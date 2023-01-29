Священник Владимир Рункевич: путь через тернии трудных лет

29.01.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ. Фото из домашнего архива Н.В.Рункевича

С брестским старожилом Николаем Владимировичем Рункевичем сидим за его домашним столом, перебираем фотографии и документы рода. Мой собеседник бережно их сохраняет, дорожа семейной историей, при этом сам будучи ее соучастником и сберегая в памяти ее радостные и горестные страницы. На днях ему исполнилось 86 лет, но он духом бодр, охотно делится рассказом о своих предшественниках по фамильному древу.

По семейному преданию, его прадед Андрей Рункевич, награжденный орденом за участие в Крымской войне, был лесничим князя Радзивилла, затем псаломщиком. Его сын Александр Андреевич Рункевич (1859-1927), дед нашего Николая Владимировича, пошел также по линии церковного служения. Окончив Пинское духовное училище, он прошел путь от псаломщика до священника в ряде приходов Мозырского и Минского уездов. И даже удостоился звания личного почетного гражданина, что давалось за особые заслуги.

У него и его благоверной супруги Надежды Андреевны, урожденной Пархоменко (1867-1943), один за другим являлись на свет Божий дети: Мария р. 27 февраля 1892; Андрей р. 30 августа 1895; Николай р. 24 марта 1897; Владимир р. 18 января 1902; Валентина р. 1909; Григорий р. 25 января 1911.

Старший из сыновей, Андрей, как и отец, окончил Пинское духовное училище в 1912 г., при Польше, затем при Советах служил священником в храмах деревень Рясна, Молодово, Прилуки, Вистичи, Вежки – все на Брестчине. С женою Ольгой имел пять детей. Умер в 1954 году.

о. Андрей Рункевич

Отцом нашего Николая Владимировича был средний сын – Владимир Александрович Рункевич, о котором есть возможность рассказать более подробно, благодаря семейным документам и воспоминаниям. Он родился 19 января 1902 г. в селе Малый Малешев Гомельской губернии, на ту пору оно входило в Туровскую волость Мозырского уезда (теперь в Житковичском районе), было довольно населенное – за полтысячи жителей. Но уже в следующем году семейство перебралось в волостной центр, где Рункевич-старший стал псаломщиком Туровской Преображенской церкви.

В Турове Владимир ходил в двухклассное училище, а затем в 1922 г. окончил Несвижскую Русскую гимназию, по окончании которой в том же году поступил в Виленскую (ранее называлась Литовской) духовную семинарию. Это было очень непростое время для образовательных учреждений такого рода. При новой польской власти началась перекройка всей деятельности этого учебного заведения, обернувшаяся на некоторое время кризисом. Из семинарии ушло большинство видных преподавателей, накалялась атмосфера в студенческой среде. Но постепенно учебный процесс отладился и Владимир Рункевич в 1924 г. окончил семинарию с весьма высокими оценками.

На 1922-24 гг. отец Владимира Рункевича был священником церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Жуков Борок вблизи Столпцов и Мира. Эта церковь была построена канцлером ВКЛ Каролем Радзивиллом в начале XVIII века и уничтожена во второй половине ХХ в.

Церковь в д. Жуков Борок, фото межвоенных времен

Жуков Борок славен еще тем, что здесь жили и творили писатели, философы и этнографы разных времен Соломон Маймон (кстати, критик Канта), Владислав Сырокомля, Адам Плуг, Винцент Коротынский, Юзефа-Крыжановска-Кодисова. Владимир наверняка приезжал к отцу в это село в каникулярные периоды.

Владимир Рункевич, фото середины 20-х гг.

Нет достоверных сведений о служении Владимира Рункевича в первые годы сразу после окончания Духовной семинарии. Известно лишь, что в 1927 г. он жил в д. Молодово (ныне это в Ивановском р-не), где священником был его старший брат Андрей. Возможно, младший прислуживал при брате псаломщиком. Там пришла пора обзавестись семейной половинкой. Его избранницей стала Ксения Главинская, дочь владельца имения Лясковичи Кобринского уезда, потомственного почетного гражданина Дмитрия Иосифовича Главинского (1875-1935) и жены его Елизаветы Викторовны, ур. Мисюры. Д.И.Главинский, сын священника д. Вороцевичи Иосифа Главинского, известен как герой Русско-японской войны. С 11 ноября 1904 г. он командовал ротой моряков, проявил высокий героизм, смелость и находчивость в боях при 11-месячной осаде Порт-Артура. За проявленную отвагу был награжден Георгиевским крестом. После падения Порт-Артура, как и другие офицеры, отказался от предложения японцев выехать в Россию и отправился в плен вместе с матросами и солдатами, разделяя их долю.

Д.И.Главинский с одним из своих сыновей

Бракосочетание Владимира Рункевича и Ксении Главинской произошло в 1927 в церкви д. Лясковичи. Ему 25 лет, ей 21 год. Венчал молодых Евгений Миронович, священник местной церкви. Поручителями по женихе были Андрей Рункевич, священник с. Молодово, и помещик им. Гончары Аркадий Владимирович Рафалович; по невесте настоятель Бродницкой церкви Иаков Калинин и секретарь Полесской духовной консистории Сергей Виторский.

Сидят слева Ксения и Владимир.

Вскоре после венчания, 7 августа 1927 г. Владимир Рункевич был рукоположен во диакона, 15 августа 1927 – во пресвитера в Пинском Кафедральном Соборе архиепископом Полесским и Пинским Александром (Иноземцевым), вслед за этим назначен настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы д. Черняны Кобринского повета (ныне Малоритский р-н). До него здесь служили в предыдущие годы славные батюшки Доримедонт Хомюк (1913 – 1920), иеромонах Феофил (1920 – 1922), Стефан Гордовский (1922 – 1927). О. Владимир Рункевич здесь прослужит без малого два десятка лет.

о. Владимир Рункевич с прихожанами у церкви в Чернянах. 30-е гг. ХХ в.

С жителями д. Черняны, 30-е гг.

Здесь в Чернянах в 1930 г. в семье Рункевичей родилась дочь Маргарита, а в январе 1937-го явился на свет Божий сын Николай, с которого начался наш рассказ. На его детские годы легла темным мороком война. Память сохранила, как мальца переправляли из семьи в семью, от брата к брату, чтобы уберечь от бед немецких облав. На этом, уже послевоенном снимке, он заснят с сестрой Маргаритой, которая в 1947 г. стала женой о. Евгения Парфенюка. Справа — о. Андрей Рункевич.

С 1936 по 1944 г. о. Владимир Рункевич состоял в должности Благочинного Жабинковского, Брестского и Каменецкого благочиннических округов, в 1943 награжден саном протоиерея. В 1944 г. уже после освобождения Брестчины от оккупантов он был перемещен по прошению на должность настоятеля церкви Святителя Николая Чудотворца в д. Сехновичи Жабинковского района, в родные места Тадеуша Костюшко, а также знаменитых священников Железовских и Левицких. Здесь прошло его первое послевоенное десятилетие, тоже не простое по обстоятельствам служения.

В 1954 г. о. Владимир Рункевич был перемещен на должность настоятеля Св.-Николаевской (Братской) церкви г. Бреста. До него первым послевоеннным настоятелем храма был о. Михаил Тарима, в 1949-м по навету осужденный и отправленный в лагерь. После этого за короткий промежуток времени в Братском храме сменилось три настоятеля: протоиерей Георгий Ревинский, протоиерей Иоанн Давидович, протоиерей Макарий Сакович. Казалось, пришедший им на смену о. Владимир Рункевич утвердился надолго. Но тучи сгущались, усиливался крутой хрущевский накат на церкви, монастыри и духовные учебные заведения, к атаке на них был подключен весь пропагандистский аппарат. В одной из местных газет за 1961 год мне встретилась ужасная по стилистике статья «Плесень», где на о. Владимира Рункевича был обрушен ушат грязных сплетен, слухов и домыслов вплоть до сотрудничества с немецко-фашистскими захватчиками. Если б там содержалась хоть толика правды, он бы уже давно шел по этапам лагерей. После такой артподготовки Свято-Николаевская (Братская) церковь была в том же году закрыта «по требованию трудящихся», а ее настоятель перемещен на такую же должность в Брестский Свято-Симеоновский собор, где он прослужил до своей кончины, случившейся 4 марта 1969 г. В последний путь на Тришинское кладбище его провожала огромная масса людей, любивших своего пастыря.

Его сын — Николай Владимирович не пошел по духовной стезе, работал по гражданским специальностям в разных городах Союза. Но в нем, видимо, от отца, приметна основательная культура, благородная сохранность памяти. Дай Бог ему и далее сберегать этот отцовский свет на многие лета.