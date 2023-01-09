«Ночь тиха» на Рождество в фестивальном формате брестского храма Воскресения Христова

В Бресте, в актовом зале Церковного дома собора Воскресения Христова, 8 января прошел второй фестиваль рождественских колядок «Ночь тиха».

09.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

На фестиваль собралось так много слушателей – и прихожан собора, и заинтересованных в прекрасных песнопениях горожан, что зал и сидел в занятых ими креслах, и стоял в проходах у стен, но, как говорится, в тесноте – не в обиде.

Жаль, мне не удалось увидеть торжественное начало фестиваля, когда под оркестровые аккорды вальса бальные пары юных учащихся в мундирах и их очаровательных визави задали тон празднику – это вышел на подиум танцевальный ансамбль старшеклассников сш №35 (руководитель Лариса Зданевич).

Затем полились звуки известной колядки «Ночь тиха», давшей название фестивалю:

«Ночь тиха, ночь свята,

В небе свет, красота…»

Организатор фестиваля регент Лия Крац живым словом вела программу и представляла ее участников.

Образцовый хоровой коллектив «Пралескi» Детской музыкальной школы искусств №2 (худ. руководитель Наталия Егорова, концертмейстер Тамара Жегулина) проникновенно исполнил классические композиции и лирические песни. Пели то старшим составом, то младшим, а особенно выразительно в объединенном составе. «Что такое детский хор?» – эта многоголосая композиция донесла до слушателей именно стройную мощь хорового коллектива, под руководством дирижера объединенного любовью к музыке.

Песня «Вот наконец-то опять к нам пришло Рождество…» с включенными фонариками и мерцающей новогодней елкой создала волшебное настроение в зале.

Когда на сцену вышел Большой хор собора Воскресения Христова под управлением регента Лии Крац и полились любимые народом колядки, хотелось слушать и слушать, даже показалось слишком ранним окончание концерта. Замечательно солировала верная хористка Ксения Савина.

Замечателоьным открытием фестиваля стала колядка «Спи, Исусе…» в дебютном исполнении о. Димитрия Козловского.

И, разумеется, финальное песнопение «Ночь тиха» вывело на сцену всех участников фестиваля, которые к этому времени стали единым хором.

Их поблагодарил настоятель собора Воскресения Христова о. Владимир Корнелюк и поздравил всех всех присутствующих с Рождеством Христовым.

Такие местные фестивали при нынешних ограничениях в международных поездках и культурном сотрудничестве особенно дороги в наших палестинах, потому что объединяют людей в Святые вечера и дарят духовную радость общения с прекрасным, позволяют открыть и показать свои таланты и детям, и взрослым, исполняя завет «Пойте Господу нашему, пойте» .