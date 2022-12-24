Третий бросок со стихами в Москву

24.12.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Так уж получается, что все под Новый год случается.

В конце декабря этого года мы собрались в Белокаменную к друзьям по Литературному институту, по творческим интересам – поделиться с ними проектами и книгами Николая Александрова, получить от них авторские новые сборники.

Вид из окна вагона на подъезде в Москву

Мы уже писали об издании за три года четырех книг самого Николая Александрова: сборника стихов «Вечерняя пристань», трех книг историко-документальной прозы.

Важным для нас проектом стала публикация книжки стихов «Я не узнан, я здесь по ошибке» Владимира Наговицына, нашего товарища по семинару поэзии в Литинституте. Замечательный поэт и друг Володя потерялся где-то в российских просторах, на Русском Севере. Но остались его стихи на листочках у тех, с кем он дружил и переписывался в молодости. Собрав их воедино, Николай Александров составил и отредактировал поэтический сборник Владимира Наговицына, и мы издали его в Бресте.

Повезли в Москву и поделились со всеми, кто понимает толк в поэзии и ценит работу души, которая не пропадает даром, не исчезает из поэтической ноосферы.

Так, в первый день побывали в альма-матер на Тверском бульваре, 25, куда пригласила наша сокурсница и ныне профессор Литинститута Олеся Николаева, замечательный поэт. Она как руководитель проводила заключительный в этом году семинар своих воспитанников, причем, проводила его совместно с коллегами, руководителями двух других семинаров – поэтами Евгением Рейном и Виктором Куллэ.

В центре Евгений Рейн, справа Олеся Николаева

Насколько это было интересно и волнительно – не высказать. Мы увидели современных мэтров поэтического слова и новое поколение стихотворцев, мы услышали стихи Виктора Куллэ из его новой книги и другие, связанные с переводами.

Олеся Николаева и Виктор Куллэ

По приглашению Николай Александров тоже читал свои стихи из книги «Вечерняя пристань», и это было ответственно в стенах родного творческого вуза.

Мы коротко представили и мемориальное издание стихов Владимира Наговицына, подарили его поэтам, как и книги Николая Александрова. А в ответ приняли с благодарностью книги Олеси Николаевой и Виктора Куллэ. А также автограф Евгения Рейна на первой, раритетной книжке его стихов, которую мы прихватили из Бреста.

Увидеть Литинститут, обновленный Дом Герцена после многих лет его реставрации было мило сердцу, как и пройтись по Тверскому бульвару, заглянуть в кафешку на Большой Бронной, где мы попили кофе, повспоминали былое да и о современном поболтали с Олесей Николаевой.

Во второй день встретились мы с нашими друзьями по Литинституту писателями Ниной Орловой-Маркграф и Евгением Тагановым, разумеется, поделились с ними книгами Николая и Володи, а дальше двинулись по декабрьской Москве на Волхонку.

Нина Маркграф возле ёлки у памятника Ф.М.Достоевскому

Впервые побывали в величественном храме Христа Спасителя и его музее, где богатейшее собрание иконописи. На галерею сил не достало, а далее дела привели нас на Арбат, в журнал «Москву», где также оставили книги для его редактора, нашего друга по Литинституту Владислава Артемова, а он одарил нас двумя книгами своих стихов и прозы.

Следующий день пребывания у друзей в Одинцово стал передышкой от московской дистанции огромного размера, ее современной переполненности транспортом, предновогодними людскими потоками, красотами исторического центра.

А уже в последний день пребывания в Москве мы с подругой Машей десантом высадились в Дом поэтов в Трехпрудном переулке, 8 – Цветаевский дом, где уже бывали с однокашниками, при любезном содействии культуртрегера Карины Зурабовой.

Этот оригинальный, густо наполненный художеством дом, населенный музыкой и котами, дружащими с белой крыской, гостеприимно принял литераторов из Бреста и столицы и ее окрестностей.

Не можем не упомянуть о том, что перед началом презентации книг от Николая Александрова к Дому в Трехпрудном подъехал шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Коц, с которым поделились новыми изданиями (он в курсе и всех предыдущих, которые фрагментарно появлялись на страницах журнала). Получили от него не только несколько номеров журнала, но и бесценный подарок – его собственную книгу о своем фамильном древе «Здравствуйте, дорогие наши!»

Николай Александров в первую очередь представил книгу стихов Владимира Наговицына. А потом почитал свои стихи, и все это в непринужденной атмосфере дружеского общения перемежалось воспоминаниями, чтением стихов присутствующими, пением и романсами под гитару от милой Карины.

Все друзья получили книги из Бреста и в свою очередь поделились авторскими сборниками и новыми коллективными изданиями.

Этот краткий почти отчет о поездке к друзьям, надеюсь, эмоционально подкрепят фотографии, которые даже при их несовершенстве, передают атмосферу дружества литературоцентричной Москвы.

«Друзья мои, спасибо, что вы есть,

Спасибо, что мы с вами вместе были…»