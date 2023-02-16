В кругу Высоцкого – в гостинице «Буг»

15.02.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

14 февраля в Бресте прошла мемориальная встреча, посвященная 85-летию выдающегося поэта и барда Владимира Высоцкого – в музее его имени, что размещается в гостинице «Буг» и где он не раз бывал.

Это уже вторая подобная встреча в музее нынешней зимой, а организаторами встреч стали ОО «Русское общество» и клуб «Светлояр».

На первой встрече в камерном музейном помещении звучало много стихов Высоцкого, которые читали учащиеся, а также несколько песен барда в исполнении брестских музыкантов – Тараса Юркевича и братьев Мониных. На встрече имели место и краткие воспоминания поэта и историка Николая Александрова о брестских корнях рода Высоцкого, о создании в 2015 году музея Высоцкого в Бресте и проведении тогда же Международного бард-фестиваля «Нейтральная полоса».

На встрече в музее 14 февраля гораздо подробнее и шире прозвучала тема воспоминаний об этих и других событиях, связанных с Высоцким и его брестскими корнями, по публикациям в газете «Брестский курьер» и в книге «Транзит через Буг», а также в издании 2020 года «Брест на перекрестках уникальных судеб».

Заинтересованные слушатели подавали реплики, задавали вопросы, а далее выступали со своими сообщениями. Так, целое вербальное эссе о жизни Владимира Высоцкого, с чтением его стихов, предложила участникам встречи Раиса Телякова, заслуженный учитель России.

Замечательные воспоминания о роли и влиянии музыки Высоцкого на молодежь оказались у руководителя клуба «Светлояр» Галины Шмелевой.

Свои раритетные книжные и скульптурные подарки брестскому музею сделал Анатолий Иванченков, член Попечительского совета общероссийского фонда «Возрождение Отечества».

Выступая с сообщением о Высоцком, соединила историю с современными реалиями Юлия Семенченко, директор Русского дома в Бресте, и также сделала музею в гостинице «Буг» весомые книжные подарки.

На завершении встречи обсуждалась давно выдвинутая в Бресте идея памятника поэту-барду, чей проект разработал скульптор Алексей Павлючук – кстати, автор памятника Тысячелетия Бреста.

И совсем в финале прозвучали стихи Николая Александрова «Памяти Высоцкого», написанные в 1980-х вскоре после ухода:

«Ему опять под свет прожекторов,

Где песня рвет голосовые связки…»

Спасибо за фоторепортаж с события члену Русского общества Виктору Шубину.