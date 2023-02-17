Вистычский философ в поиске человека. Новая выставка Александра Лазерко в Театре кукол Бреста

17.02.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

«Птичий двор» – такое название носит экспозиция деревянной скульптуры и графики Александра Лазерко в фойе гостеприимного Брестского театра кукол, вернисаж которой состоялся 16 февраля.

Художник и скульптор Александр Лазерко живет и работает в старинном местечке Вистычи под Брестом. Здесь у него и дом, семья, и мастерская, и детская изостудия «Колибри», и авторский музей, и скульптурные украшения местного агрогородка – от креста-оберега до яблока – символа здешних садов.

В Бресте и далеко от него проходят выставки работ оригинального художника-философа, как назвал его на вернисаже Валерий Мороз, давний почитатель творчества Александра Лазерко.

Скульптура «Философ», вид справа Скульптура «Философ» анфас Скульптура «Философ», вид слева

А я бы еще добавила к этой характеристике детскую открытость взгляда художника на мир, что, впрочем, органично сочетается с мудростью. Поиск человека днем с огнем или фонарем – эта диогеновская метафора воплощается у Александра в скульптурных образах на птичьем дворе, которые можно рассматривать долго и со всех сторон.

А еще деревянные герои скульптора перекликаются с куклами театра, его детской направленностью, что, впрочем, обогащает и зрелых зрителей.

Большой друг Александра Лазерко – председатель Брестской организации СХ РБ Николай Кузьмич увидел в его работах удивление, с грустинкой, и восторг художника перед тайной жизни и пожелал ему не терять этого чувства: – Восхищайся сам и восхищай других!

Культуролог Лариса Быцко, которая знает плеяду народных мастеров – резчиков по дереву, назвала их творчество, как и работы Лазерко, солью земли. О связях художника со структурами МЧС и участии в жюри детских просветительских конкурсов этого ведомства рассказал Александр Савчук. Александра Альбертовича поздравляли с новой выставкой его коллеги и друзья.

А затем сам художник провел экскурсию по «Птичьему двору», а еще приглашал приехать в Вистычи на мастер-класс, в свой музей, на «Посиделки у Лазерки».