Пир во время весны, или «Золотая афиша – 2023» в Брестском театре драмы

27.03.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото БЕЛТА

В воскресный день 26 марта, накануне Международного дня театра, в БАТД прошел настоящий театральный праздник для всех – и служителей Мельпомены, и зрителей, тем паче под знаком «Золотой афиши» – внутритеатральной премии, которая вручается раз в два года.

На этот раз был 15-й юбилейный церемониал вручения наград актерам и режиссерам – главным виновникам профессионального праздника.

Хотя уже традиционно к этому дню «подгоняют» награды и благодарности от властей и профсоюзов всем театральным службам, от постановочного и костюмерного цехов до контролеров билетов и бухгалтеров.

Как тонко заметили ведущие «капустника» – любимцы публики актеры Татьяна Юрик и Сергей Петкевич, действительно, наши спектакли не дошли бы до сцены без подсобных цехов, респект им и благодарность.

Однако спектакль может быть сыгран одним или парой-тройкой актеров и на коврике. А вот без актеров все помещения и службы театра можно назвать всего лишь территорией для обслуживания.

В общем, традиционно «капустник» шутит, шумит, балагурит, поет и пляшет, разгоняя улыбкой все проблемы и ситуации.

А в это время за стенами театра разбушевалась молодая весна – ливнем, градом и радугой.

На сцене гремел или играл джаз музыкальный ансамбль. Блистательно проваливался – в прямом смысле в яму на сцене – режиссер «капустника» Михаил Ильич. Чудесно или шаржированно пели актеры-солисты, дуэты, хоры, энергично и заразительно плясали и молодые, и зрелые, разыгрывались уморительные сценки. Очень выразительны были диалоги Станиславского и Немировича-Данченко, травестизм актрисы-травести (была она и Антигоной когда-то), а еще божественное трио с детской коляской будущего гения, которого забыли поцеловать в головку.

В общем, театр показал свои таланты, преимущественно молодые, хотя всегда радует симбиоз актеров разных поколений, это усиливает общую творческую отдачу и укрепляет имидж сценического коллектива.

Торжественнно завершил церемонию художественный руководитель БАТД Александр Козак, Заслуженный деятель искусств. И приятно было слышать его голос в общем исполнении финальной песни.

Я не перечисляю обладателей наград как от властей, так и от профсоюза или СТД, не перехожу на номинации «Золотой афиши» – это все есть на разных сайтах СМИ. В целом победила дружба, выиграли БАТД и зрители.

Среди зрителей сидели и мы с внуком-семиклассником, и для меня было главным, чтобы театр заронил искры любви к этому древнейшему из искусств в его душу. Надеюсь, так оно и произошло.

На этот раз я не забыла очки, скорее, надела их с розовыми стеклами и с удовольствием смотрела с высоты балкона на яркое зрелище.

Спасибо, театр!