«Когда я итожу то, что прожил» – количественно о качественном

Об итогах книжного или печатного трехлетия брестского поэта и историка Николая Александрова, редактора сайта «Брестский курьер».

11.12.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Рассказать о себе и своих трудах он не находит времени, поскольку ежедневно занят архивным поиском и написанием своих исторических проектов. Разумеется, по мере открытия ценных документов и фотографий исследователь делится ими в Фейсбуке, или публикует как статьи в неких журналах. Или пишет и издает книги. Но все эти публикации выходят поотдельности в разное время и в разных изданиях.

А надо бы и подписчиков сайта «БК» информировать о написанном и изданном, не обижать. Вот потому отчет на сайте о литераторских трудах редактора в сводном и перечислительном виде решила сделать сотрудница сайта «БК» и соучастница некоторых книжных проектов.

Итак, наши современники чаще всего начинают подводить итоги в конце года. Да, таки сейчас конец 2022 года. Однако итожить я хочу период с конца 2020 года, то есть трехлетие, на которое повлияли коронавирус и другие катаклизмы.

Из-за карантина много пришлось сидеть дома, работать над накопленными материалами и проектами. В общем, по присловью: нет худа без добра.

У Николая Александрова это вылилось в книгу «Брест на перекрестках уникальных судеб», выпущенную в свет в 2020 году издательством «Беларусь» в Минске. Прошло несколько презентаций этой книги в Бресте, публикаций историй из книги в Москве, в журнале «Родина».

На разбеге 2021 года увидела свет объемная книга поэзии Николая Александрова «Вечерняя пристань», в которой отдельные разделы посвящены географии судьбы — Бресту, вологодскому Белозерью, Дальнему Востоку, Москве. Вошли в книгу также литературные реминесценции и музыкальные мотивы, лирика сезонов года.

Следом в том же году вышла подготовленная Николаем Александровым историко-документальная книга «Брест-Литовск в огне Первой мировой войны», в которой соединены фрагменты мемуаров, литературных воспоминаний и поэтические свидетельства о «забытой войне», разысканные в прессе тех лет. Оригинальное соединение документа и стихов оценили немногие местные историки, однако с течением времени пришли позитивные отклики из разных стран, куда попало издание.

К сожалению, сложилось так, что в Бресте в 2021 и 2022 годах не нашлось общественно-культурных площадок, учреждений, где заинтересовались бы новыми книгами талантливого автора и провели их презентации. Лишь в Москве, в ее литературных кругах да в городе Белозерске Вологодского края России, откуда родом автор и где проходил в 2021 году литературный праздник на федеральном уровне, куда пригласили и литераторов из Бреста, порадовались выходу новых значимых поэтических и исторических изданий Николая Александрова.

И к концу 2022 года появилась весомая рецензия известного историка, доктора философских наук Семена Экштута на книгу «Брест-Литовск в огне Первой мировой войны» в уже названном журнале «Родина».

А в это же время в журнале «Наш современник» была напечатана подборка стихов Николая Александрова.

За уходящий 2022 год им была выпущена еще одна документально-историческая книга «Храм души народного батюшки Евгения Парафенюка», и это многоголосное произведение-картина не только о замечательной личности священника, но через его судьбу и служение виден вековой исторический путь нашего православного края.

И, наконец, вослед уходящему 2022 году под эгидой Николая Александрова со товарищи по Литинституту была издана малым тиражом книжка стихов Владимира Наговицына «Я не узнан, я здесь по ошибке». Это мемориальное издание замечательного поэта, пропавшего с наших «радаров» в начале 1980-х годов, нашего сокурсника и друга.

Закончу строчками из этой книги:

«Какое торжество зимы!

Какая грусть о друге…»