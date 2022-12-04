По дороге к Рождеству добрались до этноусадьбы «Стулы» Пружанского района

04.12.2022 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Микроавтобус с брестчанами – художниками и литераторами, а также группой китайских аспирантов-гуманитариев 3 декабря этого года выехал из Бреста и, побывав по пути в нескольких памятных местах – у Каменецкой башни, Симеоновской церкви Каменца, в Вежном, – добрался до пружанской деревни в пуще.

С китайскими друзьями у Каменецкой Вежи

Рождественская звезда привела, аки волхвов, белорусов и китайцев в пущанскую деревню с говорящим названием Стойлы – те же ясли для домашних животных, в коих родился Христос. Вот такие ассоциации пришли в голову после поездки в этноусадьбу «Стулы», что разместилась именно в деревне Стойлы Пружанского района.

Здесь нас встречала хозяйка усадьбы Лариса Быцко

Эта деревня знаменита своим народным мастером Николаем Тарасюком, создателем музея «Успамiны Бацькаўшчыны», который он заполнил резными фигурками из дерева и композициями из лозы и соломы – своим деревянным народом, что несет в себе информацию о крестьянском миропонимании, быте и традициях пущанской глубинки.

Николай Васильевич Тарасюк с одной из своих древесных композиций

Много лет при жизни были на связи с пружанским дедом Николаем культуролог Лариса Быцко с супругом Александром. А когда не стало Мастера, который был последним жителем в Стойлах, городская семья Быцко купила в деревне усадьбу и стала хранителем и продолжателем традиций этой деревни.

Теперь уже десяток лет все знают ее по этноусадьбе «Стулы», что то же самое, что и Стойлы, но в местном звучании. И она становится не менее известной, чем уникальный сельский музей народного мастера Тарасюка. Здесь проводятся народные праздники разных времен года. Здесь встречаются люди творческих профессий Бреста, Беларуси и разных стран, а двор и стены усадьбы пополняются деревянной скульптурой, картинами, соломоплетением, вытинанками от этих творцов. А также этнографическими артефактами из окрестных сел – ткачеством, вышивкой, утварью. У въезда в Стойлы установлен охранный крест, билборд-карта с местными памятными местами, на обороте которой – фотографии былых жителей деревни.

Рядом с прежними жителями деревни. О них здесь помнят…

А в усадьбу «Стулы» войти можно через резную браму с деревянными скульптурами, птицами на ограде. Во дворе чудный деревянный стул с лесенкой и многое другое – приезжайте и увидите.

Но вернемся к нашим экскурсантам. Конечно, их привезли в колоритную этноусадьбу в то время, когда было удобно китайским товарищам, но совместили это с показом рождественской программы, поскольку сейчас время подготовки к великому христианскому празднику Рождества.

А кукольный спектакль-мистерию про Спасителя и царя Ирода, что поставили в своем театре-батлейке Лариса и Александр Быцко, можно показывать именно в рождественский период.

Хозяева в национальных костюмах и показали неторопливое действо в выразительных декорациях сцены-терема при горящих свечечках и музыке. А вся альтанка – смотровая площадка крытого дома, увешанная соломенными пауками-оберегами, авторскими вытинанками и волшебными снежинками на окнах, с горящим камином по зимнему холоду – играла свою оживляющую роль…

Это нас встретил своим внимательным взглядом с портрета Николай Васильевич Тарасюк…

Наше полесское золото — соломка, воплощенная в рукотворное мастерство

После благодарных аплодисментов китайские гости показали свои таланты: их лидер, художник и музыкант Дун исполнил свою авторскую песню и подарил свои полотна в честь дня рождения преподавателю художественных дисциплин Брестского госуниверситета Марине Марчук, милая китаянка показала виртуозный танец.

Танец был настолько быстрый, что фотообъектив запечатлел лишь его вихрь…

Картины в дар Марине и Валерию Марчукам

Брестчане также пели народные песни, художница Светлана Вяль затеяла игру с рукодельными призами, литераторы Александровы читали свои стихи, Николай Александров подарил хозяевам усадьбы книгу своих стихов «Вечерняя пристань», а семейству Марчуков – две изданные им исторические книги.

Возле живого огня…

Марина Владимировна Марчук с дочерьми

Непосредственное общение, а тем более с помощью языка искусства, помогало пониманию, хотя и переводчики были кстати.

Жалко было покидать теплые гостеприимные «Стулы», хотелось остаться в густеющей темноте и тишине зимы и дождаться звезд.

Фото в завершение теплой встречи. В глиняных сосудах не вода…

Надеюсь, повезет тем, кого этноусадьба примет в Колядную ночь, в Рождественские праздники.

От Звезды Рождества продолжается жизнь…