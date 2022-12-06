Священник Зосима Никитюк и его поле жизни

06.12.2022 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Родившийся еще при императоре Александре III Зосима Иванович НИКИТЮК (7 августа 1890 д. Олизаров-Став Брестского уезда – 26 января 1966), протоиерей, в последние годы жизни настоятель церкви в с. Николаево Каменецкого района, прошел в минувшем веке долгий путь трудов, испытаний и пастырского служения.

Этот текст воспоминаний о своей начальной поре он написал в 1962 году, когда годы уже клонились к закату.

«В 4 километрах от поселка Жабинка, с западной стороны Каменецкого шоссе, расположена деревушка Олизаров Став домов 20-30, что в 5 километрах к востоку от с. Хмелево. В конце прошлого 19 века посреди этой деревни была лучшая в деревне усадьба Никитюков с хорошим просторным крестьянским домом, садом, небольшой пасекой и полным надельным участком земли. <…>

Семейство Никитюков было большое — всего около 20 душ, состояло оно из трех братьев: старший Павел — женатый, болезненный, бездетный; второй, средний — Даниил и жена его Иулита, у которых было два женатых уже сына — Филипп и жена его Вера (моя крестная мать), Федор с женою Марией и младший брат — мой дед Иван, у которого было две дочери — Мелания старшая и Фекла младшая, моя мама, сыновей у моего деда не было.

Около 1890 года строилось шоссе Жабинка-Каменец, деревня была заполнена рабочими каменобойщиками, землекопами и т. п. С одним из тех рабочих, родом из-под Антополя, мать моя сблизилась, и все у них уже было готово к свадьбе, как вдруг случилось несчастье. Жених выбил себе осколком камня глаз, уехал домой и больше его не видели. Следствием же всего этого в августе 1890 года было мое явление на свет божий. Через года три-четыре после этого мать моя вышла замуж в с. Хмелево за не молодого уже кавалера Семена Дощика, вскоре отделившегося со своей 1\3 частью участка земли от старшего брата и начавшего с моей мамой свою самостоятельную жизнь; хороший это был человек, мой отчим, жили с мамой они дружно, но бедно; пошли у них дети: старший Григорий, пропавший без вести в первую царскую войну, и Юлия и Роман, ныне здравствующие. Около 1900 помер мой дедушка — добрый дедушка! <…>

До 15-летнего возраста я жил при маме и отчиме, летом пас коров, зимой учился в Хмелевской сельской школе; пару лет пас коров у своей тети Мелании в Курпичах (они жили более зажиточно).

Самым тяжелым периодом моей жизни было время после окончания школы в 1903 году до 1908 года — получения места псаломщика в с. Речице. Чего я не пережил, чего не испробовал за это время!? Был частным помощником учителя в Хмелеве при учителе Василии Степановиче Синкевиче и Давидчике с вознаграждением 15 руб. за учебный год, работал в Турецкой булочной-пекарне в Бресте, один сезон бил камень на шоссе возле Ковеля, пробыл один год в Америке, работая на вагонной фабрике, и только после этого на свои средства подготовился и поступил на церковно-певческие псаломщические курсы в г. Гродно, и с этого времени жизнь пошла, как написано в Послужном списке.

С благодарностью вспоминаю я добрых людей, которые ободряли меня, помогали и своим авторитетом, удерживали от неблаговидных поступков, это была Японская война, я старался держаться поближе к этим людям, всегда быть на клиросе, эти люди: Василий Степанович Синкевич, учитель Давидчик, учитель Марк Иванович Германович, псаломщик Иван Миронович Козырко, селяне Хмелева: Семен Оробейко, Петр Оробейко, Яков Шабала, Андрей Жучик (тесть), Иван Войтюк и другие. Иван Войтюк одолжил мне без всяких гарантий 120 рублей на поездку в Америку.

Бедная моя мама, какая же хорошая она была, никогда не слышал от нее ругательств, прокленов, ссор с соседями; всегда она была тиха, спокойна, безропотно несла свою тяжкую долю, казалась чем-то придавлена, принижена; часто, спрятавшись от посторонних взоров, плакала. Вечная память Тебе, Дорогая Мама!

19.06.1964 г. Брест».

Дополню этот рассказ сведениями об одном из упомянутых здесь людей.

ГЕРМАНОВИЧ Марк Иванович (1885 Брестский уезд, Турнянская вол., д. Хмелево – 1963) – учитель Брест-Шпановичской церковно-приходской школы (…1913). Участник ПМВ, санитар 152-го пехотного Владикавказского полка, был в плену во Франкфурте-на-Одере. В межвоенные годы проживал: ул. Ягеллонская, 89. Похоронен на Тришинском кладбище в Бресте. Его сын Германович Григорий Маркович (1909 Брест-Литовск – ?), выпускник Варшавского университета, сразу после освобождения наших территорий от немецко-фашистской оккупации некоторое время работал директором Брестского педагогического училища. Но поскольку в период войны оставался на оккупированной территории, то вскоре был арестован и осужден 3.10.1945 особым совещанием при НКВД как “пособник немецких оккупационных властей” на 9 месяцев ИТЛ. Освобожден 12.10.1945. Дальнейшая судьба неизвестна.

Что ж, пойдем далее по этапам судьбы батюшки Зосимы Никитюка.

Итак, как уже упомянуто выше, в 1909 году, обладая прекрасным голосом и слухом, он окончил псаломщические церковно-певческие курсы в Гродно, о чем было сообщено в «Гродненских епархиальных ведомостях» за декабрь того года.

О двух первых его сокурсниках не имею сведений, а вот Феодор Данилюк (1887-1960) стал в дальнейшем известной персоной в церковных кругах. После Второй мировой войны он оказался в эмиграции, с 1950 жил в США, основал и вплоть до своей смерти служил настоятелем прихода святого Кирилла Туровского в Бруклине.

В Свято-Успенской церкви старинного села Речица Пружанского уезда молодой певучий псаломщик Зосима попал в добрые руки. Настоятелем здесь служил о. Фома Балабушевич. В 1887 г. он окончил Литовскую Духовную Семинарию в одном выпуске с Константином Зноско и Сергием Товаровым, в будущем брестскими настоятелями, а в 1888 году сменил умершего о. Юлиана Осташевского, построившего этот новый каменный храм в 1873 году и окормлявшего в Речице паству без малого 40 лет.

Вскоре Зосима обзавелся семейной половинкой. Неподалеку в селе Хмелево присмотрел себе невесту-красавушку — Анну, дочь землероба Андрея Жучика. Через некоторое время там, в Хмелеве, в Спасо-Преображенской церкви на холме среди сосен, 11 июня 1911 г. повенчал молодых (ему 20, ей 18) отягченный годами священник о. Михаил Кульчицкий в сослужении псаломщика Ивана Корытко. А одним из поручителей на венчании со стороны жениха был всё тот же шпановичский учитель и старший друг Марк Германович.

Первым из детей не замедлил явиться на свет Божий 23 марта 1912 года сын Павлик, окрестил его о. Фома Балабушевич, восприемниками были его дочь Людмила и псаломщик Чемерской церкви Емилиан Харук. 22 февраля 1914-го родилась дочь Елена. А затем вскоре грянула война с германцем, прервавшая мирную идиллию. Семья отправилась в эвакуацию в Россию. Вот фото Зосимы Никитюка 1915 года:

Отбывая воинскую повинность, в 1917 г. он окончил фельдшерскую школу, работал в санитарных учреждениях Нижнего Новгорода и Елисаветграда. Вот оценка его службы той поры:

В 1918 он окончил педагогические курсы в г. Елисаветграде и выдержал испытание на звание учителя народных школ, далее там же некоторое время работал в школах. (Елисаветград — Кировоград, ныне Кропивницкий).

Зосима Никитюк, фото 1918 г.

В ноябре 1921 Зосима Никитюк с семьею вернулся в родной край, в Речицу, на место псаломщика. Было это уже «при Польше». Не знаю, прибыл ли туда из военных скитаний о. Фома Балабушевич, который в 1917 служил при военно-санитарном поезде 28-го тылового эвакуационного пункта, а затем был возвращен в Гродненскую епархию. Времена были сложные, все приходилось начинать заново, отстраивая и возрождая приходы из пепла и запустения. Однако, известно, что в 1924 г. в Речицу перевели из Мыщиц настоятелем о. Георгия Бондарука, при нем Зосима служил какое-то время, перед тем как в 1925-м был определен псаломщиком в Каменицу-Жировецкую, близ Бреста, где служил до 1927 г.

А далее был довольно длительный и благотворный — с 1927 по 1935 г. период его служания псаломщиком, затем дьяконом Страдечской церкви Брестского повета, носившей имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На фото сей храм в 1918 году, сгоревший в первые дни Великой Отечественной.

Аккурат перед прибытием сюда Зосимы, отбыл на служение в Пружаны священник о. Феодор Дмитриюк, в будущем архиепископ Горьковский и Арзамасский Флавиан. А еще ранее с 1907 по 1913 здесь был настоятелем представитель известного рода священников о. Петр Котович, чья дочь Клавдия, учительница в Страдечах, стала женой брестского диакона Николая Пискановского, в последующем протоиерея-священномученика.

К этому периоду относится семейная фотография, на которой запечатлены Никитюки Зосима Иванович, Анна Андреевна, сын Павел и дочь Елена.

Павел и Елена учились в Русской гимназии в Бресте-над-Бугом, а вот их фотография на летнем отдыхе в Страдече в 1932 г.

В мае 1935 г. Зосима Никитюк выдержал священнический экзамен при Полесской Духовной Консистории и был рукоположен во иерея с назначением настоятелем Збуражской церкви.

Дети окончили Русскую гимназию и вышли в самостоятельную жизнь. Сын Павел, пройдя соответствующее духовное обучение, был рукоположен в сан иерея, а далее долгие годы служил в приходах Польши.

о. Павел Никитюк, сын Зосимы Ивановича

Дочь Елена 19 сентября 1937 г. вышла замуж за Антония Былевца, также окончившего Русскую гимназию двумя годами раньше ее, с 1933 псаломщика в Черской церкви Брестского повета, позднее священника. Но о них у нас будет отдельная история…

Елена Никитюк в доме отца

В Збураже Зосима Иванович встретил вторую в своей жизни войну — Великую Отечественную. Здесь он служил до октября 1943 г, Той осенью возле деревни разгорелся бой между партизанами и оккупантами. Во время боя Збуражская церковь подверглась сильному обстрелу со стороны фашистов, в результате была полностью разрушена. Сгорела и деревня. Были расстреляны 24 местных жителя…

В те дни окончила свои земные дни и супруга Зосимы Ивановича — Анна Андреевна. Это было жестоким ударом судьбы для сельского священника, потерявшего и намоленный храм, и любимую спутницу жизни. С этим неизбывным горем на душе и понес он дальше свой крест — в новый назначенный для него приход, в с. Николаево Каменецкого района, где обосновался уже до конца земного пути, в тяготах нового богоборческого времени и в радостях пастырского служения.

о. Зосима Никитюк в 40-е гг.

Церковь св. Параскевы Пятницы в селе Николаево

Церковное начальство не раз отмечало его заслуженными наградами, вот одна из них:

В 1953 г. он был награжден саном протоиерея.

Умер о. Зосима 26 января 1966 г., оставив по себе в среде и прихожан, и священства самую добрую память. А наилучшим продолжением батюшки стала его внучка, дочь Антония и Елены Былевец — Ираида Иванченкова, многолетний регент замечательного хора Свято-Николаевской (Братской) церкви в Бресте. Но, как я уже сказал, об этой семье будет отдельный рассказ…

Ираида Антоновна Иванченкова

Душевно благодарю брестчанина Анатолия Егоровича Иванченкова (он на фото ниже), верного хранителя памяти семей Никитюков и Былевцов, за предоставленные фотографии и документы.