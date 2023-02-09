И снова — о Тигране Джавадяне в продолжение возникшей дискуссии

09.02.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Не так давно на нашем сайте, а затем в Фейсбуке вызвала немалый резонанс следующая публикация:

Одной из первых откликнулась упомянутая в публикации автор статьи о Тигране Джавадяне Валентина Козлович, за что ей глубочайший искренний респект: «Признаюсь: лажово с этим Тиграном получилось. Тем более, что потом я сама уличила его в жестком плагиате. На выставке, которую он представил на площади во время открытия елки в Бресте, две картины были явно знакомы. Оказалось, зимний лес, выданный за Беловежскую пущу, стырен у Петера Мёнстеда, а елка с детьми — у российской художницы Елены Хмелевой. И да, в СХ Беларуси Тигран не состоит, это я тоже выяснила после публикации. Почему я дала слово Тиграну? Потому что он обласкан отделом культуры Брестского ГИК, и он везде, он публичный. Слабо было написать статью о его «творчестве» в БК раньше, без моей «помощи»? Многие художники, как потом выяснилось, знают цену этому человеку. НО НИКТО НИГДЕ ПУБЛИЧНО НЕ СКАЗАЛ НИ-ЧЕ-ГО ПРОТИВ ИЛИ ПО ДЕЛУ. Все молчат и позволяют безвкусице проникать в свою среду. А я посыпаю голову пеплом».

Конечно же, отозвался в комментариях на сайте и главный герой публикации Тигран Джавадян:

«Очень однобокая статья. Факты сильно искажены и не соответствуют действительности. Полное не понимание происходящих событий, организации и структуры общественных объединений. Нет диалога. Статья подобно брошенной женщины, месть которой не знает границы. Очень жаль, видеть как некоторые журналисты идут на поводу собственных амбиции и глупости. С другой стороны, спасибо, рассмешили, браво!»

Далее он включился в возникшую на Фейсбуке дискуссию, изложив свои версии и умозаключения, некоторые из них приведу по ходу предстоящего разговора.

Не думаю здесь в чем-то переубеждать или наставлять Тиграна Джавадяна. Просто хочу приблизиться к пониманию его как «деятеля культуры» (так он себя позиционирует в соцсетях). И начну с его Арт-Визитки, размещенной в интернете:

«Джавадян Тигран Ишханович. Родился 06 августа 1963 г. в г. Дарбас, Сисианский район, Армения. Творчеством занимался с раннего детства. 1978 г. Поступил и окончил Государственное художественное училище имени Азима-Азим Заде, специальность «Преподование черчения и рисования». 1984 г. Окончил Азербайджанский институт искусств им. М.А. Алиева (теперь Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), факультет изобразительного искусства. 1987 г.».

То есть, имеет человек солидное художественное образование, позволяющее двигаться и развиваться правильным путем. Не с улицы пришел в искусство, не из художественной самодеятельности.

Смотрим далее АртВизитку: “Назначен руководителем ИЗО кружка в школе № 162 г. Баку. 1988 г. Переехал в Беларусь, г. Брест из-за Карабахских событий. 2007 г. Заместитель председателя и один из учредителей «Брестской межрайонной общественной организации мастеров изобразительного искусства, художественных промыслов и ремесел». 2015 г. Педагог живописи, рисунка и портретного жанра в Учебном центре «Стахис». 2015 г. Педагог живописи в Учебном центре «Ямуна». 2019 г. Художественный директор Учреждения популизации народного творчества «Центр БелКультуры»…»

Оп! Здесь меня остановила не глупая опечатка составителя справки — «популизация», до сих пор не исправленная, а громкое название «Центр БелКультуры» с претензией на центровую роль во всей белорусской культуре (так это прочитывается, по моему разумению). И где он теперь, этот Центр? Был да сплыл вместе с «популизацией». Ныне Тигран Ишханович, приблизившись к 60-летию, которое отметит в грядущем августе, задействован в других глобальных проектах:

«Я руководитель Республиканского объединения БОО демографической безопасности, руководитель Клуба народного творчества «Наследие» государственного учреждения «Брестский Городской Центр Культуры» и член правления БООО Союз предпринимателей, работодателей и ремесленников, и до недавнего времени был одним из учредителей и Заместителем Председателя «Брестской межрайонной организации мастеров изобразительного искусства и ремесел»».

А вот как обозначен в Арт-Визитке спектр его деятельности в сфере искусства:

«Работает в областях станковой живописи, в жанре картины (в т.ч. многофигурной картины), портрета, иконы, натюрморта, городской архитектуры, пейзажа (в т.ч. морские и горные пейзажи), фантастики, анимации, акварели и графики. Всего за период творчества написано около трех тысяч произведений (выделено мною. — Н.А.), которые находятся в различных городах мира, в частных коллекциях, музеях, школах, предприятиях».

Из публикации в «Виртуальном Бресте» за 2019 год: «Я много картин написал — около трех с половиной тысяч — и они все проданы (это слова Т.Джавадяна)».

Из публикации в «Онлайн Брест» за 2020 год: «С 2000-х годов художником было создано около 2200 картин. Пишет портреты, городские пейзажи, картины жизни животных, сложные сюжетные картины, но любимой тематикой является архитектура, Беловежская пуща и иконы… Сегодня Тигран Джавадян является руководителем БОО Демографической безопасности «Ассоциации творческих людей». Это республиканская молодёжная организация с международными выходами, которая отвечает за организацию выставок и курирует белорусскую культуру (выделено мною. Н.А.)…»То есть не канул в нети «Центр БелКультуры», а переквалифицировался в куратора-управдома и спасителя нас, грешных, от демографической надвигающейся катастрофы.

По числу написанных картин можно подивиться потрясающей работоспособности Т.Джавадяна. Исходя из вышеназванной цифры — 2200 — нехитрый подсчет показывает, что в год создается примерно 100 картин. На производство каждой приходится 3-4 дня без отдыха и выходных. Вот как выразительно описан этот производственный процесс в сайте «Онлайн Брест» (11.02.2020):

«Если увидеть художника в процессе создания произведения искусства (а работы Тиграна Джавадяна иначе нельзя назвать), то можно подумать, что перед нами безумный: глаза не просто горят, а испепеляют, рука мастерски выворачивается для нанесения мазка, и, если честно, нарушать процесс возникновения шедевра абсолютно не хочется, поэтому лучше стоять молча в стороне и наслаждаться мастерством.

Иллюстрация из той же публикации

— Когда работаю, отключаю ум, потому что пока им пользуешься, то не сможешь в полном объёме написать картину. Он ограничен и может только анализировать, а чтобы картина приковывала взгляд, здесь нужно работать подсознанием, ведь талант внутри нас, а не в голове. Когда полностью уходишь в себя, то не думаешь о самом письме, уже пишешь чувствами. Ведь каждый мазок — энергия, которую нужно вкладывать в свою работу. Когда выхожу из этого транса, не могу поверить глазам и постоянно себя спрашиваю: «Это точно я сделал?» Для людей, которые не интересуются живописью, кажется, что это легко, однако сам процесс очень трудоёмкий».

Ну да ладно, обратимся к рассмотрению творчества Тиграна Джавадяна, которое он регулярно презентует в соцсетях, предваряя публикации таким посылом: «Друзья, делюсь показом своей (подчеркнуто мною. — Н.А.) очередной творческой работы…»

Развернем целую галерею, очень интересную и познавательную в плане творческого метода…

Слева будут явлены картины Т.Джавадяна, справа — исходники (в мобильной версии сверху Джавадян, снизу источник). Сами определите, что вам больше нравится.

В общем, безумству храбрых поем мы песню.

Бедные дети… Автор: Елена Хмелева

«Пушкин в Михайловском»: слева кисти Т.Джавадяна, справа — Б.Щербакова. Почувствуйте разницу между летом и осенью.

А здесь Пушкин, который слева, написанный Т.Джавадяном, лишился привычного петербургского климатического антуража и перекочевал куда-то в Венецию или в субтропики. «Но вреден север для меня…»

Автора этого натюрморта определить не удалось, но насколько он, этот натюрморт, естественнее виноградно-персиковой бижутерии слева!..

«Охота на медведя» неопознанного автора.

Вилли Штёвер. Гибель «Титаника». 1912

«Летучий Голландец» неизвестного мне автора. Правда, плывет в другую сторону.

«Вход Иисуса Христа в Иерусалим». Автора не удалось определить

«Возвращение блудного сына»

«Притча о добром самаритянине»

Ветхозаветный пророк Илия. По преданию, пищу ему приносили вороны. Но что за птица изображена на левой картине Джавадяна?

Из любви к Федору Михайловичу размещаем здесь два исходных его изображения

Не был обойден кистью Т.Джавадяна и недавний юбилей В.Высоцкого

Фото: Падение Рейхстага

Вот здесь Тигран (редкий случай) указал, что этот опус (слева) написан им по мотивам картины американского художника Бориса Валледжо (справа). Называется «Инкубус». Диву даюсь, как в одной голове совмещаются библейские сюжеты и запредельные монстры?.. Правда, в своем резюме он ведь отметил, что может писать и в жанре фэнтези. А пожелание заказчика — закон…

Ну что ж, это, в общем-то, лишь часть навскидку обнаруженных живописных «клонов». На мой взгляд, эти «клоны» значительно уступают оригиналам по своему художественному уровню, низведенные до китча своей ярко-кислотной палитрой с доминирующей болотной «зеленью», порою с искажением смысла, изначально заложенного в работу автором оригинала.

Является ли это плагиатом? Вот как толкует это понятие Википедия: «Плагиа́т (фр. Plagiat от лат. plagiatus — похищенный) — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность, как гражданскую, так и в отдельных случаях даже уголовную».

Ни одна из размещенных выше работ (за исключением Валледжо) не сопровождалась в публикациях Т.Джавадяна ссылками на авторов изначальных оригинальных полотен. Всё просто. Что дороже продается — «клон» или работа, выдаваемая за свою, рожденную в творческих муках? Что быстрее сходит с производственного конвейера мастерской Т.Джавадяна — на скорую руку кричащими мазками выписанная копия или свое художественное полотно, требующее немалой работы с натурой, незаемного воображения? Этим объясняется и колоссальное количество картин, произведенных Т.Джавадяном за минувшие годы, чем он нескрываемо гордится. Но это как раз тот случай, когда количество вовсе не соотносится с качеством.

А вот как автор этих работ отметает предъявляемые ему претензии по переписыванию чужих работ: «Про плагиат. Изредка, по заказу клиентов, пишу картины, импритации (?! — выделено мною. — Н.А.) к определенным художникам. Не копии, копия это когда пишется один к одному с оригиналом. Но когда меняется частично сюжет, техника и цветовая подача, это импритация, для вашего сведения, и я об этом упоминаю в своих публикациях, что вполне допустимо и законно. Основная, большая часть моих произведений, это авторские работы, написанные с натуры на разных международных пленэров, некоторые с использованием фотографий, дронов и многое другое, в различных темах и жанрах».

Помилуй Бог, пусть кто-либо из сторонников и защитников Т.Джавадяна покажет Urbi et Orbi хотя бы одну-две картины Т.Джавадяна, в которых бы не было вторичности (фото или чужого авторского полотна) и не торжествовали темы и краски китча? И я сниму шляпу и посыплю власы покаянным пеплом.

Есть такое определение — коммерческая живопись. Наш рассматриваемый персонаж как раз типичный ее представитель, давно работающий в этом направлении. Бог и царь коммерческой живописи — не сам творец, а заказчик невысокого вкуса, для которого картина с парусниками на море, круторогими оленями, яркими фруктовыми натюрмортами служит своего рода настенными ковриками. Для исполнителя такого социального заказа есть девиз: «Это бизнес, детка, ничего личного!» Тут еще важно раскрутиться на пиаре, действовать энергично, в чем-то и агрессивно, нарабатывая «имидж». Глянем еще на ряд картин Т.Джавадяна, характерных для коммерческой живописи и не несущих никаких примет личного дарования.

Напомню, что такое китч, согласно Википедии: «Китч (кич) (нем. Kitsch — халтурка, безвкусица, «дешёвка») — культурно-эстетическая категория, которая включает в себя клишированные произведения искусства серийного производства. Предметы китча, как правило, копируют популярные эстетические объекты и локации, порождая ностальгические сентиментальные чувства. Китч понятен большинству и вызывает мгновенные эмоции. Феномен китча характерен для массовой культуры, так как отвечает запросам массы… Он ориентирован на потребности обыденного сознания и производится для потребления. С точки зрения искусства китч оценивается невысоко. Его называют ужимкой, подражающей внешней стороне искусства. Часто говорят, что китч опирается только на повторение условностей и шаблонов и лишён творческого начала и подлинности, демонстрируемых истинным искусством».

Сам Тигран Джавадян не скрывает направленности своих работ, так в возникшей ФБ-дискуссии высказав свою позицию: «Все на самом деле решат спрос. О высоком искусстве можно говорить бесконечно, вкусы и взгляды у каждого индивидуальны. В спросе и востребованности все вложено. Людей не обманешь».

Художница Анастасия Фетисова ему решительно возразила: «Не согласна! Людей можно обмануть и подсунуть человеку раскрашенный фантик или дешёвую копию с чьей-нибудь картины. Он, вероятно, и будет фантику радоваться, но не поймет, что это «произведение» не имеет никакой художественной ценности. Если Вы руководитель такой организации, то возьмите на себя и обязанность объяснять людям, что нужно учиться и развивать свой художественный вкус…»

Вот еще одно интересное в ходе этой полемики утверждение от Т.Джавадяна: «Власть ко всем относится одинаково хорошо. Если залы пустые, не власть в этом виновата, причина недостаточный уровень у художников. У нас аншлаг, так как много хороших, талантливых, профессиональных художников».

Это значит, что за пределами возглавляемого Джавадяном любительского клуба нет «хороших, талантливых, профессиональных», способных собирать полные залы поклонников на открытия выставок. Разве это мерило талантливости или успеха? Любовь Александрова так это прокомментировала: «Аншлаги на открытиях любительских выставок ваших объединений естественны потому, что в них записаны десятки, а может и более членов, они рады видеть свои работы в престижных общественных местах, рады и родным и друзьям показать». Добавлю при этом, что к любительскому искусству мы относимся с большим уважением, желая ему успешного развития и продвижения. Анри Руссо, Нико Пиросмани, Юзеф Харитон, Мария Примаченко и многие другие ныне знаменитые имена тоже ведь из среды любителей, «академиев не кончали».

В ФБ-обсуждение включилась Людмила Горда: «Простите, ему (Джавадяну) как-то пытались сказать в общественной дискуссии о художественных традициях Брестчины, но он так по-хамски отвечал Павлу Рябову (я художник, а вы ремесленник, как вы можете сравнивать мое великое искусство и ваше «горшки лепите»), что дискуссия закончилась. А то, что его поддерживает отдел культуры, говорит об уровне образованности и вкусе самого отдела культуры».

Виталий Балтрушевич: «Прошу простить за мои пять копеек в бочку чего-то. Как-то несколько лет назад на просторах ФБ мелькнули какие-то городские пейзажи Джавадяна. Причём то ли он сам, то ли кто-то ещё отзывались очень высоко об этих работах. Как для меня — это очень, точнее, один в один похоже на лубок, который раньше выставляли на Советской напротив «Мелодии», а сейчас на Куйбышева напротив Колхозки. Я так тогда и написал, чем, помню, вызвал весьма бурную полемику с автором».

И, наконец, почему все-таки художники профессионального цеха молчали, не резонировали на такое художественное явление? Все опять же просто. Тигран Джавадян для них — фигура токсичная в силу его характера и энергетики. «Не хотели связываться». Вот и приходится мне теперь расставлять точки над i безо всякого заказа с чьей-либо стороны. Просто уже накипело, побежало через край котелка…