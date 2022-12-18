Уроки истории в брестских Скоках. XI научно-практическая конференция «Первая мировая война – события, результаты, последствия» в год 105-летия перемирия

18.12.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото Павла КУНИЦКОГО

Вместе с календарным завершается Год исторической памяти в Беларуси, и весьма органично в этот период вписался традиционный международный форум историков, исследующих тему Первой мировой войны.

По окончании войну эту называли Великой, а с течением времени – забытой, особенно после Второй мировой войны. Но уже в XXI веке очевидным стал большой интерес к Первой мировой войне, и свидетельством этому уже XI-ая научно-практическая конференция, которая традиционно проводится в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей» в Скоках на брестской земле. Здесь, рядом с Брест-Литовском и Брестской крепостью, происходили военные действия, здесь находились участники переговоров о заключении перемирий и Брестского мира.

Здесь 105 лет назад, 15 декабря 1917 года, было подписано перемирие между Германией и ее союзниками с одной стороны и большевистской Россией с другой.

На международную конференцию в зимние окрестности Бреста приехало в этом году немало историков из далеких точек: Казахстана, Санкт-Петербурга, Минска, Полоцка и, разумеется, городов и весей Брестчины. Три десятка докладов преимущественно касались хода и событий Первой мировой, белорусских земель накануне войны и в период 1914-1918 годов, результатов и последствий этой войны, сохранения историко-культурного наследия и памяти о забытой войне.

Очень разнообразна была тематическая конкретика сообщений: «Брест-Литовские полки 75-й пехотной дивизии…» от Михаила Смольянинова, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника центра военной истории Беларуси ИИ НАН, «Белорусский крестьянский быт на рисунках участников Первой мировой войны» от минчанина Владимира Богданова, члена благотворительного, культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны «Крокi», о территориальном вопросе в Петроградском договоре 1018 года – от Дмитрия Одинцова, преподавателя истории Военной академии связи им. С.М,Буденного в Санкт-Петербурге.

Брестский исследователь древней истории и краевед, профессор Технического университета Анатолий Гладыщук выступил с уникальным сообщением не по военной теме, но актуальной в стенах музея «Усадьба Немцевичей»: «Воспоминания Станислава Урсын-Немцевича «Моим внукам».

Мне хотелось бы перечислить все темы, они были действительно с интересными поворотами, открытиями, дискуссионными моментами.

К примеру, версии о ноябрьском взрыве 1914 года в Брестской крепости и других брестских пожарах на основе анализа воспоминаний участника Первой мировой войны Догадина изложили брестский краевед Иван Чайчиц и учащийся Святослав Середа, что делает честь молодому человеку. Мэтр Чайчиц обещал ему свою помощь и наставничество.

О популяризации Первой мировой войны среди молодежи рассуждал и предметно подкреплял свои тезисы видеорядом старший научный сотрудник Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Евгений Шевелев.

А брестский историк, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров развил тему «Первая мировая в судьбах брестских семей», показав на экране свои открытия уникальных фотоматериалов и документов. В дополнение он подарил музею раритетную книгу Юлиана Урсын-Немцевича.

Многими плодотворными проектами и их реализацией удивило выступление журналиста-фрилансера из Пинска Павла Куницкого – «Сохранение воинских захоронений Первой мировой войны на примере Пинского и Ивацевичского района».

Неожиданным для меня на конференции стало выступление брестского краеведа Елены Воробей с темой «Игрушка как зеркало Великой войны».

И таких оригинальных поворотов в разработке темы Первой мировой войны было немало – наряду с весомыми фортификационными, военными, социальными материалами о войне столетней давности.

В стенах музея–усадьбы в Скоках, среди воссозданных интерьеров того времени и музейных экспозиций, портретной галереи исторических особ, все сообщения об истории воспринимались эмоционально, было ощущение, что не прервалась связь времен.

Большая благодарность гостеприимным хозяевам – коллективу историко-мемориального «Музея-усадьбы Немцевичей» за теплоту приема гостей.

Респект оргкомитету конференции, среди которого большинство научных сотрудников Брестского государственного технического университета, а также их коллегам, выступившим с сообщениями!

Наверняка издание их в сборниках по результатам X и XI научно-практических конференций «Первая мировая война – события, результаты, исследования» станет достоянием общественной мысли нашего времени.