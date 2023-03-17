О высокой марке витебской школы художественности говорили на выставке «Мы – худграф» в Бресте

Любовь АЛЕКСАНДРОВА Фото: БРОКМ, Николай Александров и Людмила Крапивная

В Художественном музее, что в Брестской крепости, 16 марта прошел вернисаж выставки художников Бреста «Мы – худграф» – 25-ти выпускников разных лет художественно-графического факультета Витебского педагогического института. Теперь это Витебский университет им. П.Машерова. Но главное в данном термине – не география, не статус, а признание такого явления, как витебская школа художественности.

Об этом говорили, открывая выставку, директор Художественного музея Юрий Хведынич, организаторы мемориальной акции-экспозиции художники-педагоги Марина Марчук и Светлана Вяль, галерист Людмила Крапивная. Именно они воплотили в дело идею, возникшую в прошлом году на выставке акварели витебских живописцев.

Тогда к брестским живописцам и графикам – выпускникам Витебского худграфа пришло осознание, как значима и своеобразна их когорта в творческой и педагогической жизни Бреста, неся признаки особой художественной школы, берущей начало от Казимира Малевича, Марка Шагала и дальше.

На вернисаже в брестском музее вспоминали об альма-матер, ее славных педагогах и размышляли о роли и месте витебской школы в истории белорусской культуры художники разных поколений – Валентина Татарникова, Светлана Вяль, Инна Денищик, Василий Логвин, Александр Улыбин, Марина Марчук.

А более всего говорили об этом явлении живописные полотна, графика, скульптура, керамика и этих художников, и тех кто присутствовал рядом – Геннадий Бурчик и Геннадий Вяль, Алина Кондратюк, Валерий Марчук. А также работы Игоря Романчука, Натальи Черноголовой, Сергея Казака, Юрия Сковородко и других.

Александр Улыбин

и Геннадий Вяль

Василий Логвин

и его уникальная керамика

Весомо свидетельствовали о витебской школе полотна тех брестских художников и педагогов, кто уже ушел в мир иной, но оставил высокохудожественное наследие – Юрий Татарников, Александр Алонцев, Виктор Михайлов.

Остались их ученики, которые продолжили и продолжают художественные и педагогические традиции витебской школы в своих учениках в стенах брестских ДХШ, сш №10, детских студий. Не все они стали профессиональными художниками, но работают дизайнерами, прикладниками, творят как народные мастера.

О последних говорила Лариса Быцко – специалист ООКЦ.

Николай Александров вспомнил о талантливом выпускнике худграфа Владимире Чуглазове, который единственный, кто защищал диплом в жанре карикатуры. Его работа в этом направлении в газете «Брестский курьер» высоко ценилась читателями. Увы, художник рано ушел из жизни…

Худграф соединил в семьи немало пар и стал братством для всех выпускников витебской школы, что и показал новый выставочный проект-экспозиция в Художественном музее Бреста.

Он продлится до 9 апреля, а далее будет представлен в Витебске.