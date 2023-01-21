Художник Иван Рудчик творил под Рождественской звездой

21.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Художественном музее, что в Брестской крепости, 20 января собрались поклонники живописи, товарищи по брестскому цеху изобразительного искусства, чтобы отметить 115-летие Ивана Демьяновича Рудчика, одного из тех, кто стоял у истоков Брестской организации Союза художников Беларуси. День его рождения – 7 января (по ст.ст.), и отсвет Рождества осеняет особу художника.

Он родился в том сельском крае, что был единым в своей народной культуре и традициях – Подлясье, Полесье, и впитал неповторимую его красоту и колорит. Сельский пастушок проявил великую тягу к прекрасному и в 23 года стал учеником Краковской школы изящных искусств. Проучился два года, на большее не стало грошей. Да и реальная жизнь требовала любой работы: пастуха, продавца, маляра, — для выживания в суровых условиях и войн, и межвоенного времени. Такова была школа будущего художника — плюс участие в большевистском подполье, польская тюрьма, оккупация, партизанское сопротивление.

После войны судьба привела былого партизана в Брест, где как раз шло становление местной организации художников на базе Дома народного творчества вокруг приглашенного из Пружан художника с профессиональным образованием Николая Чурабо. Он самоотверженно собирал вокруг себя таланты, вел их дальнейшее образование, приглашал на первые выставки.

Удивительно, как возросла послевоенная когорта художников, какими деятелями искусств, профессионалами, мастерами, наставниками стали они на многие десятилетия!

Среди них Иван Рудчик, который стоял у истоков Брестской организации художников, в 1949 году стал членом Союза художников СССР.

Творческое горение, рост, самоотдача – это естественно, но главным его стержнем была вера в добро, в истину, в подлинные духовные ценности – так для себя я бы определила вектор движения художника.

Мне довелось встречаться с Иваном Демьяновичем не только на выставках, но и в домашних условиях, непростых и нелегких, и в них художник, немногословный и сдержанный, напоминал мне отца из шекспировской трагедии «Король Лир». Не по величию сана, а по величию духа.

Эта сдержанность чувств и красок присутствует в ландшафтах и портретах Ивана Рудчика, в тематических полотнах, которые действительно выразительны внутренним горением, искренностью.

Природа — тот храм для художника, который не лицемерит, не предаст, наполнит красотой и смыслом.

Директор филиала БрОКМ Юрий Хведынич открыл вернисаж мемориальной выставки, на котором так к месту звучала живая музыка от учащихся Брестского музколледжа и ДМШ (добавлю от себя, что если бы горожане знали больше о программе этого события, сюда, несмотря на трудности, добралось бы больше посетителей). Об органичном сочетании художественного дара и человечности в лице уважаемого Мастера говорили его коллеги Николай Кузьмич и Анастасия Фетисова.

На авторской юбилейной выставке в Художественном музее присутствовала внучка Ивана Рудчика Светлана Романюк с мужем и сыном Сашей – правнуком художника, а есть еще и правнучка Екатерина.

Всех тронули ее воспоминания о деде, о его корнях и малой родине.

Говорили и о том, что далее будет посещение с венком захоронения художника.

Память, как и любовь, не устает…