Церковь в Гершонах: новые факты и имена

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в пригороде Бреста Гершоны, когда-то отдельного селения с многовековой историей, также ведет свое начало из глубины времен.

07.11.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Не вдаваясь в изложение уже известных сведений об этой церкви, приступлю к рассказу об уникальном документе, который мне довелось обнаружить в домашнем архиве старожила-брестчанина, потомка славной священнической семьи, о которой мне еще предстоит рассказать.

«Ведомость о церкви Рождество-Богородицкой села Гершонович Брестского уезда за 1858 год.

1. Построена неизвестно когда и кем.

2. Зданием деревянная с таковою ж колокольнею, ветха, стены удерживаются только досчатою снаружи обивкою, фундамент уже подгнил и крыша во многих местах протекает.

3. Престол в ней один во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

4. Утварью довольно достаточна в сравнении своего здания.

5. Церковь сия по штату сообразно числу принадлежащих прихожан состоит в 5-м классе.

6. Причта при ней по штату 4-го апреля 1842 года Высочайше утвержденному положено Священник, дьячок, пономарь и просфирня.

7. Земли при сей Церкви усадебной, а также в разных местах пахотной, удобной и неудобной, сенокосной слишком две уволоки. План есть, а межевой книги нет. Оною землею владеют Священно- и Церковно- служители.

8. Священник помещается в собственном доме просфирни на Церковной земле построенном, в котором и она сама живет, а прочие члены причта не имеют, и прихожане не строят.

9. На содержание Священно- и Церковно-служителей по Штату 4-го апреля 1842 года Высочайше утвержденному получается жалование 236 рублей серебром, вычету нет.

10. Зданий принадлежащих сей Церкви никаких нет.

11. Расстоянием сия Церковь от Консистории в 382 верстах; от уездного города Бреста и местного Благочиния в 4-х верстах.

12. Ближайшая к сей Церкви Брестская Семеновская 4 версты.

13. Приписной церкви нет.

14. Домовой Церкви нет.

15. Опись Церковному имуществу есть, сделана на 1842 год за подписью Брестского Благочинного Протоиерея и Кавалера Соловьевича.

16. Приходно-расходная книга о сумме церковной за шнурком и печать Консистории дана 1843 года уже списана, другая также за шнурком и печать Консистории 1849 года ведутся исправно; а третья данная 1850 года еще не начата.

17. Подлинных метрических книг за скрепою Консистории шесть с 1795 года по 1843 год. А с 1843 года по настоящее время находятся Копии метрических книг и все книги и копии хранятся при Церкви в целости.

18. Исповедные росписи с 1843 года по настоящее время хранятся при Церкви в целости.

19. В обыскной книге выданной за шнуром и печатью Консистории 1850 года и скрепленной присутствующим Ключарем Священником Иоанном Борзаковским писанных листов 74, неписанных 126 листов, прежде данные обыскные книги списаны».

На следующем листе говорилось о штате церкви:

«Дьячок Николай Димитриев сын Анацкевич, дьячковский сын, бывший ученик причетнического класса, определен к настоящему месту Указом Литовской Духовной Консистории от 3-го сентября 1857 года за № 9554 с утверждением Его Высокопреосвященства

Пономарское место праздно с 16 января 1847 года.

Просфирня вдова по умершем Священнике Иоанне Игнатовиче Мария Михайлова дочь, определена к сей Церкви в должность просфирни 1842 года декабря 2 числа. Читать и писать не умеет.

Священник Павел Максимилианов сын Чайковский. Священнический сын. По окончании курса наук в Литовской Духовной Семинарии 1841 года июля 15 дня был уволен с Аттестатом 1-го разряда. 1842 года февраля 2 дня посвящен к Церкви Гершоновицкой во священника. Грамоту имеет. 1843 года определен Депутатом следственных дел. 1847 года октября 22 дня Архипастырскою резолюцией назначен был к Брестской церкви, но обратно перемещен к Церкви Гершоновицкой Указом Литовской Духовной Консистории от 14 февраля 1848 года за № 1848″. В документе упомянуто, что в 1857 году священник Павел Чайковский был отрешен от места и переведен заштат.

Возможно, его родственники: ЧАЙКОВСКИЙ Илья Павлович – письмоводитель Брестской прогимназии. Окончил Жировичское духовное училище. На службе с 1871, в должности с 1880. – ПкГг на 1884 год. \\ ЧАЙКОВСКАЯ Мария Павловна – учительница 6-классного женского пансиона в Брест-Литовске. На службе с 1873. – ПкГг на 1904 год. \\ На Тришинском кладбище захоронения: «Чайковская Анна Павловна (… – 13 апреля 1866) 19 лет»; «Чайковская Ирина Ивановна (… – 19 декабря 1895) 74 года». – Соб. инф. \ 19 декабря 1895 скончалась просфорня Брестского Симеоновского собора, вдова по священнике, Ирина Чайковская, 74 лет. – Литовские епархиальные ведомости.

А теперь прибегну к своим разысканиям в Литовских и Гродненских Епархиальных Ведомостях. Как говорилось в вышеприведенной Ведомости, в ту пору деревянная церковь в Гершонах пришла в полную ветхость. В 1859 году ее настоятелем стал о. Викентий Иоаннович Кучевский, перемещенный сюда из д. Щитники Брестского уезда. Он и принял на себя хлопоты по постройке, которые хоть и не быстро, но увенчались результатом: «Литовские Епархиальные Ведомости» сообщили: «Брестский Благочинный, Протоиерей Василий Соловьевич донес в Консисторию, что им совершена соборне 6-го минувшего Июля 1867 закладка новой каменной церкви в селе Гершоновичах». Стоит отметить, что к тому времени стараниями Василия Сампсоновича Серно-Соловьевича уже был возведен в Брест-Литовске в 1865 году Свято-Симеоновский собор.

Через пять лет «Литовские Епархиальные Ведомости» (1870 г. № 1) сообщили:

«Брестского уезда и благочиния 23 ноября 1869 г. освящена была местным благочинным в сослужении 6 священников, во имя Рождества Св. Богородицы, вновь построенная каменная церковь в с. Гершановичах. При освящении присутствовали некоторые гражданские и военные чины и множество народа. Проповедь, приличную торжеству, произнес местный благочинный. Церковь эта построена на суммы, ассигнованные в 1865 г. гродненским церковно-строительным комитетом в количестве 4700 руб. серебром, при ревностном усердии прихожан и бывшего мирового посредника Г. Головина. Постройка производилась в течение 1865-1869 гг.: Церковь небольшого размера и имеет хороший вид».

Благочинный Василий Сампсонович Серно-Соловьевич уже не смог освятить этот храм, скончавшись в феврале того года. Через десять лет последовал за ним в Божьи кущи строитель церкви в Гершонах о. Викентий Кучевский, о чем «Литовские Епархиальные Ведомости» (1879 № 2) разместили такой некролог:

«27 января 1879 скончался настоятель Гершоновичской церкви Брестскаго уезда Викентий Кучевский на 70 году жизни. Священник Викентий Иоаннов Кучевский, священнический сын, обучался в Свислочской гимназии с 1818 по 1828 г., потом богословским наукам в Жировицкой семинарии с 1833 по 1834 г. Рукоположен во иподиакона 15 апреля 1834 г. преосвященным Иоасафом Жарским, во диакона 22 апреля преосвященным Антонием Зубко, а 22 августа того же года рукоположен епископом Литовским Иосифом во священника к Левковской приходской церкви Волковыского уезда. В 1836 г. назначен к Даревской церкви Новогрудского уезда; в 1838 г. назначен временным наблюдателем Каменец-Бискупской церкви; в 1839 г.—наблюдателем Высоколитовской церкви, в 1843 г. определен настоятелем к Щитницкой церкви, а в 1859 г. перемещен к Гершоновицкой церкви; последние четыре церкви в Брестском уезде. В 1859 г. за усердное служение и честное поведение объявлено ему архипастырское благословение; в 1869 г. награжден набедренником, а в 1873 г. скуфьею. Кроме того имел крест и медали в память войн 1853-56 и 1863-64 г.»

Нам остается лишь разместить информацию о последующих настоятелях церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Гершонах, чего недостает на сайте данного прихода.

— 8 Марта 1879 – 13 июля 1879 Никанор Антонович КОТОВИЧ.

— 11 августа 1879 – 15 февраля 1897 Давид Николаевич КАЧАНОВСКИЙ.

Литовские Епархиальные Ведомости 1897 № 52: «15 февраля умер, а 18 числа погребен священник Гершоновичской церкви Брестского уезда Давид Качановский, семейства после которого не осталось. Покойный священник Давид Качановский, сын священника, 49 лет от роду, овдовел на первых годах священства. По окончании курса наук в Литовской духовной семинарии в июне 1869 года по 2-му разряду, 1 сентября того же года Гродненскою дирекциею народных училищ определен учителем Мокранскаго народного училища, в каковой должности состоял по 1 сентября 1872 года; 12 августа того же года назначен псаломщиком к Ореховской церкви; 13 мая 1873 г. назначен на место священника к Верстокской церкви Брестского уезда, к которой преосвящен. Евгением б. Еп. Ковенским, 24 июня и рукоположен во священника; 14 февраля 1875 г., согласно прошению, перемещен к Мокранской церкви, а в 1879 г. 11 августа, по прошению, перемещен к Гершоновичской церкви. 16 ноября 1883 г. награжден набедренником; 26 сентября 1893 года за усердное преподавание закона Божия преподано Архипастырское благословение».

Последними перед Первой мировой войной были следующие настоятели:

1897 – 1898 Петр ЛЕБЕДЕВ.

1899 – 1915 Павел Васильевич СИТКЕВИЧ.

А затем была уже другая история…