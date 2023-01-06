Рождественское послание архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

06.01.2023

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Сегодня мы радуемся, вспоминая о том, как Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины (Ин. 1, 14). Отныне Царство Божие, начинающееся внутри нас (Лк. 17, 21) уже здесь, в земной жизни, может быть в полноте раскрыто каждому кающемуся грешнику.

Сего ради Бог на землю сниде, да нас на Небеса возведет. В этих словах церковной песни указана цель, для которой Бог Слово пришел во Плоти на землю, – чтобы созданного для Неба, но падшего и умерщвленного грехом, порабощенного земными страстями человека снова возвести на Небо. Но лишь при том справедливом условии, что человек, осознав свое заблуждение и гибельность избранного пути, всем сердцем обратится к Богу. «Посмотрите со вниманием на жизнь современного человека, – говорит святой Иоанн Кронштадтский. – Как она неестественна, безблагодатна и проводится не по-христиански. Между тем, Бог сошел на землю, чтобы человека возвести на Небо».

Человеческому разуму невозможно понять тайну боговоплощения, невозможно понять, как Бог может родиться подобно человеку, как Бог может принять на Себя человеческое естество. Но если эта тайна не может быть понята рассудком, то она может быть усвоена нашим верующим сердцем, которому ведомо, что такое любовь и на что она способна.

«Общим праздником всех созданий» называл день Рождества Христова святитель Василий Великий. Сойдя на землю, став Человеком, Сын Божий даровал людям возможность богообщения и богоуподобления. Отныне «ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не может отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8, 38-39).

Но и от нас требуется ответ, достойный Божественной любви. Это —наша любовь, любовь деятельная, жертвенная, любовь, которая не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла (1 Кор. 13,4). Лишь в этом случае весть о Родившемся ныне Богомладенце Христе станет реальностью нашей жизни, станет светом, теплом и нашей личной радостью.

Вечная жизнь – вот та цель, к которой должны стремиться христиане, устраивая свою земную жизнь по уже новым, евангельским принципам, которые возлагают на нас великую ответственность: быть солью земли и светом миру, быть чистыми сердцем, алчущими и жаждущими правды, любить врагов; быть миротворцами, молиться за обижающих (Мф. 5).

Мир прежде всего зарождается в человеческой душе, которая должна научиться слышать зов своего Творца Примирителя через совесть и закон евангельский. Когда же наш внутренний человек твердо станет на сторону добрых желаний, чувств, мыслей и поступков, тогда придет и душевный мир.

А мир в душе несёт и целительный мир и в наши христианские семьи, и в общество в целом. Христос Своим присутствием на браке в Кане Галилейской освятил человеческую семью и учением Своим подтвердил слова праотца Адама о необходимости единства и верности мужа и жены (Мф. 19, 5-6), в союзе которых апостол Павел учит видеть образ великой тайны, тайны отношений Христа и Церкви (Еф. 5, 22-27).

Мир и здравые нравы всех членов семьи будут нести благополучие своим народам, давая им основание для жизни в прочном союзе мира по образу сплоченной семьи, чего нам сегодня так не хватает.

Поздравляя вас, дорогие отцы, братья и сестры, с великим праздником Рождества Христова, я искренне желаю каждому из вас вновь пережить радость примирения с Богом, и в Боге друг с другом. Пусть сознание великой благочестия тайны (1 Тим. 3,16), совершившейся в Боговоплощении ради спасения всей вселенной, побудит нас проявлять в своей жизни как можно больше любви к человеку не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3,18).

С благодарением Богу вступим, возлюбленные, в грядущее Новолетие, ибо для нас нет большего блага, чем жизнь, дарованная нам Творцом. Ему и посвятим её, отдав все силы благовествованию мира, любви и спасения в Господе нашем Иисусе Христе.

Немеркнущий свет Вифлеемской звезды да сопутствует всем нам в жизненных обстоятельствах, а светлая радость Христова Рождества войдет в наши дома, в наши семьи и согреет наши сердца теплом Божественной любви.

С праздником Рождества Христова всех вас, дорогие отцы, братья и сестры!

Иоанн,

Архиепископ Брестский и Кобринский

Рождество Христово, 2022/2023 гг.

г. Брест