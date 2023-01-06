Повседневное чудо из фарфора на выставке в брестской «Спасенке»

06.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Эта чайная посуда, эти мелкие статуэтки были в 1960-1980-х годах на этажерках и в буфетах в каждом доме большой страны Советов – СССР. А с 5 января нынешнего года частные фарфоровые коллекции трех брестчан на пару месяцев стали экспозицией Музея спасенных художественных ценностей Бреста.

На презентации новой выставки старший научный сотрудник музея Алла Росинская рассказала, что выставка советского фарфора приурочена к 100-летию образования СССР, и это очень удачный проект по такой сложной исторической теме. Малые пластические формы отразили очень разные стороны советской действительности, идеологии и культуры, и отразили в теплом человеческом ключе, в эстетических категориях.

Впечатлили и факты истории развития фарфорового производства в Китае, которое много веков хранилось в тайне и пришло в Европу, в Саксонию, только в 1710 году. Хрупкое «белое золото» было доступно в основном богатым сословиям.

А вот в послереволюционной России советская фарфоровая скульптура и чайная посуда стали предметами масскульта, с интереснейшими авторскими росписями в авангардном стиле. Теперь это раритетные предметы музейных и других коллекций.

Много десятилетий советского периода народ пил чай из фарфоровых наборов от десятков заводов-производителей. К настоящему времени их в России осталось только три.

И в Беларуси действует один Добрушский фарфоровый завод.

Как оказалось, собиранием предметов из фарфора в Бресте увлекаются многие. Известно как минимум о 40 коллекционерах. Изделия из своих коллекций на выставке представили трое из них — Евгений Сказин, Татьяна Сафронова и Алена Феофанова.

Благодаря увлеченности брестских коллекционеров и их насыщенным собраниям на выставке советского фарфора в Музее спасенных ценностей представлена чайная посуда и малая пластика разных заводов. Тематические витрины разносторонне отразили идеологические пионерско-комсомольские мотивы, и национальные сюжеты и героев, и животный мир, и мировую культуру, и спорт, и новогоднюю тематику.

Замечательно рифмовались с артефактами выставки живописные полотна Николая Чурабо — цветы и чайная посуда, а также натюрморты Нилы Горчанюк, акварели Ольги Данилюк.

Тепло фарфоровых скульптурок и чайной посуды передалось посетителям выставки и позвало их к домашним чаепитиям в новогодние вечера накануне Рождества. Вот такое послевкусие от новой выставки в «Спасенке».