О фильме «Чебурашка» и некоторых его создателях

22.01.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ

С утра прочел в ФБ «воскресное» стихотворение замечательной Ларисы Миллер — и восхитился его глубинной сутью:

Я возьму на себя все болезни на свете,

Лишь бы ты не хворал и не куксились дети.

Ближний круг — он и есть моё главное «я»,

И основа, и суть, и планида моя,

И тепло, и уют драгоценного крова.

И его потерять я совсем не готова.

… А затем всем наличествующим в Бресте семейством отправились мы в кинотеатр «Беларусь» смотреть фильм «Чебурашка», уже за январь ставший чемпионом российского кинопроката за всю его историю. Ранее прочитанное стихотворение Ларисы Миллер стало для меня своего рода объяснением происходившему на экране. А реакция зала — и детей, и взрослых — лучшей оценкой фильму.

Вывод показанного на экране простой и очевидный: вначале научись беречь свою семью и ближних, сохрани человечность, а там уже и за спасение человечества берись…

У этой версии давнего нашего знакомца «Чебурашки» уже объявились сердитые элитарные критики, находящие в фильме художественные и технические огрехи, — ну и ладно. Пускай идут на «Аватара».

В нынешнем «Чебурашке» есть некоторые белорусские забавные аллюзии, что объясняется, я полагаю, составом создателей фильма. Среди его генеральных продюсеров:

уроженец Бреста Алексей Троцюк, закончивший здесь БИСИ (ныне БрГТУ), выступавший за команду КВН БГУ, затем уверенно вошедший в состав «высшей лиги» теле- и кинопродюсерства;

служивший армейским капитаном в нашем городе Вячеслав Муругов, в начале 90-х также кавээнщик БГУ, не раз бывавший у нас в «Брестском курьере», а теперь один из ведущих российских медиамагнатов. Кстати, и сценаристы «Чебурашки» родом из Беларуси: Виталий Шляппо из Витебска, Вячеслав Зуб из Гомеля.

Думаю, кассовый успех фильма обрекает его создателей на серийное продолжение…