Кто пишет портрет Бреста? Суриков не смог бы… Джавадян может?..

28.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Какие художники работают на имидж Бреста?

Итак, не так давно я прочитала, что у нас есть один художник, который рисует Брест и о котором знает журналист Валентина Козлович, – такой вывод можно сделать из ее статьи «Художник, что рисует Брест» в республиканской «Народной газете» (21 октября 2022 года). В подзаголовке статьи конкретизируется, что это художник Тигран Джавадян, который пишет Брест с высоты птичьего полета.

Технологически в наше время писать панорамные работы помогают фотографии с дронов, – рассказывает автор. И вот уже три года, как Тигран «раскрашивает» эти панорамные снимки с дронов и очень удачно продает.

Раньше, сообщается в статье, только живописец Анастасия Фетисова писала панорамные полотна исторического Бреста, которые демонстрируются в Художественном музее, что в Брестской крепости.

Тут я удивилась, поскольку в 2019 году и позже была на презентации новых Настиных полотен с панорамами современного Бреста с высоты птичьего полета – они очень симпатично закольцованы полетом лебедей.

И я позвонила художнице. Она также удивилась и уточнила:

– Не далее как в 2019 году в честь Тысячелетия Бреста в Музее обороны Брестской крепости была презентация двух моих картин с панорамой современного Бреста, городские власти закупили одну из панорамных картин. Другую панораму приобрел областной краеведческий музей. Эти полотна-панорамы выставлялись на моей персональной выставке и в зале ООКЦ на Советской…

Анастасия Ивановна прочитала статью с откровениями Тиграна Джавадяна, цитирую одно из них;

«Если бы картину с высоты птичьего полета предложили написать Сурикову, Репину, к примеру, он не смог бы этого сделать. Почему? Технологии того времени не позволяли. Современный потенциал совсем другой. Я использую фотографии. Съемку производит приятель Алексей. А также наш известный брестчанин Василий Пошелюк – Васька-пилот».

По прочтении художница призналась, что писать город и снизу, и сверху сложно не потому, что не было раньше фотографий с дронов, а потому что это очень индивидуальный художественный процесс:

– Никакая техника не может сделать то, что может создать в своем мозгу художник и передать это на холсте при помощи кисти – это и называется искусство.

А я в дополнение к Анастасии Фетисовой хочу перечислить несколько замечательных брестских художников, членов СХ Беларуси, которые в разные времена и без дронов высокохудожественно писали Брест масштабно и камерно, запечатлев для потомков образы любимого города.

Это Николай Чурабо, чьи полотна с городскими пейзажами с 1946 года и далее написаны в том числе и с высоты птичьего полета – виды из окон мастерской, пленэрные пейзажи из Брестской крепости, панорамы строящегося Бреста. Эти высокохудожественные работы были изданы к 100-летию Мастера скромным набором открыточек малым тиражом. А издай их достойно, с высокой полиграфией, городские власти могли бы и сейчас (через сувенирную сеть) популяризировать Брест, а заодно просвещать жителей и гостей города, прививать хороший вкус.

Н.Чурабо. Вид из окна мастерской

Давайте также отдадим дань уважения писавшему уникальные брестские дворики и их жителей, погибших в гетто, – Леонтию Довбушу.

Леонтий Довбуш. Солнечный апрель

Как прекрасны городские пейзажи наших современников – профессиональных художников Леонида Ротько, Николая Гурщенкова (кстати, он не так давно на коллективной выставке удивил панорамным полотном города), Игоря Романчука, Татьяны Потворовой, Марины Марчук, Ольги Данилюк – простите меня, что не всех смогу назвать.

Кроме того, нынешние брестские мастера фото создают настоящие шедевры городских пейзажей, включая и снимки с дронов, которые самодостаточны и не требуют «перерисовки».

Фото: Васька-пилот

Я радуюсь и за всех тех любителей кисти и карандаша, кто пишет пейзажи родного города, это обогащает их души, радует друзей и близких.

У нас в городе много самодеятельных изостудий, взрослых и детских, клубов по интересам, любительских объединений тех, кто реализует себя в творчестве. Они выставляют свои картины, поделки, вышивки на коллективных выставках или городских ярмарках и праздниках, проводят встречи и шоу. Но более всех, вместе взятых, выставляются участники клуба «Наследие».

Как написано в статье Валентины Козлович

«По его (Тиграна) мнению, работа в связке с городскими властями открывает членам клуба многие двери».

Речь идет о клубе народного творчества «Наследие» брестского городского Центра творчества и еще двух неназванных объединениях, которые возглавляет Тигран Джавадян, как сказано в статье.

Почему же открывают двери не всем одинаково щедро?

Взглянем на истоки любительского творческого бума в Бресте. Несколькими годами ранее я была на выставках так называемых творческих работников (очень неопределенный статус, под который попадают почитай все жители республики, кто взялся за кисть, карандаш, перо, кто поет, пляшет, жонглирует, вяжет и т.д. – вся наша страна творческая).

Вначале, в 2018 году, их организация называлась «Межрайонное общественное объединение мастеров изобразительного искусства, художественных промыслов и ремесел» (один из его организаторов Тигран Джавадян).

Тогда, пять лет тому назад, я рассказала об инициативе местных любителей изобразительного искусства и народной культуры в материале на сайте «БК».

Они откликались на потребу дня: надо вам о малой родине, мы быстренько в разных ракурсах изобразим и покажем ее; надо вам об истории ко Дню независимости Польши, мы найдем и произведем портреты исторических деятелей.

Члены межрайонного объединения, куда вписалось и несколько профессиональных живописцев, жаждали продавать свою продукцию и мобильно показывать ее на всевозможных площадках.

Далее год за годом следя, как разрастаются развесистые экспозиции данного любительского объединения и в брестских выставочных залах, и в театре, и на уличных ярмарках и праздниках, и в фойе гостиниц, где эти экспозиции соединяют с шоу-презентациями, поняла, чего стоит подобный масскульт. Он просто замещает подлинное искусство, творцы которого отдают талант и силы художественности, а не продвижению своих работ.

Так, к примеру, в прошлом году выставка «Лучше Бреста нету места!» размахнулась на главный выставочный зал на Советской, а рядом на малой площадке «Скарбнiцы» втиснулась уникальная выставка выпускников замечательного художественного училища им. Глебова, которую привезли из Минска и презентовали сами глебовцы. Поскольку все рекламные силы звали на выставку в главном зале, на соседнюю пришли только некоторые профессионалы и знатоки.

А некоторые немногие, в том числе Николай Кузьмич и Лев Алимов, поехали в тот день на знатную выставку скульптуры Леонида Тарабуко, члена Союза художников Беларуси, в Художественный музей, что в Брестской крепости.

Я не против масскульта и даже рада, что народ творчески реализуется и веселится на местах. Но не всякое творчество есть искусство и достойно популяризации.

Однако с помощью властей самодеятельные живописцы участвуют в местных креативных проектах и даже выезжают далеко за пределы Бреста.

Это все хорошо, если не замещает подлинное искусство, если милые картинки-раскраски не выставляются под девизом – «Мы вам покажем культурный уровень Бреста!»

И показывают профанацию искусства, роняя имидж нашего города.

В статье Валентины Козлович как-то неприхотливо сообщается: «Тигран Джавадян состоит не только в Союзе художников». Каком союзе?

На мой запрос председатель Брестской организации СХ РБ Николай Кузьмич ответил:

«У нас в республике один Союз художников, и в нем не числится Тигран Джавадян».

Можно ли именовать некое объединение Союзом художников, а выставки участников этого объединения называть «Берасцейская палiтра», то есть, тем названием, что является многолетним брендом Брестского отделения СХ РБ?

Законно ли себя самозванно именовать деятелем искусства?

А ведь именно такой пассаж «Деятель Искусства» обозначен на блоге самодеятельного художника Тиграна Джавадяна, на страницах которого он не только публикует свои работы, панорамы, акварельные виды Бреста «на скорую руку», полотна-фэнтэзи и натюрморты а-ля фламандская живопись, иконопись и «датские» портреты классиков, пейзажи со львами, горными козлами, отклики на исторические события, – но и дает к ним еще и самопародийные пояснения, как и в беседе с Валентиной Козлович («Суриков не смог бы…»).

А вот другой вариант, как сам представляет себя и свою деятельность в рамках Белорусской ассоциации творческих людей Тигран Джавадян – руководитель проекта БОО Демографической безопасности (?).

«Организация и проведение Художественных мероприятий и выставок. Пишу картины разной сложности и жанров. Лауреат изобразительного искусства. Деятель искусств».

Хотелось бы услышать комментарии и оценку специалистов, искусствоведов, людей, причастных к профессиональному изобразительному искусству.

Для оптимистической коды этого материала сообщу следующее.

Рада была узнать от той же Насти Фетисовой, что вслед за самодеятельными художниками в Москве побывали с выставками профессиональные художники – члены Брестской организации СХ РБ.

Спасибо брестским властям и Россотрудничеству за этот шаг навстречу профессионалам и истинному искусству. И за даровитых детей спасибо, чьи работы попали в космос.

Возможно, и Брестскому отделению СХ РБ стоило бы проявлять определенную активность в деле продвижения своих профессиональных интересов – вот тут надо брать пример с предприимчивых и разворотливых импресарио масскульта, или – не знаю, как это явление назвать.