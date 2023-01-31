Труды и дни Юлии Павловны Бухтеевой. Ее сердцу не хочется покоя и в 90 лет

31.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Для широкого круга коллег-медиков она – авторитетный специалист, ответственный работник, порядочный человек. Для большого отряда друзей и родных Юлия – самый верный, надежный, отзывчивый друг, интересный собеседник с широким кругозором, высоким культурным уровнем, глубоким пониманием истории, свидетелем многих событий которой ей выпало быть.

Рожденная в Сталинграде

Летом 1941-го Юле было 8 лет. Жила она в большом городе Сталинграде, с мамой и папой, который построил кирпичный дом. Она так хотела учиться – ведь мама была учителем начальных классов, привила дочке интерес к знаниям. Но в школу Юля не пошла – грянула война.

За тяжелым 41-м пришел страшный 42-й, когда фронт все ближе подступал к Волге, к Сталинграду. Юля помнит, как однажды днем на город налетела тысяча фашистских самолетов – и день стал темным, как ночь. Бомбежки заставили в прямом смысле жить в бомбоубежищах, детей уж точно не выпускали оттуда. Главнокомандующий товарищ Сталин, дабы не сеять паники, приказал не эвакуировать мирное население из города, названного в его честь.

Взрослым приходилось думать о пропитании, в основном, женщинам. Юлина бабушка перебегала улицу и была ранена. Вот почему ее невестка с двумя детьми осталась с ней в городе, когда немцы дошли до Волги и стали вывозить местных жителей – то ли в концлагерь, то ли еще куда. Юлю с мамой тоже вывозили, но охраны было мало, и они сбежали. Осели на станции Чернышково, зимовали в холоде и голоде.

Там после Сталинградской битвы, повернувшей врага вспять, нашел жену с двумя дочерьми солдат Павел Бухтеев, который был связан с аэродромным обслуживанием лётных частей. Позднее, когда его часть стояла в Польше, в Познани, именно там механик Бухтеев готовил самолеты, летавшие бомбить Берлин.

Школьные годы чудесные

А семью в 1944-м, после освобождения Беларуси, Бухтеев перевёз в Брест. Кстати, в мирное время отец Павел Лукич стал работать в Брестской типографии, был заслуженно уважаем и в коллективе, и журналистами. Тут в 1945-ом родился брат Борис. Тут мама стала учительствовать, а дочка пошла в школу – сразу в третий класс. До пятого класса девочки учились вместе с мальчиками, а вот с 46-го года – уже раздельно.

В Юлином классе женской школы №2 было 19 девчонок, и все они после окончания учебы поступили в вузы по всему Советскому Союзу.

Но об этом позже. А в школьное время ученицы не только «грызли» предметы, но и успевали многое. В женской школе по ул. Ленина, бывшей польской, был лучший в городе паркетный зал, и по субботам в нем устраивали танцы – не только для своих учениц, но и приглашенных кавалеров из мужской школы №3 (по ул. Маяковского). Девчонки дружили с этими ребятами, и принципиально не ходили на «танцпляц» в городском парке. А вот на каток в парк ходили, и на лыжные прогулки. Зимы тогда были холодные, снежные. Каток заливали и на стадионе «Динамо». Вот там приобщались к спорту девчонки-конькобежки, которым выдавали на стадионе коньки-ножи.

Начало 50-х. Юные конькобежки с Николаем Дранько. Юлия крайняя справа.

Кучковались вокруг тренера Николая Дранько и зимой, и летом – во дворе его дома или в самом доме. А летом переключались на велоспорт, правда, ездили уже на собственных велосипедах, чаще всего немецких, трофейных. Юля помнит своего железного коня марки Diamant и то, как на первомайских демонстрациях завершала шествие велокоманда во главе с тренером Дранько.

В женской школе устраивали спектакли, занимались художественной самодеятельностью, особенно танцами – поскольку был в школьной программе бальный курс. А потому блистали на городских смотрах, что проходили в железнодорожном техникуме.

На летних каникулах центром жизни был Мухавец, пропадали на нем целыми днями. Были, конечно, и работы по дому, заготовка дров для печей, а вот огородов у горожан, живущих в центре, не было, или родители сами где-то выращивали бульбу.

Чтение оставалось главным в жизни Юли и зимой, и летом — во все годы жизни. До сих пор «болеет» чтением, предпочитая книгу, а не экран. Постепенно в круг чтения вошла историческая литература — о той же войне, о Сталинградской битве, которая обожгла детство.

Кстати, уже будучи студенткой, Юля ездила на родину в Волгоград – и не ощутила привязанности: не прошел детский страх. Да и российская родня, жившая в 60-х весьма бедно, косо глядела на «богатых» жителей Беларуси, где уровень жизни был повыше.

За образованием – во Львов

Кто-то из старших выпускниц школы поступил в мединститут во Львове, и устная реклама позвала в дорогу сразу четырех подружек-одноклассниц выпуска 1952 года. Трое поступили на фармацию. Юля – на лечебный факультет.

После мединститута Юлия Бухтеева получила направление в сельскую больницу в Домачево Брестского района. Это было небольшое деревянное здание, но в нем работали прекрасные врачи. Они остались друзьями на всю жизнь. После трех лет работы педиатром в районе в Юлиной судьбе случилось «прямое попадание» в Брестский госпиталь – на 30 лет. В нем, конечно, присутствовала армейская дисциплина, строгое начальство в погонах. Большинство военврачей заканчивали Медицинскую академию им.Кирова в Ленинграде, они были не только профессионалами, но и интеллигентами, интереснейшими личностями. Юлии Павловне пришлось тоже поучиться в Медакадемии в Ленинграде – на терапевта, потом – на функционального диагноста.

Госпиталь пользовался большим авторитетом в Бресте, там все начальство города лечилось – помимо основного военного контингента.

После расформирования госпиталя в городе осталось негласное братство его медиков.

Далее врач Бухтеева стала работать по своему профилю в одной из брестских поликлиник, и была счастлива, что попала в дружный здоровый коллектив. Это помогало отдаваться работе, чувствовать себя востребованной.

Личные заповеди

По глубокому убеждению Юлии Павловны, врачующий сам должен быть здоров – и в физическом, и в нравственном отношении. На собственном опыте познала, что когда много сил отдаешь работе – некогда конфликтовать, и сработаться можно. Ее первая заповедь: хочешь быть здоровым – будь! Работая в лечебной системе, она сама ни разу не попросила путевки в санаторий. С юности ездила с друзьями в горы, дважды была в Красной поляне в Сочи – теперь уже точно недоступной. География ее путешествий всегда была обширной – до Амура, озера Иссык-Куль, а также Москва, Львов, Питер…

Отдых – это встречи с одноклассниками, нередко с ребятами, с которыми танцевали в ученические годы на паркете, и с однокурсниками во Львове, и с коллегами разных периодов жизни. Отдых – это и любимые родственники, с которыми живет Юлия Павловна; это книги и компьютер, увлечение историей.

Третья личная заповедь: относись к другим так, как хотела бы, чтобы относились к тебе.

Вот такие «ключи от счастья женского» в руках нашей прекрасной современницы, которой мы желаем многие лета.