящей натуры».