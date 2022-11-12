Плодоносная осень белорусского композитора Людмилы Шлег – уроженки брестской земли

В этом году, в рамках 90-летия Белорусской государственной академии музыки, в Брестском музыкальном колледже им. Г.Ширмы прошла презентация-концерт произведений члена Союза белорусских композиторов, лауреата премии «За духовное возрождение» Людмилы Шлег.

12.11.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Ведущая и организатор программы музыковед Наталия Жебит с коллегами показали на экране и рассказали о славных музыкантах, наставниках и выпускниках Брестского музколледжа им. Г.Ширмы, а ранее музучилища, что вышли из стен Минской консерватории или, наоборот, стали преподавателями БГАМ: М.Солопов, В.Солтан, Л.Кузьмицкая, Ж.Варламова и другие, о которых полно можно рассказать, пожалуй, только в книге.

Концертную программу открыл оркестр народных инструментов под управлением Алексея Захарчука, прозвучала «Думка» Владимира Солтана – и это была высокая планка.

Среди перечисленных славных музыкантов, связанных с Академией музыки, прозвучало имя композитора Людмилы Шлег, которая пришла на торжество и была в зале БМК.

Волей судеб она оставила столицу и вот уже 16 лет живет в Бресте, досматривая престарелую маму.

Идя к своему 75-летию, Людмила Карповна, как привыкла с младых ногтей, трудится беспрестанно – и на музыкальной и духовной ниве, и в изобразительном искусстве, и на досмотре своей матери, и на огородном наделе – такова широта ее интересов.

Вот такой уродилась в Барановичах наша землячка, что с восьми лет проявила свою музыкальную одаренность, которую далее с успехом развила в Брестском музыкальном училище. Она единственная выпускница БМУ, что поступила на композиторское отделение в Белорусскую консерваторию, училась там у двух замечательных композиторов – Д. Смольского и С. Слонимского, за свои ученические труды и результаты получала именную стипендию им. Римского-Корсакова. Затем была аспирантура в Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова – такие знаковые пересечения!

Людмила Шлег своей композиторской деятельностью заслужила статус члена Союза композиторов РБ, признание и высокую оценку своих инструментальных композиций, хоровых сочинений, духовной музыки, просветительских трудов.

Вот и на презентации-концерте в честь 90-летия БГАМ Людмила Карповна среди известных своих сочинений представила новые – но обо всем по порядку.

«Благовест» — это ценимое в республике произведение Людмилы Шлег прозвучало в исполнении народного ансамбля цимбал (худ. рук. Оксана Литвинчук).

Хоровая музыка – главное достояние композитора Людмилы Шлег.

Молодежный хор музколледжа (х.р. Тамара Парфенова) выразительно исполнил духовные песнопения.

Важнейшее направление профессиональных интересов и исканий композитора, хоровая музыка была представлена в концерте премьерой композиции «Многая лета», которая прозвучала в исполнении малого хора брестского собора Воскресения Христова (регент Лия Крац).

Людмила Карповна душевно поблагодарила за столь благоговейное исполнение ее новой композиции и подарила церковному хору образ Христа, написанный ею самою.

Своими живописными полотнами она одарила и все предыдущие творческие коллективы БМК им. Г.Ширмы, а также его директора, Сергея Литвинчука, высказав ему слова благодарности за большие педагогические и просветительские труды.

А к слушателям в зале, в большинстве своем учащимся музколледжа, композитор Людмила Шлег обратилась с проникновенным призывом смотреть в душу и учиться видеть свет истины.