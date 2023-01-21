Пусть несут нас волны вальса! На Рождественском балу в школе №35 танцевали все

21.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Впервые в стенах брестской школы с классами военно-патриотического воспитания 20 января состоялся Рождественский бал всех семи специальных классов – от пятого до одиннадцатого. Танцевали и наставники, и гости, а вот их отзывы: бал прекрасен, пусть он повторяется каждый год и вовлекает в себя широкий круг школьников.

Итак, проект бала носился в воздухе, ведь, будучи в историческом плане наследниками военно-патриотических традиций, воспитанники таких классов должны не только ранжир держать и петь строевые песни, но и танцевать, как умели это делать воспитанники почитай всех военных школ и училищ, а далее офицеры разных родов войск.

Именно они, даже будучи заняты службой, непременно участвовали в балах, где не только на музыкальных волнах танцевали, светски общались – социализировались, как сказали бы теперь, но и влюблялись, и партии девицам составляли на всю жизнь – судя по классической литературе.

Артподготовкой к брестскому школьному балу стали выступления школьной танцевальной группы с бальным вальсом во время «Январских музыкальных вечеров» в театре и на открытии фестиваля Рождественских колядок «Ночь тиха» в зале Воскресной школы собора Воскресения Христова.

Бал открыл и вел заместитель директора по воспитательной работе сш № 35 Сергей Юрьевич Стрижевич. К балу хореограф школы Лариса Григорьевна Зданевич разучила с ребятами различные бальные танцы, каждый класс выбрал себе еще и фирменный танец – кадриль, мазурку, рэгтайм и другие, о которых рассказал перед своим выходом на паркет. Поразили младшие классы – они дали бой старшим!

Танцевали не только свои, но выступили и приглашенные коллективы.

А вот вальсировали все – и учащиеся, и наставники, и это была самая высокая бальная волна. Пусть она возвратится не раз в этот зал.