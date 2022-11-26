Искусство «Берестейской палитры» сотворило праздник в душе

26.11.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

На завершение осени 25 ноября в Бресте открылась традиционная областная выставка членов Союза художников Беларуси «Берестейская палитра» в рамках Года исторической памяти.

После нескольких лет сравнительного затишья, вызванного коронавирусом и другими обстоятельствами, эта масштабная выставка ярко представила художественную многогранность и состоятельность профессиональных художников Брестчины, их рост как организационно, так и личностно.

Восемь десятков работ 33 художников-профессионалов показали, что, несмотря на испытания, каждый из них работал и развивался в своем направлении, о чем свидетельствуют выразительность и живописных пейзажей, портретов, натюрмортов, и графические работы, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. Не перехожу на конкретные личности, потому что о каждой можно сказать много, лучше пойти и увидеть это многоголосие в красках.

В основном, в экспозиции участвуют художники Бреста, большая половина областной Брестской организации СХ РБ. Но особо надо отметить тех нескольких авторов, кто довез до областного центра свои полотна – это юбиляр Янка Романович из деревни Мотоль Ивановского района, Сергей Хорошавцев из Пинска и Валентина Теханович из Барановичей.

Не знаю, как конкретно власти от культуры содействовали проведению такой значимой областной выставки (в вернисаже не приняло участие руководство, которое могло бы рассказать об этом).

Важно, что главный выставочный зал ООКЦ наконец смог показать брестчанам высокий творческий уровень профессиональных художников – что, в сравнении с любительскими выставками в том же выставочном зале, поможет зрителям оценить подлинное искусство нашего края.

Вот его, этот уровень, эту художественность – можно презентовать и в своих пределах, и в Минске, и в других столицах, добавляя уважения к имиджу Бреста как высококультурного города.